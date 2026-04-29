Root.cz  »  Akce

Rust Meetup 5. května v Olomouci

Marek Pšenka
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Olomouc Autor: Shutterstock

Další Rust Moravia meetup se koná 5. května v Olomouci tradičně na půdě Fakulty informatiky UPOL. Tentokrát se blíže zaměří na testování a obsah ocení nejen fanoušci Rustu. Akce začíná v 17:30. Přihlaste se na meetup.com.

Jako první nám Jakub Beránek (Rust Leadership Council and the Rust compiler and infrastructure teams) dá Tipy, jak psát lepší (Rust) testy. Poté vystoupí Pavel Kučera (Edhouse) s tématem Testovatelný (Rust) kód: Funkcionální přístup. Po skončení akce se můžete těšit na přátelské setkání v nedaleké hospodě.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Témata:



