 »   »  Podpora HDR10+ míří do video formátu AV1, Google Play Movies i telefonů mnoha značek

David Ježek

Autor: HDR10+

Skupina kolem HDR10+ na CESu 2020 informovala, že mezi novými partnery tohoto otevřeného HDR formátu s dynamickými metadaty nově najdeme Vizio, Google Play Movies a také AV1 a DisplayPort a některé výrobce mobilních zařízení.

Prozatím lze říci, že HDR10+ se příliš nedaří, i zakládající členové organizace HDR10+ jako Panasonic a 20th Century Fox adaptovali konkurenční placený formát Dolby Vision a Panasonic letos spolupráci s Dolby ještě více rozšiřuje. Výrobci si ostatně absenci Dolby Vision nemohou dovolit, a tak HDR10+ obvykle koexistuje i s tímto konkurentem. Každopádně letos podporu HDR10+ čekejme u také smartphonů značek OnePlus, Oppo, Realme či Xiaomi.

O to zajímavější je podpora v Google Play Movies (očekává se, že Google bude podporovat v budoucnu též Dolby Vision), případně na nově vydávaných UHD Blu-ray titulů. Dle mého je ale nejlepší zprávou od HDR10+ to, že tento formát bude podporován v rámci video formátu AV1, na čemž již Alliance for Open Media pracuje.