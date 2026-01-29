Root.cz  »  PC a notebooky  »  Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Petr Krčmář
Dnes
Společnost Tuxedo Computers představila variantu linuxového notebooku InfinityBook Max 15 s procesory Intel. Tento model notebooku byl dosud k dispozici pouze s procesory od AMD

Počítač může být nyní vybaven procesorem Intel Core Ultra 7 255H s 16 jádry a 16 vlákny, 24 MB cache a taktovací frekvencí až 5,1 GHz, až 128 GB DDR5 5600 MHz RAM Kingston a až 8TB úložištěm NVMe PCIe 4.0 WD Blue.

Notebook je také vybaven grafickými kartami střední třídy Nvidia GeForce RTX 5060 nebo Nvidia GeForce RTX 5070 s 8 GB GDDR7 VRAM, které jsou připojeny k 15,3" WQXGA Omnia LED displeji s poměrem stran 16:10, jasem 500 nitů a obnovovací frekvencí 300 Hz.

Pokud jde o konektivitu, je počítač vybaven bezdrátovým připojením Intel Wi-Fi 7 BE200, Bluetooth 5.4, ethernetovým portem RJ45 (1 GBit/s), portem USB 4 Thunderbolt, třemi porty USB-A 3.2 Gen1, jedním portem USB-C 3.2 Gen2, porty HDMI 2.0 a HDMI 2.1 s HDCP 2.3, portem Mini DisplayPort 2.1, čtečkou SD karet a 3,5mm audio konektorem.

Cena začíná na 1699 eurech za základní konfiguraci s grafickou kartou Nvidia GeForce RTX 5060, 16 GB paměti DDR5–5600 RAM a 1 TB SSD Western Digital. Dodávky by měly začít na konci února 2026.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

