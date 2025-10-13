Root.cz  »  Linux  »  Ubuntu 25.10 opravuje podporu Flatpak

Ubuntu 25.10 opravuje podporu Flatpak

Jan Fikar
Dnes
Minulý čtvrtek vydané Ubuntu 25.10 má problém s podporou Flatpak. Vypadá to jako problém s AppArmor. Chyba byla nahlášena již 5. září. I přesto se ji nepodařilo do ostrého vydání opravit.

Opravený balíček apparmor a libapparmor1 je v repositáři questing-proposed od pátku na testování. Pokud půjde vše hladce, dostane se do hlavního repositáře patrně dříve, než za běžných sedm dní. Kdo chce opravit Flatpak již nyní, měl by udělat  sudo apt install apparmor/questing-proposed libapparmor1/questing-proposed.

(Zdroj: phoronix)

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

