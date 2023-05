Autor: Fedora Project

Red Hat minulý měsíc oznámil propouštění asi 4 % svých zaměstnanců. Mezi nimi byl i Ben Cotton, programový manažer Fedory. Ben napsal o svém propuštění na blogu.





Pracoval pro Red Hat pět let a neví, podle čeho se rozhodovalo, koho propustí. Pozice programového manažera Fedory byla zrušena, ale na Fedoru samotnou by to nemělo mít vliv. Ben přispíval do Fedory již před svým zaměstnáním v Red Hatu a hodlá přispívat i nadále.





(zdroj: slashdot, phoronix)