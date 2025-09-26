Root.cz  »  Akce  »  Wikikonference: je Wikipedie jenom pro boomery?

Wikikonference: je Wikipedie jenom pro boomery?

Petr Krčmář
Dnes
V sobotu 8. listopadu proběhne 14. ročník komunitní Wikikonference, která proběhne v Kampusu Hybernská v Praze. Letošní téma reflektuje přesun pozornosti zejména mladé generace k jiným zdrojům, především velkým jazykovým modelům (chatboty, AI), které jim slouží jako zdroj informací.

Málokdo si ale uvědomuje, že primárním zdrojem těmto botům je často právě Wikipedie. Jak to ovlivňuje počet přispěvatelů na Wikipedii? O jak vážnou a velkou konkurenci se jedná? Může být jednou AI vhodně integrována do rozvoje Wikipedie a projektů Wikimedia?

(Upozornil Dušan Kreheľ.)

TO CHCI