 »   »  Společnost AMD se stala sponzorem projektu Blender

Blender Foundation oznámila, že se společnost AMD stala jejím významným sponzorem. Společně se společnostmi Nvidia a Epic jsou nyní nejvyššími sponzory a patří do kategorie Patron. Tyto firmy přinášejí projektu minimálně 120 tisíc eur ročně.

Blender ve svém oznámení píše, že peníze budou investovány do vývoje a do migrace na Vulkan, aby měly technologie AMD dobrou podporu. Je nám ctí! Těším se na to, co spolu můžeme dokázat, odpověděla na Twitteru společnost AMD.

