Záznam přednášky o MeshCore ze setkání spolku OpenAlt

Petr Krčmář
Dnes
V pátek 20. února proběhl 216. sraz spolku OpenAlt, na kterém Jindřich Skácel přednášel o síti MeshCore. Ta je mladší alternativou k síti Meshtastic a mohli jste si o ní minulý týden přečíst v článku Jiřího Eischmanna MeshCore: škálovatelná bezdrátová síť nejen pro mimořádné události.

Na své přednášce Jindřich Skácel představil koncepty MeshCore, předvedl nejrůznější klientská zařízení a ukázal, jak v praxi vypadá stavba a nasazení vlastního repeateru. Mluvil o zkušenostech z praxe, výběru vhodné baterie a volbě kvalitní antény.

Pokud chcete více než dvouhodinovou přednášku vidět a slyšet, zamiřte na server VHSky.cz, kde je její kompletní záznam včetně následující diskuse.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

