 »   »  Stavějte své webové aplikace s Node.js (školení)

Redakce

JavaScript vládne všemu a bez Node.js si dnes málokdo dokáže představit vývoj. Naučte se, jak Node.js funguje, co je package, co jsou moduly, jak se verzují, instalují a publikují balíky. Náš kurz základů Node.js je úvodem, kterým by měl projít každý webový vývojář.

Navazující kurz Node.js pro pokročilé je určen vývojářům, kteří chtějí stavět serverové aplikace a služby. Zaměříme se na jednotlivé databáze např. MongoDB, MariaDB. Dále si představíme framworky např. Express, Restify nebo Hapi js. Ukážeme si testovací nástroje a napíšeme několik testů v nástroji Jest.

Kurzy proběhnou 4. a 5. dubna v našem pražském školicím centru a dvoudenní balíček můžete získat s výraznou slevou. Školí Jan Pospíšil.