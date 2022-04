Autor: Springer

V řadě Undergraduate Topics in Computer Science nakladatelství Springer vychází kniha OCaml Scientific Computing s podtitulem Functional Programming in Data Science and Artificial Intelligence. Věnuje se numerickým a symbolickým vědeckým výpočtům a umělé inteligenci v jazyce OCaml, v kteréžto oblasti vládnou Fortran, Julia a R.

OCaml je moderní funkcionální jazyk založený na ML s pokročilým typovým systémem včetně GADT, automatickou správou paměti a mnoha knihovnami pro vědecké a finanční počítání. Kromě akademického prostředí se rozvíjí například v Jane Street.