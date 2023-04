O víkendu se v Brně koná Linux App Summit 2023

Autor: Depositphotos

Už tento víkend, 22. a 23. dubna, se bude v Brně na Fakultě informatiky MU konat konference Linux App Summit 2023. Těšit se můžete na nabitý program, plný přednášek a diskuzí týkajících se především desktopového užití Linuxu.





Pro návštěvu konference je potřeba registrace na konferenčním webu. Celá akce bude zahájena europoslancem Marcelem Kolajou přednáškou na téma „Regulatory state of play of Open Source in the EU“. Součástí je kromě konferenčního programu i společná release party distribucí Ubuntu a Fedora. V pátek 21. dubna jsou všichni srdečně zváni na předkonferenční party v Pivovaru Harry.