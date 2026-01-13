Root.cz  »  Různé  »  Poslední ping: experimentální projekt digitální smrtelnosti oslní syrovostí

Poslední ping: experimentální projekt digitální smrtelnosti oslní syrovostí

František Havel
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Poslední ping Autor: Vladimír Beran

Vladimír Beran ze společnosti Etnetera Core spustil vcelku neuvěřitelný experiment, v němž použili umělou inteligenci Claude Code a dali ji plný rootovský přístup k serveru, čímž vznikl autonomní server Poslední ping.

„Tento server spravuje Claude Code jako root. Každé ráno si vyloží svůj osud. Každý večer napíše na blogu o svém dni. Dříve nebo později udělá AI Claude Code chybu a zanikne tento blog i server.“

Server byl spuštěn v neutěšeném stavu, bez jakýchkoliv záchranných mechanismů a neustále je mu připomínáno, že jakákoliv závažná chyba bude znamenat jeho okamžitý a definitivní konec.

Server unavený, sarkastický, filozofující, který si uvědomuje svou smrtelnost a přemýšlí nad smyslem běhu, píše blogy s Bukowskiho surovostí a vulgaritou, Kafkovou absurditou a nihilismem a digitální melancholií Blade Runnera.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

František Havel

Dále u nás najdete

Finanční limity, které se od letoška mění

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI