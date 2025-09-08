Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Rust Coreutils 0.2.0 jsou znatelně rychlejší

V sobotu vyšlo Rust Coreutils (uutils) ve verzi 0.2.0. Jde o náhradu klasických nástrojů GNU Coreutils přepsaných v Rustu. V poslední době jde vývoj rychleji kupředu, protože se očekává zařazení do Ubuntu 25.10 ve výchozím stavu. Podobně na tom bude sudo-rs.

Rust Coreutils 0.2.0 mají výrazně rychlejší tr. To bylo v předchozí verzi asi 9,8× pomalejší než GNU. Nyní je 1,6× rychlejší. Zrychleno bylo také sort a cat. Nově je také možné používat plnou podporu Unicode v parametrech všech nástrojů, například hranolky:

echo "🍔🍟🥤" | cut -d"🍟" -f1

(zdroj: phoronix)

