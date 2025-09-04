Root.cz  »  Programovací jazyky  »  Rust Foundation spouští Rust Innovation Lab s úvodním projektem Rustls

Rust Foundation spouští Rust Innovation Lab s úvodním projektem Rustls

Petr Krčmář
Dnes
Rust Foundation

Nadace Rust oznámila novou iniciativu Rust Innovation Lab zaměřenou na poskytování finanční a administrativní podpory open-source projektům napsaným v jazyce Rust. Tento nový program nabízí relevantním a dobře financovaným open source projektům možnost získat finanční podporu od Rust Foundation, včetně podpory v oblasti správy, právních záležitostí, networkingu, marketingu a administrativy, píše se v oznámení.

Zástupci Rust Foundation vysvětlují, že přijetí jazyka Rust se zrychlilo jak v průmyslu, tak v open source, a mnoho projektů napsaných v Rustu dozrálo do podoby kritických součástí globální softwarové infrastruktury. Jak se Rust stále více zakotvuje ve všem od cloudových platforem po vestavěné systémy, roste potřeba neutrálního, komunitou vedeného řízení a spolehlivé institucionální podpory, aby tyto projekty zůstaly bezpečné, udržitelné a nezávislé na dodavatelích, popisují potřebu podpory důležitých projektů.

Prvním projektem realizovaným v rámci Rust Innovation Lab je Rustls, paměťově bezpečná, vysoce výkonná a flexibilní knihovna implementující TLS. Vzhledem k rostoucí poptávce po bezpečném a paměťově bezpečném TLS v prostředí, kde je bezpečnost kriticky důležitá, Rustls demonstruje schopnost Rustu poskytovat bezpečnost i výkon v jedné z nejcitlivějších oblastí moderní softwarové infrastruktury, vysvětlují autoři.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

