Root.cz  »  Instant messaging, chat  »  Rusko blokuje WhatsApp a Telegram

Rusko blokuje WhatsApp a Telegram

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

2022-02-Kreml-Rusko.jpg Autor: Depositphotos

Včera ruský federální úřad Roskomnadzor začal v národním DNS blokovat adresy whatsapp.com a web.whatsapp.com, což znemožňuje používání WhatsApp. Blokování jde obejít přes VPN nebo použitím cizí DNS služby. Meta označila blokování za krok zpět.

Již dříve se Roskomnadzor snažil snižovat kvalitu hovorů přes WhatsApp a Telegram. Od úterý je používání Telegramu ještě více omezováno. Zakladatel Telegramu Pavel Durov říká, že omezováním konkurenčních šifrovaných komunikátorů chce Rusko občany donutit používat státní komunikátor Max.

(zdroj: bleepingcomputer)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Google mění podobu Gemini v Chromu

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

Víte, proč byste si měli nechat vyšetřit játra?

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Privátní značky se někdy nevyplatí. Nejvíce se dá ušetřit na drogerii

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Máme údaje o tom, jak si vaše konkurence vede s ERP

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI