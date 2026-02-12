Root.cz  »  Linux  »  Vývojáři distribuce Linux Mint zvažují delší cyklus vydávání nových verzí

Vývojáři distribuce Linux Mint zvažují delší cyklus vydávání nových verzí

Petr Krčmář
Dnes
1 nový názor

Vývojáři distribuce Linux Mint zvažují přechod na delší vývojový cyklus. Současný šestiměsíční rytmus projektu a vydání LMDE jim prý neposkytují dostatek prostoru pro hlubší práci.

Tým se zamýšlí nad filozofií postupného vývoje, nezávislostí na rozhodnutích upstreamu a velkými investicemi do Cinnamon a XApp. Ačkoli proces vydávání „funguje velmi dobře“ a přináší neustálá vylepšení, vývojáři přiznávají, že testování, opravy a vydávání zabírají značné množství času, což potenciálně omezuje jejich další plány.

Připravované vydání Mintu bude založeno na novém Ubuntu LTS a vývojáři tvrdí, že vážně zvažují prodloužení vývojového okna. Cílem je uvolnit zdroje pro podstatnější vývoj namísto neustálé správy nových vydání. Znamená to významné přehodnocení jednoho z nejstabilnějších rytmů vydávání v oblasti desktopového Linuxu.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

