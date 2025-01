Virtuální Bastlírna vol. 46: Co jste programovali o Vánocích?

Autor: Pixabay

Baví vás bastlení, fyzika, IT a nebo prostě cokoliv technického? Proseděli jste celé Vánoce v záři obrazovky počítače a nebo jste o tom alespoň snili? Chcete se pochlubit technickými vánočními dárky? Pak dorazte na Virtuální Bastlírnu - online pokec (nejen) techniků a bastlířů!





Pokud by se konverzace zadrhla, mají organizátoři ze Strahovské Bastlírny připravena i náhradní výplňová témata. Velká studnice je to, co se dělo na hackerské konferenci CCC (Chaos Communication Conference) mezi svátky - mluvilo se tam o tom, jak se dá shodit rozvodná síť po rádiu, jak hacknout nový procesor Raspberry RP2350 a o tom jak pokračuje hackování vlaků v Polsku.

I na svět hardware jsou Strahováci připraveni. Na internetu se objevil postup, jak "snadno" vyrábět doma plošné spoje s pomocí výkonného vláknového laseru. Také se v diskuzi našel skvělý spis o tom, jak poznat falešné teploměry DS18B20 a co to vlastně znamená.

A nebojte, i na bizár může dojít. Věděli jste, že největší sériově vyráběná CRT televize váží přibližně 200 kilogramů a na světě se už ví jenom o jedné existující? A že Windows interně zkoušejí konvertovat znaky z UTF-16 do ASCII podle jejich grafické podobnosti, což vede k velkému množství elegantních exploitů?

Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat v úterý 14. ledna od 20:00 (pozor, změna) minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.