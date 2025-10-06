Prohlížeč Opera Neon s AI bude stát 20 dolarů měsíčně

Opera Neon je nový prohlížeč, který využívá AI novým způsobem. AI bude dělat jednoduché úkoly za vás, otevře stránku, hledat nejnižší cenu, bude třídit záložky a bude vás poslouchat. V současnosti je možné se přihlásit do předběžného přístupu (early access). Podle všeho bude cena za early access 60 dolarů za 9 měsíců.
Poté má být cena 20 dolarů za měsíc. Prohlížeč je dostupný pro Windows a macOS a je založený na myšlence „AI first“. AI zavádí také Chrome a Brave, proti AI je zatím prohlížeč Vivaldi.
(zdroj: bleepingcomputer)