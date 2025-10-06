Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Prohlížeč Opera Neon s AI bude stát 20 dolarů měsíčně

Prohlížeč Opera Neon s AI bude stát 20 dolarů měsíčně

Jan Fikar
Dnes
AI, média, umělá inteligence, novináři, redakce, žurnalistika Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím Ideogram AI

Opera Neon je nový prohlížeč, který využívá AI novým způsobem. AI bude dělat jednoduché úkoly za vás, otevře stránku, hledat nejnižší cenu, bude třídit záložky a bude vás poslouchat. V současnosti je možné se přihlásit do předběžného přístupu (early access). Podle všeho bude cena za early access 60 dolarů za 9 měsíců.

Poté má být cena 20 dolarů za měsíc. Prohlížeč je dostupný pro Windows a macOS a je založený na myšlence „AI first“. AI zavádí také Chrome a Brave, proti AI je zatím prohlížeč Vivaldi.

(zdroj: bleepingcomputer)

Autor zprávičky

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

