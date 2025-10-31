Root.cz  »  Bastlírna  »  Raspberry Pi 5 bootuje z NVMe s 4k sektory

Raspberry Pi 5 bootuje z NVMe s 4k sektory

Jan Fikar
Dnes
3 nové názory

Sdílet

Raspberry Pi SSD Kits Autor: Raspberry Pi Foundation

Bloková zařízení měla historicky sektor 512 bajtů. Jak se ale zvětšovaly velikosti disků, přišel tzv. Advanced Format s velikostí sektoru 4096 bajtů. Kvůli kompatibilitě se využívá emulace 512bajtových sektorů 512e. Některé disky je ale možné přepnout do 4Kn (4K native) režimu, kdy není emulace potřeba a výkon může být větší.

Raspberry Pi 5 však doposud z 4Kn disků neuměla startovat. Nový firmware s datem 17. října tento problém řeší a již je možné 4Kn NVMe disky použít. Pracuje se také na podpoře 4Kn disků přes USB. Pro Raspberry Pi 4 žádná 4Kn podpora plánovaná není.

Je potřeba dát pozor na oficiální obrazy Raspberry Pi OS, které zatím počítají s 512bajtovými sektory. Při obvyklém kopírování pomocí dd nebo Raspberry Pi Imager bude špatně tabulka oddílů MBR. To jde celkem snadno opravit například použitím sfdisk. Dalším problémem je souborový systém FAT na /boot. Ten vůbec s 4K sektory nefunguje. Je potřeba FAT znovu naformátovat a překopírovat soubory. Oproti tomu EXT4 je jedno, jaké jsou sektory disku. 

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent Microsoft Office﻿ a Google Workspace﻿?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

Český Mews se rozrůstá, kupuje americký DataChat

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné zkušenosti

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Umělá inteligence bude akcelerovat i počty právních sporů

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

AI už určuje, jak se hodíte na práci, o kterou žádáte

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Cloud není žádný freestyle, říká Jan Knyttl ze SoftwareOne

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

AI není krátkodobý výstřelek

Lidé nad 74 let mají na preventivní koloskopii zdarma poslední dva měsíce