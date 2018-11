Petr Krčmář

Je to už šest let, co byla spuštěna linuxová verze herní platformy Steam. Mluvit se o něm začalo už o několik let dříve, oficiální oznámení přišlo v červenci. Beta pak byla pro uživatele dostupná od listopadu 2012. Krátké shrnutí současného stavu přináší Phoronix, který uvádí, že Steam zobrazuje 12 707 her dostupných pro Linux.