Raspberry Pi SSD s kapacitou 1 TB se prodává za 70 dolarů

Raspberry Pi představuje vlastní NVMe SSD úložiště s kapacitou 1 TB, které je možné koupit za 70 dolarů, což je v přepočtu asi 1500 Kč. K jeho použití budete potřebovat Raspberry Pi 5 a přídavnou desku M.2 HAT+, do které je možné disk vložit.
SSD je dodáváno ve formátu M.2 2230 a specifikace uvádí, že dosahuje výkonu 90k IOPS při 4kB náhodném čtení i zápisu.
Nabízí vynikající výkon pro aplikace náročné na I/O na Raspberry Pi 5 a dalších zařízeních, včetně superrychlého spuštění při bootování z SSD. Jedná se o spolehlivé a vysoce výkonné SSD kompatibilní s PCIe Gen 3, které umožňuje rychlý přenos dat, píše se v oznámení.
Kromě 1TB verze je možné pořídit také levnější 256GB a 512GB varianty.