Vývojáři distribuce Linux Mint zvažují delší cyklus vydávání nových verzí

Vývojáři distribuce Linux Mint zvažují přechod na delší vývojový cyklus. Současný šestiměsíční rytmus projektu a vydání LMDE jim prý neposkytují dostatek prostoru pro hlubší práci.
Tým se zamýšlí nad filozofií postupného vývoje, nezávislostí na rozhodnutích upstreamu a velkými investicemi do Cinnamon a XApp. Ačkoli proces vydávání „funguje velmi dobře“ a přináší neustálá vylepšení, vývojáři přiznávají, že testování, opravy a vydávání zabírají značné množství času, což potenciálně omezuje jejich další plány.
Připravované vydání Mintu bude založeno na novém Ubuntu LTS a vývojáři tvrdí, že vážně zvažují prodloužení vývojového okna. Cílem je uvolnit zdroje pro podstatnější vývoj namísto neustálé správy nových vydání. Znamená to významné přehodnocení jednoho z nejstabilnějších rytmů vydávání v oblasti desktopového Linuxu.