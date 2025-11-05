Rust Foundation Maintainers Fund je fond pro dlouhodobou podporu vývojářů jazyka Rust

Nadace Rust Foundation oznámila vytvoření fondu Rust Foundation Maintainers Fund jako nového prostředku pro poskytování konzistentní, transparentní a dlouhodobé podpory vývojářům, kteří umožňují existenci programovacího jazyka Rust.
Fond byl sice představen, ale bude trvat několik měsíců, než bude definována jeho struktura, zajištěny skutečné příspěvky a bude spolupracovat s projektem Rust na jeho realizaci. Fond je částečně motivován snahou pomoci s udržitelností open-source projektů a řešením často chybějících finančních prostředků v nich.
Žádný open source projekt – zejména tak široce používaný jako Rust – se nemůže vyvíjet, zůstat bezpečný nebo fungovat na nejzákladnější úrovni bez podpory svých správců. Tito správci vykonávají nezbytnou práci v podobě kontroly příspěvků (což může být velmi náročné), aktualizací, refaktorování a mnoho dalšího. Fond zajistí, že tito správci budou mít podporu, kterou potřebují k pokračování v této důležité práci, říká Nell Shamrell-Harrington, předseda Rust Foundation.
Cílem je pomoci lidem, kteří vyvíjejí Rust, aby mohli pokračovat ve své důležité práci s podporou, kterou si zaslouží. Měly by být vytvořeny podmínky pro dlouhodobé role správců a zajištěna kontinuita pro ty, jejichž úsilí udržuje jazyk stabilní a rozvíjející se.