Thunderbird 145 zapíná DNS over HTTPS a už není pro 32bitový Linux

Thunderbird Autor: Mozilla

Po vydání Firefoxu 145 je tu také Thunderbird 145. Mezi hlavní novinky Thunderbirdu 145 patří zapnutí podpory protokolu DNS přes HTTPS, ruční konfigurace při vytváření účtu EWS (Exchange Web Services), možnost ruční konfigurace e-mailu v účtu Hub a podpora MS Exchange přes Exchange Web Services. Jde také o první verzi Thunderbirdu, která přestává podporovat 32bitová vydání pro linuxové systémy.

Mezi dalšími změnami je podpora pro jednotné pojmenování zvláštních složek na základě jejich typu, vylepšení zpracování sekvencí emodži v předmětech zpráv, vylepšení funkce pro zobrazení vzdáleného obsahu u zpráv EML a přetahování souborů ICS do panelu Dnes.

Byl také vylepšen Account Hub, který má vyřešenou řadu různých problémů souvisejících s vytvářením účtů, ručním nastavením účtů, oznámeními o chybách při vytváření e-mailůt, chybným přepínáním vstupů v kontaktech, nezobrazením pole pro uživatelské jméno při selhání ověření Exchange, vytvářením účtů hostovaných třetími stranami, klávesovými zkratkami a instalací doplňku Owl.

