Severoněmecké Šlesvicko-Holštýnsko dokončilo etapu přechodu na open source

Severoněmecké Šlesvicko-Holštýnsko přešlo loni na LibreOffice. Nyní dokončilo přechod z e-mailových služeb Microsoftu Microsoft Exchange a Outlook na open source Open-Xchange a Thunderbird. Přechod se týkal asi 40 tisíc poštovních schránek a přes 100 miliónů e-mailů. Přechod se týkal asi 30 tisíc státních pracovníků.
Dalším krokem bude výměna operačního systému Windows za Linux. Minulý měsíc oznámily rakouské ozbrojené síly přechod na LibreOffice. Rakouská armáda nepoužívala ani předtím na serverech produkty Microsoftu, ale Linux se Sambou.
(zdroj: slashdot)