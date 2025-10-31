Raspberry Pi 5 bootuje z NVMe s 4k sektory

Bloková zařízení měla historicky sektor 512 bajtů. Jak se ale zvětšovaly velikosti disků, přišel tzv. Advanced Format s velikostí sektoru 4096 bajtů. Kvůli kompatibilitě se využívá emulace 512bajtových sektorů 512e. Některé disky je ale možné přepnout do 4Kn (4K native) režimu, kdy není emulace potřeba a výkon může být větší.
Raspberry Pi 5 však doposud z 4Kn disků neuměla startovat. Nový firmware s datem 17. října tento problém řeší a již je možné 4Kn NVMe disky použít. Pracuje se také na podpoře 4Kn disků přes USB. Pro Raspberry Pi 4 žádná 4Kn podpora plánovaná není.
Je potřeba dát pozor na oficiální obrazy Raspberry Pi OS, které zatím počítají s 512bajtovými sektory. Při obvyklém kopírování pomocí
dd nebo Raspberry Pi Imager bude špatně tabulka oddílů MBR. To jde celkem snadno opravit například použitím sfdisk. Dalším problémem je souborový systém FAT na
/boot. Ten vůbec s 4K sektory nefunguje. Je potřeba FAT znovu naformátovat a překopírovat soubory. Oproti tomu EXT4 je jedno, jaké jsou sektory disku.