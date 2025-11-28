Root.cz  »  Linux  »  Vylepšený NTFSPLUS umí TRIM

Vylepšený NTFSPLUS umí TRIM

Jan Fikar
Dnes
Pevný disk HDD Autor: Depositphotos

V současnosti máte při práci se soubory na NTFS na výběr buď ovladač NTFS3 v jádře (původně vyvinutý společností Paragon), nebo ovladač ntfs-3g, který funguje přes FUSE. Oba se však již nijak nevyvíjí a distribuce spíše nasazují starší a testovanější ntfs-3g.

Namjae Jeon před časem začal psát implementaci NTFSPLUS, jak jsme již informovali. Tento ovladač je založený na kódu starého jaderného ovladače NTFS, který uměl pouze čtení a byl mezitím z jádra odstraněn. NTFSPLUS je oproti NTFS3 rychlejší, obzvláště ve vícevláknovém zápisu. Podporuje iomap (NTFS3 ne) a zvládá více testů xfstest (287 oproti 218).

Včera Jeon poslal 2. verzi NTFSPLUS do jádra. V nové verzi je podpora pro TRIM a stejných přepínačů pro mount jako má NTFS3. V dalším kroku se plánuje podpora žurnálování. Tuto funkci NTFS3 vůbec nemá . Uvidíme, kdy se NTFSPLUS do jádra dostane.

(zdroj: phoronix)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

