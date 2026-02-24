x86CSS je emulátor procesoru 8086 napsaný v CSS a nevyžadující JavaScript

x86CSS je emulátor procesoru napsaný v CSS, který ke svému běhu vůbec nevyžaduje JavaScript. Emuluje původní 16bitovou architekturu x86, která běžela na procesoru Intel 8086. Implementována je většina architektury, ale ne úplně všechny instrukce. Podle autorky je totiž mnoho z nich zbytečných a nestojí za to je přidávat.
Zajímavé je, že emulátor vůbec ke svém běhu nepotřebuje JavaScript. Na jeho stránce se sice nachází příslušný tag, ale ten je nepovinný a slouží k poskytnutí hodin pro CSS. Díky němu je celé řešení o něco rychlejší a stabilnější. CSS má ovšem vlastní implementaci hodin, takže pokud na stránce s emulátorem JavaScript zakážete, bude stále fungovat.
Stejně tak emulátor vlastně nevyžaduje ani HTML, stačí mu pouze CSS. Ovšem v běžném webovém prohlížeči neexistuje způsob, jak načíst kaskádový styl bez tagu
<style>, takže ten je na stránce využit. Autorka také dodává, že tohle konkrétní demo funguje v prohlížečích postavených na jádře Chromium.
V emulátoru je připraven jednoduchý program, který umí vypsat Fibonacciho posloupnost, zobrazit Pascalův trojúhelník nebo hrát jednoduchou hru Horsle. Můžete si v něm ale spustit také vlastní program napsaný pomocí assembleru nebo naprogramovaný v C a zkompilovaný pomocí GCC IA-16. Emulátor má ve výchozím stavu 1,5 kB paměti, ale je možné ji navýšit.
(Upozornil Ondřej Caletka.)