Wikipedie diskutuje o dalším přijímání darů v kryptoměnách

Autor: Depositphotos

Wikimedie, nezisková nadace provozující Wikipedii, čelí vnitřní opozici vůči své politice přijímání kryptoměny jako formy dárcovství, a to především z ekologických důvodů. Diskusi rozeběhl návrh přispěvatelky Molly Whiteové, která je v komunitě známá jako GorillaWarfare.

Tvrdí, že přijímání darů v kryptoměnách, jako je bitcoin, bitcoin cash a ether, signalizuje podporu digitálních mincí, které jsou používány jako investice a nejsou v souladu se závazkem nadace k udržitelnosti životního prostředí.

Přispěvatelka argumentuje tím, že Wikipedie dalším přijímáním kryptoměnových darů riskuje svou dobrou pověst a poukazuje na podobnou debatu v organizaci Mozilla, která prozatím dary v kryptoměnách pozastavila. Kritici kryptoměn poukazují na to, že běžně používaná metoda Proof of Work (PoW) je velmi náročná na elektrickou energii a má přímé dopady na životní prostředí. Existují přitom šetrnější mechanismy jako Proof of Stake (PoS), které ovšem nejsou tolik rozšířené.