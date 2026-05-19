OpenBSD 7.9 vylepšuje plánovač, podporu ARM a virtualizaci

Vývojáři uvolnili očekávané OpenBSD 7.9, které se zaměřuje na opravy zranitelností v jádře i uživatelském prostoru a aktualizace důležitých nástrojů LibreSSL a OpenSSH s bezpečnostními opravami. Instalátor a nástroje pro upgrade byly vylepšeny: sysupgrade nyní kontroluje volné místo, bsd.rd/bootloader lze načítat z EFI na amd64 a ramrd má lepší podporu aggr(4).
Jádro a plánovač se vyznačují lepší škálovatelností na moderních platformách: nabízejí rozlišení typů jader (S, P, E, L), možnost blokovat CPU přes sysctl hw.blockcpu a paralelní zpracování chyb na amd64/arm64. MaxCPUS na amd64 je zvýšeno na 255 a přidána k dispozici je lepší správa napájení pro některé AMD SoC.
Velký blok změn zahrnuje podporu nového hardwaru a ovladačů, zejména pro ARM SoC (RK3588/RK3576, USB DP PHY Rockchip), vylepšení pro grafiku (DRM z Linuxu 6.18.22, viogpu/amdgpu) a rozšířenou podporu síťových karet (bnxt, ice aj.) včetně opravných změn pro TSO/TSO‑související funkce. Virtualizace (VMM/VMD) získala řadu oprav a drobných funkcí pro lepší běh na různých hostitelích včetně Apple Virtualization.
Síťový stack a uživatelské nástroje nabízejí praktická vylepšení: bridge veb(4) má podporu VLAN s PVID a režimy trunk/access, přidána byla podpora Private VLAN a PF dostal limitery s akcemi při překročení. Nástroje bgpd a rpki‑client prošly refaktoringem a optimalizacemi. Mezi menší, ale užitečné změny patří XDG_RUNTIME_DIR v login/xenodm, rozšíření file(1), vylepšení sndiod/libsndio a různé opravy editorů a utilit.
(Upozornil Petr Hercík.)