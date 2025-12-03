Root.cz  »  Akce  »  Síťařské setkání CSNOG 2026 má program a otevírá registrace

Síťařské setkání CSNOG 2026 má program a otevírá registrace

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

Organizátoři komunitního setkání nejen českých a slovenských správců sítí CSNOG 2026, které se uskuteční 21. a 22. ledna na půdě zlínské univerzity Tomáše Bati, zveřejnili program následujícího setkáníDvoudenní pásmo přednášek nabídne 32 vystoupení odborníků na témata spojená se správou počítačových sítí. I tentokrát budou jednotlivá témata rozdělená do tří sekcí – správa sítí, legislativa a regulace a akademické projekty.

Společně se zveřejněním programu byla spuštěna také registrace. V tomto případě organizátoři CSNOG 2026 upozorňují, že kapacita v sále bude pro příští rok omezena a proto by si vážní zájemci měli svá místa rezervovat včas.

Program se skládá z přednášek zaslaných jednotlivými členy komunity CSNOG, kteří se aktivně zapojují do tvorby podoby každoročního setkání. O sestavení harmonogramu se pak stará programový výbor volený také z členů komunity. Jeho úkolem je komunikovat s přednášejícími a sestavit program z aktuálních a přínosných příspěvků.

Komunitního setkání CSNOG 2025 se letos v lednu zúčastnilo téměř 250 zájemců o síťařská témata. Organizátory akce jsou opět sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Jak funguje platforma IBM Power11?

Nejdelší projekt českého e-Governmentu chce další odklad

Většina her už běží v Linuxu, potřebujeme ještě Windows?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

Martin Komora (Vivantis): Bojem o cenu online nevyhrajeme

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Kdy se hodí a jak funguje prodloužená záruka

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

Nemocenská 2026. Spočítali jsme, kdo dostane za marodění víc

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Celková anestezie u zubaře bude na pojišťovnu, ale jen pro někoho

Neudržel telefon, nemohl předpažit. Byla to mrtvice

ESET HOME Security Premium - ochrana pro celou domácnost!

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů