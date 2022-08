Vyšel programovací jazyk Julia ve verzi 1.8

Autor: Julia Project

Jazyk Julia vyšel ve verzi 1.8, která obnáší mnoho změn a rozšíření v syntaxi jazyka, standardní knihovně a překladači (viz odkaz). Ke stažení jsou instalátory pro všechny běžné operační systémy a architektury.

Julia je jazyk zaměřený na vědecké výpočty, používá ji například NASA nebo Pfizer. Byla navržena jako náhrada za Fortran, Python a specializované jazyky jako MATLAB nebo R. Je dynamicky typovaná, s typovými anotacemi pro multidispatch. Zdrojový kód se překládá do nativního kódu pomocí LLVM. Rychlostí konkuruje staticky typovaným jazykům (C++, Go, Rust), je jedním ze čtyř jazyků v takzvaném Petaflop klubu (vedle C, C++ a Fortranu).