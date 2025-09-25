Root.cz  »  Kompilery a procesory  »  Rychlý linker Wild v Rustu

Rychlý linker Wild v Rustu

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Programátor notebook počítač Autor: Depositphotos

David Lattimore z Austrálie vytvořil další rychlý linker Wild v Rustu. Máme tu již sice velmi rychlý linker Mold, který je napsaný v C++. Ale Mold nebude ani v budoucnu podporovat inkrementální linkování. To by měl později Wild umět.

V úterý byl vydán Wild 0.6.0 a testy ukazují, že je 1,7× rychlejší než Mold a 2,3× rychlejší než LLD. Wild 0.6.0 zatím neumí například LTO a ani zmiňované inkrementální linkování, které by mělo vše ještě výrazněji zrychlit. Zdrojové kódy jsou na GitHubu s licencí Apache 2.0 a MIT.

(zdroj: phoronix)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Jak funguje obnovitelná nafta?

Šípkový likér, čaj či marmeláda chtějí čas, recepty nejsou složité

Myslela jsem si, že první pomoc poskytnout dokážu. Ale ne

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

V Brně startuje moderní výuka čipů, zájem je velký

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Jak Prima digitálně podporují Zrádce

Šest nemocí za rok je u dětí normální, u dospělých je to varovné

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

Lidé platí tisíce za vitamíny a léky v infuzích, přínos je ale pochybný

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI