Raspberry Pi 5 nečekejte v příštím roce

Autor: Raspberry Pi Foundation

Eben Upton minulý týden v pondělí oznámil, že se Raspberry Pi v příštím roce postupně stane opět dostupným zbožím. Minulý týden ve středu pak hovořil v interview pro ExplainingComputers.





Zde také hovoří o dostupnosti a úpravě cen některých produktů. K otázce na Raspberry Pi 5 Eben řekl, že určitě nebude v příštím roce. Dostal také otázku na RISC-V. To by mu dávalo smysl, když by například NVIDIA získala ARM a změnily se licenční podmínky. V současnosti je spokojený s ARM a infrastrukturou kolem této architektury.





(zdroj: arstechnica)