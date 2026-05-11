PCI Express 8.0 zdvojnásobuje rychlost a bude v roce 2028

Jan Fikar
Včera
Základní deska motherboard

PCI Express 8.0 byl oznámen loni v létě s tím, že vyjde v roce 2028. Oproti PCIe 7.0 zvyšuje rychlost dvojnásobně. To znamená, že rychlost PCIe se každé tři roky zdvojnásobí. PCIe 7.0 má rychlost 128 GT/s (32 GB/s) pro x1 a 512 GB/s pro x16.

PCIe 8.0 bude mít rychlost 256 GT/s (64 GB/s) pro x1 a 1 TB/s pro x16. PCIe 8.0 bude používat modulaci PAM4 stejně jako PCIe 6.0 a 7.0. Začátkem května byl vydán návrh specifikace PCIe 8.0 ve verzi 0.5. Pracuje se na novém konektoru, který bude zpětně kompatibilní se staršími verzemi, a rovněž na úspoře energie.

(zdroj: phoronix)

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.



