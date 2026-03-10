Root.cz  »  Síťové prvky  »  Omnia NG Wired je výkonný směrovač bez Wi-Fi, který namontujete do racku

Omnia NG Wired je výkonný směrovač bez Wi-Fi, který namontujete do racku

Petr Krčmář
Dnes
Vývojáři uvolnili směrovač Omnia NG ve variantě Wired. Původní varianta Omnia NG byla představena vloni na LinuxDays, verze Wired se zaměřuje na drátové připojení a neobsahuje podporu Wi-Fi.

Nabízí čtyřjádrový procesor Qualcomm IPQ9574 s taktem 2,2 GHz, 2 GB paměti, 8GB interní úložiště eMMC, dva 10Gbps porty SFP+, čtyři 2,5Gbps ethernety a porty USB 3.0. Zařízení je připraveno na montáž do rackové skříně a rozšířit je možné jej pomocí dvou neobsazených slotů M.2. Doplnit je tak možné například úložiště NVMe, karty Wi-Fi 6/7 karty nebo modem pro 4G/5G.

Směrovač je vybaven barevným IPS displejem s rozlišením 240 × 240 px pro zobrazení stavu systému. Díky chytrému designu s pasivním chlazením pracuje zcela bezhlučně. Operační systém Turris OS je založený na OpenWRT a poskytuje pokročilé funkce včetně automatických bezpečnostních aktualizací a podpory kontejnerů LXC.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

