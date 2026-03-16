Petice za otevřený Android

Jan Fikar
Dnes
Android s mečem

Google na jedné straně konečně povolil alternativní obchody s aplikacemi na Androidu, na straně druhé však vyžaduje od všech vývojářů od září letošního roku, aby se zaregistrovali, ukázali platné ID a platili poplatek 25 dolarů za rok. Proti tomu se bouří vývojáři, kteří doposud nepoužívali Google Play, ale například F-Droid, který se specializuje na open source aplikace.

Proto vznikla stránka Keep Android Open. Vývojářům se doporučuje nepřihlašovat do programu včasného přístupu. Pokud chcete udělat něco jako uživatelé, můžete podepsat petici (zatím asi 75 tisíc podpisů), nainstalovat si F-Droid (prý to Google sleduje) a podle stránky Keep Android Open můžeme v Česku kontaktovat ÚOHS.

(zdroj: slashdot)

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Nejnovější články

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

Nedostatek vitaminu D se projeví nejen únavou

Jaké screeningy vám lékař doporučí po padesátce

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

Útok AirSnitch dovoluje překonat izolaci klientů na Wi-Fi

Česko se přímo podílí na evropské strategii pro čipy

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

Před otevřením baru přišel lockdown, teď prodává znalosti

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte na internetu

Registrace nepojištěných zaměstnanců a doregistrace nově požadovaných údajů

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

Americká televize Newsmax se chystá do Česka

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Nejlepší telefony všech dob dostanou pořádného nástupce

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

