 »   »  Problémy aktualních chipsetů Intel bez časovače IRQ0

Jan Fikar

Aktuální chipsety Intel pro Skylake a Apollolake mají programovatelný časovač PIT 8254 (Programmable Interval Timer) vylepšený tak, že nemusí poskytovat přerušení IRQ0. Toto s Linuxem nefunguje a skončí na: „Kernel panic – not syncing: IO-APIC + timer doesn't work! Boot with apic=debug and send a report.“

Ve skutečnosti je pak téměř vždy použit jiný časovač (HPET, TSC) a PIT slouží jen ke kalibraci. To však není nezbytně nutné a nová záplata pak řeší běh Linuxu na strojích bez PIT.

(zdroj: phoronix)