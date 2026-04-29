Nová verze TDE R14.1.6, Trinity Desktop Environment

David Ježek
Dnes
Trinity Desktop Environment (TDE) R14.1.13 Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
Desktopové prostředí navazující na KDE 3.5 vydává novou verzi R14.1.6. Jde o šesté aktualizační vydání této řady, pročež primárně řeší dílčí aktualizace a opravy. V oznámení se pak mimo jiné píše, že podpora pro Fedoru 44 a Mageiu 10 bude, až tyto distribuce vyjdou. První už je na světě, Mageia 10 se ještě dopéká. Mezi podporovanými najdeme nové Ubuntu 26.04 a loong64 pro Debian Forky/Sid, naopak mizí Ubuntu 18.04.

Z novinek zde máme aktualizace dostupných vyhledávacích enginů a GUI, podporu přetahování screenshotů do jiných programů v ksnapshot, opravu dlaždicování maximalizovaných oken a několika problémů s průhledností v Twin, volbu 3D rohů v Kickeru, indikaci souborového systému v Meta Info v tdebase, úpravu řešící jistotu spuštění DBus session při každém startu z TDM, různá vylepšení TDE ikon/obrázků/artworků atd, podporu XZ archivů v tdeio_iso a mnoho dalšího.

Kompletní přehled novinek je k dispozici na Wiki projektu.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

