Ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd rezignoval

David Ježek
Dnes
Gov.cz egovernment vláda Autor: Ministerstvo vnitra ČR

Ministr a vicepremiér pro digitalizaci Marian Jurečka oznámil, že přijme rezignaci Martina Mesršmída, ředitele národní Digitální a informační agentury (DIA). Stane se tak k datu 23. října 2025. Mesršmíd již v době voleb, resp. krátce po jejich skončení, oznámil, že nabídne svou funkci.

Tisková zpráva dále shrnuje fungování této národní agentury, jíž je Mesršmíd prvním ředitelem, úspěchy, kterých se podařilo v krátkém čase dosáhnout atd. Bohužel však došlo k podcenění zájmu o použití eDokladů během voleb do poslanecké sněmovny, které proběhly minulý týden a kdy samo Ministerstvo vnitra doporučovalo na X vzít si s sebou fyzický občanský průkaz.

