Soud vydal předběžné opatření, WP Engine má opět přístup ke zdrojům WordPress Foundation

V říjnu jsme psali o sporu mezi společnostmi Automattic a WP Engine, který spustil Matt Mullenweg – zakladatel firmy Automattic a tvůrce WordPressu. Ten si v září začal veřejně stěžovat, že WP Engine nepřispívá dostatečně do projektu WordPress. Dále tvrdil, že WP Engine porušuje ochranné známky WordPressu, které jsou v držení nadace WordPress Foundation, ale výhradní licenci na ně má společnost Automattic. Požadoval, aby společnost WP Engine platila licenční poplatky ve výši 8 % svých ročních příjmů ve výši 400 milionů dolarů, tedy přibližně 32 milionů dolarů ročně.





Výsledkem je žaloba podaná společností WP Engine, na kterou reagovala nadace WordPress Foundation odepřením přístupu ke svým zdrojům. Matt Mullenweg tak využil svého postavení v nadaci k prosazení vlastních zájmů a odstřižení vlastní konkurence. Detailně jsme o tom psali v článku Matt Mullenweg ovládá WordPress Foundation a tlačí na konkurenci.

Společnost WP Engine nakonec požádala soudkyni okresního soudu Spojených států amerických v severní Kalifornii Araceli Martínezovou-Olguínovou o vydání předběžného opatření proti Mullenwegovi a jeho firmě Automattic s odůvodněním, že pokud by obžalovaní mohli pokračovat v poškozování jejího podnikání až do soudního procesu, utrpěla by nenapravitelnou újmu. Společnost požádala soud, aby žalovaným uložil povinnost znovu aktivovat přihlašovací údaje jejich zaměstnanců, vrátit kontrolu nad pluginem Advanced Custom Fields (ACF) v repozitáři WordPress.org a další nápravná opatření.

Soudkyně při jednání citovala předchozí rozsudek, ve kterém soud rozhodl, že bránění konkurentům v přístupu k veřejně přístupným datům lze považovat za nekalou soutěž. Rozhodla, že existuje veřejný zájem na zachování stability ekosystému WordPress. Ti, kteří se spoléhali na stabilitu WordPressu a kontinuitu podpory ze strany poskytovatelů placených služeb, kteří na WordPressu postavili své podnikání, by neměli trpět nejistotou, ztrátami a zvýšenými náklady na podnikání, které jsou spojeny se současným sporem stran, rozhodl nyní soud.

Soudkyně uvedla, že společnost WP Engine byla zbavena přístupu k webu WordPress.org, který využívala po celá léta, a že obnovení tohoto přístupu nebrání žalovaným v tom, aby jinak zákonně soutěžili se společností WP Engine. Společnost Automattic tak obnovila rozšíření ACF v adresáři zásuvných modulů a odstranila zaškrtávací políčko pro přihlášení na WordPress.org, které vyžadovalo, aby uživatelé uvedli, že nejsou zaměstnanci společnosti WP Engine ani s ní nejsou spojeni.

Žalovaní požadovali, aby společnost WP Engine byla povinna složit kauci ve výši 1,6 milionu dolarů, která by pokryla náklady společnosti Automattic na splnění soudního příkazu, pokud by společnost Automattic u soudu zvítězila. Soudce to zamítl s tím, že příkaz „pouze vyžaduje, aby se vrátili k činnosti obvyklé“ před zahájením sporu, a poznamenal, že žalovaní nadále poskytují všechny služby WordPress.org všem ostatním zdarma.

