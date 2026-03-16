Petice za otevřený Android

Google na jedné straně konečně povolil alternativní obchody s aplikacemi na Androidu, na straně druhé však vyžaduje od všech vývojářů od září letošního roku, aby se zaregistrovali, ukázali platné ID a platili poplatek 25 dolarů za rok. Proti tomu se bouří vývojáři, kteří doposud nepoužívali Google Play, ale například F-Droid, který se specializuje na open source aplikace.
Proto vznikla stránka Keep Android Open. Vývojářům se doporučuje nepřihlašovat do programu včasného přístupu. Pokud chcete udělat něco jako uživatelé, můžete podepsat petici (zatím asi 75 tisíc podpisů), nainstalovat si F-Droid (prý to Google sleduje) a podle stránky Keep Android Open můžeme v Česku kontaktovat ÚOHS.
(zdroj: slashdot)