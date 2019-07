 »   »  Nová služba DNS over WHOIS (DoW)

Petr Krčmář

DNS je dnes naprosto klíčová služba, bez které se uživatelé neobejdou. Internetová komunita se v posledních letech předhání v tom, kolika různými kanály se můžeme k informacím z DNS dostat. Máme tu DNS over TLS, DNS over HTTPS, dokonce jsme tu měli i DNS over Twitter a teď nám do rodiny přibyl ještě DNS over WHOIS.

K použití budete potřebovat jen klienta protokolu WHOIS, kterého najdete prakticky v každém rozumném operačním systému. Slouží obvykle k přístupu k databázím různých registrů obsahujících informace o doménách, IP adresách nebo třeba uživatelích. Můžete jej ale použít s úspěchem i na překlad adres právě pomocí DNS over WHOIS:

$ whois -h dow.cynthia.re root.cz 2001:67c:68::76 91.213.160.188

(Zdroj: Twitter)