 »   »  systemd dostane oomd od Facebooku

Jan Fikar

Nedávno jsme psali, že Fedora 32 patrně dostane démon EarlyOOM pro případ nedostatku paměti. Lennart Poettering v pondělí napsal, že systemd dostane podobný démon oomd, na kterém již několik let pracuje Facebook.

Mělo by se tak stát, jakmile bude oomd dokončen, což by mohlo být tak asi půl roku nebo rok, ale bez záruky. Nový oomd nebude potřebovat žádné nastavování a měl by dobře fungovat i na desktopu. Současná verze oomd v GitHubu stále nějaké nastavování vyžaduje.

(zdroj: phoronix)