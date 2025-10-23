Začal vývoj Ubuntu 26.04 LTS Resolute Raccoon, je možné stahovat denní sestavení

Společnost Canonical zveřejnila první funkční denní sestavení ISO obrazů připravovaného Ubuntu 26.04 LTS se jménem Resolute Raccoon. Tato průběžná vydání jsou určena zejména pro vývojáře aplikací nadšence ze široké veřejnosti se zájmem o testování. Budou ale jistě obsahovat různé chyby, rozpracované novinky a další problémy, proto byste je neměli instalovat na produkční systémy.
První denní sestavení jsou postavena na předchozím vydání Ubuntu 25.10 Questin Quokka, které vyšlo před dvěma týdny. Zatím tedy obsahují linuxové jádro verze 6.17 a desktopové prostředí GNOME 49. V následujících šesti měsících by ale měla proběhnout aktualizace na připravovaný grafický subsystém Mesa 25.3, linuxové jádro 6.19 a prostředí GNOME 50.
Konečné vydání Ubuntu 26.04 LTS Resolute Raccoon se očekává 23. dubna 2026. Do té doby se počátkem dubna dočkáme beta verze a verze Release Candidate (RC) by měla dorazit týden před závěrečným vydáním. Ubuntu 26.04 LTS bude mít standardní podporu po dobu pěti let, tedy až do dubna 2031.