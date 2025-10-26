Asahi Linux stále pracuje na podpoře Apple M3, OpenGL dostává nová rozšíření

Týden v KDE: opravujeme chyby ve třech řadách Plasmy
Poslední týden byl ve znamení čerstvě vydané Plasmy 6.5.0 a také probíhajících oslav 29 let od založení projektu KDE. Každopádně vývojáři se definitivně přesunuli k pracím na Plasmě 6.6.0, za současného opravování chyb jak v čerstvé verzi 6.5.0, tak stále se ještě objevujících chyb v řadě 6.4.
V úvodu hodnotí Nate Graham čerstvé vydání Plasma 6.5.0 jako hladké, pouze s jednou známou regresí vyšší významnosti, a to kolem kompatibility se starými GPU od AMD, kde docházelo k poškození kurzoru myši. Vše už je opraveno v Plasmě 6.5.1.
Plasma 6.6.0 dostává tento týden jednu novinku, která se týká možnosti nastavit správce úloh tak, aby při točení kolečkem myši nad úlohou docházelo ke změně hlasitosti této běžící úlohy.
Pro již zmíněnou Plasmu 6.5.1 bylo připraveno pár vylepšení UI. Nově lze kupříkladu odstranit položku z grid uspořádání Kickoff menu, aniž by došlo k přeuspořádání všech ostatních (při opuštění ikony prostoru gridu se vše vrátí do původního uspořádání). Průběh operací už nebude otravovat s možností zobrazení detailů, pokud akce má jen jednu položku. Stejně tak historie těchto minimalizovaných notifikací obsahuje všechny položky, ne že by zobrazovala jen tři poslední.
Plasma 6.6.0 nově ve widgetu ovládání médií ukazuje favicon(u) prohlížeče, pokud médium přehrávané z dané webové stránky neposílá přes Plasma Integration plugin žádný Album Art obrázek. Konfigurace displejů v Nastavené systému má nyní všechny posuvníky stejné šířky. Nově také lze vyhledat stránku „O systému“ zadáním hesla „winver“, což sjednocuje chování pro uživatele zvyklé z Windows.
Dvě aktualizace také míří do KDE Frameworks 6.20. Pak už Nate shrnuje opravené chyby, kterých je za tento týden pro Plasmu 6.4.6 čtyři (opět se mimo jiné řešilo padání KWin za určitých okolností), pro Plasmu 6.5.1 téměř desítka a pro Plasmu 6.6.0 pak dvě věci (plus další dvě opravy zamířily do Frameworks 6.20). Počet chyb s vysokou prioritou zůstává na nule, těch 15minutových jsou nadále tři desítky. Nate pak ještě explicitně zmiňuje použití nové metody pro přenos barevné informace, která má menší datové nároky a opravu problému kolem direct scanoutu. Kompletní přehled novinek je k dispozici na blogu projektu KDE.
Týden v GNOME #222: nuda a šeď
Opět jako minulý týden: žádná zmínění hodná novinka nemíří do samotného GNOME, a tak tvůrci zmiňují pár věcí v Circles či projektech třetích stran. Jde například o nástroj Railway 2.9.0, který přidává notifikace o aktuálním výletu, opravy databáze a je také aktualizován pro běh s GNOME 49. Z projektů třetích stran jsou to Railway version 2.9.0 a Nucleus v nové verzi 2, dále nové vydání GNOME Crosswords 0.3.16 a pak už jen různá rozšíření GNOME Shellu.
Moc toho ve 222. shrnutí novinek projektu GNOME zkrátka není.
Linux KConfig má nové správce
Na konci léta oznámil Masahiro Yamada, že končí se správcovstvím KConfig a KBuild. Po několik týdnech můžeme slavit, hned dva noví správci – Nathan Chancellor a Nicolas Schier – se projektu KConfig opět chopí. Po několika týdnech ve stylu „opuštěný“ je tak KConfig vrací mezi části linuxového ekosystému, které jsou opět udržovány.
OpenGL dostává nové Extensions
Drtivá většina novinek v této oblasti už po léta míří do API Vulkan, ale i OpenGL nadále žije. Nyní dostává toto API další nová rozšíření. Již dříve do OpenGL přibylo obecné rozšíření pro mesh shadery,
GL_EXT_mesh_shader, které navazuje na dřívější
GL_NV_mesh_shader od Nvidie.
Nyní je v rámci OpenGL nově k dispozici
GL_EXT_shader_realtime_clock, rozšíření, kterým vývojáři Collabora přidávají RTC pro GLSL, a dále pak do projektu přibylo
GL_EXT_shader_texture_samples od Googlu, přidávající zabudované GLSL funkce kolem vzorků textur pro shadery. Dále OpenGL dostává podporu pro nové formáty s
GL_EXT_texture_sRGB a standardně dostupné
GL_EXT_fragment_shading_rate, které donedávna bylo jen pro OpenGL ES 2.
Akcelerace videa VCE 1.0 s AMDGPU pro Radeony generace GCN 1.0
Vývojář Timur Kristóf najatý toho času společností Valve připravil modifikaci podpory první generace GCN Radeonů v ovladači AMDGPU, která přidává podporu hardwarové akcelerace videa skrze VCE 1.0 (Video Coding Engine 1.0).
Tento engine pro kart typu Radeon HD 7970 (představena těsně na konci roku 2011), stejně jako APU rodiny Piledriver, zvládá akcelerovat maximálně formát H.264, ale i to se může hodit. Každopádně Timur tímto ztrestal jednu z posledních věcí, která pro tuto generaci Radeonů v ovladači AMDGPU oproti staršímu ovladači radeon ještě chyběla.
Asahi Linux stále pracuje na podpoře Apple M3
Linuxoví nadšenci a vývojáři se na stroje s Apple Silicon vrhli v rámci generací M1 a M2, takže M3, resp. M4 (natož nová M5) nemají v podpoře Linuxu, na platformě Asahi Linux, tak v růžích ustláno. To ale ani přes odchody významných vývojářů projektu neznamená, že by v Asahi Linuxu na podpoře pozdějších generací nepracovali. Nízkoúrovňová podpora M3 existuje a rozvíjí se pomalu už delší dobu, boot loader m1n1 je nyní schopen inicializovat CPU jádra, zapnout některé kritické periferie a nabootovat Asahi kernel.
Ač je v tuto chvíli projekt jen ve fázi schopnosti nabootovat s blikajícím kurzorem, věci se pomalu posouvají vpřed. Všechny podrobnosti, které se váží k jádru Linux 6.17, shrnuje aktuální zpráva na webu Asahi Linuxu. Většina uváděných novinek se pochopitelně týká běhu na M1 a M2, včetně dále rostoucího počtu her, které i díky pracím na Wine, už na Asahi Linuxu běžícím na Apple stroji lze provozovat, až po již zmíněný,v Rustu vyvíjený bootloader m1n1.