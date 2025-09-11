Root.cz  »  Souborové systémy  »  OpenSUSE zakáže bcachefs na novějších jádrech

OpenSUSE zakáže bcachefs na novějších jádrech

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Pevný disk Autor: Pixabay

Jiří Slabý ze Suse v e-mailové konferenci oznámil, že v openSUSE bude souborový systém bcachefs deaktivován na jádře 6.17 a novějších. Důvodem je to, že se Linus rozhodl bcachefs odstranit z jádra a souborový systém bude nadále vyvíjen mimo hlavní strom. Pokud jej chcete dále používat, musíte postupovat podle dokumentace a do jádra si jej doplnit.

Do linuxového jádra už nebudou přibývat žádné změny týkající se bcachefs, takže ani projekt openSUSE nebude provádět údržbu a backportovat záplaty z novějších verzí. Současných jader řady 6.16 se změna nijak nedotkne. Jakmile se správce bcachefs začne chovat správně a kód bude opět udržován upstreamem, znovu tuto funkci povolíme. Podle mého názoru se jedná o užitečnou funkci, dodává Jiří Slabý v oznámení.

Bcachefs je moderní linuxový souborový systém navržený jako nástupce projektu bcache a snaží se být konkurentem pro ZFS a Btrfs. Nabízí celou řadu pokročilých funkcí jako copy-on-write, snapshoty, komprese, šifrování, replikace a redundance. Klade důraz na konzistenci dat, škálovatelnost a nízkou režii při práci s velkými úložišti. Vyvíjí se od roku 2015 a do jádra se dostal v roce 2024 s vydáním verze 6.7. V roce 2025 se jej Linus rozhodl z jádra odstranit pro opakované porušování pravidel.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Lednička potřebuje servis? Řekne si o něj česky

Za tři dny začnou v EU platit revoluční pravidla pro data

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Lékaři během operace hned zjistí, zda odstranili celý nádor prsu

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Šel na jubilejní dárcovský odběr krve, odešel s diagnózou leukémie

Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony účtů

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

Továrna bývalého FAB teď chrlí miliony cylindrických vložek

Video editor Google Vids je teď zdarma pro všechny

SPD: Daň z nemovitostí je nemravná, měla by být zrušena

Glycerol v ledové tříšti je pro děti do 7 let nebezpečný

Renault si namazal normu Euro 7 na chleba

Laky na nehty obsahují nebezpečnou látku

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Legendární Amiga 1200 byla královnou počátku 90. let

Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné

Méně důvěry, více soukromí: Signal má proti Telegramu výhodu

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI