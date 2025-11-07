TypeScript sa na GitHube stal programovacím jazykom číslo jedna

TypeScript sa v roku 2025 stal najpopulárnejším programovacím jazykom na GitHube. Podľa októbrového reportu spoločnosti GitHub v ére umelej inteligencie zažíva obrovský rast, ku ktorému prispieva najmä jeho flexibilita, silná typová kontrola a vylepšená podpora AI nástrojov ako GitHub Copilot. Na druhom mieste sa umiestnil Python, nasledovaný jazykmi JavaScript, Java a C#.
Hlavný architekt Anders Hejlsberg je z výsledku nadšený; podľa jeho slov pôvodne považovali dosiahnutie štvrtinového podielu z JavaScriptu za veľký úspech.