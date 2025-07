FFmpeg 8.0 přinese řadu novinek včetně VVC, Linux už rebootuje na Apple M1/M2

FFmpeg 8.0 přinese hromadu novinek včetně VVC

Již v srpnu se objeví další velká aktualizace balíku FFmpeg. Verze 8.0 přinese spoustu novinek, které posunou multimediální možnosti na Linuxu zase o velký skok vpřed.

Michael Niedermayer uvádí podporu dekódování videa ve formátech RealVideo 6.0, ADPCM IMA Xbox, G.728, Sanyo LD-ADPCM a také APV (Samsung Advanced Professional Video). Na straně kodérů najdeme vedle APV také animované JPEG-XL, podporu alfa vrstvy v libx265 a v neposlední řadě kodér/dekodér OpenHarmony. V rámci VA-API se objeví ve VA-API také podpora VVC/H.266, včetně použití s kontejnerem Matroška.

Dále doplňme podporu Flash Video FLV v2 (včetně vícestopého audia a videa) a dále muxer pro MP4 obohacený o podporu CENC AV1. Balík obecně dozná řadu optimalizací pro procesory vybavené AVX-512 instrukcemi, vylepšení podpory FFV1, WHIP muxer pro méně než sekundové zpoždění streamu, AV1 RTP packetizer/depacketizer, dekodér AMD AMF, různá vylepšení podpory Vulkan Video a také pro HDR video a mnoho a mnoho dalšího.





Týden v KDE: kontrola stavu inkoustu v tiskárně

Do budoucí Plasmy 6.5.0 míří další novinky a hned jako první jmenuje Nate Graham v tradičním přehledu za poslední týden schopnost Plasmy upozornit uživatele na nízký stav inkoustu v tiskárně. Tedy v širším slova smyslu plnou schopnost Plasmy reportovat stav inkoustů v tiskárnách. Dodejme, že řeč je o tiskárnách, které „s Linuxem souzní“.

Do Plasmy 6.4.4 se dostanou dvě vylepšení uživatelského rozhraní. První se týká přístupu k notifikacím s nízkou prioritou nebo notifikacím uživatelsky nastaveným jako nezobrazované, kdy v režimu „Nerušit“ by se stalo, že uživatel tyto notifikace nikdy neuvidí, tyto nyní takové nastavení, pokud dorazí v režimu „Nerušit“, ignorují.

Druhá úprava se týká vizuální stránky hitboxů pro prvky na ploše, které nyní lépe zapadají do celého vzhledu prostředí (stávalo se, že uživatel klikl myší do prázdného prostoru na ploše a místo toho se mu dostalo nabídky souboru či složky, ač v daném místě nebyl žádný hover efekt při přejetí myší).

Čtyři novinky dostane v oblasti vizuální též Plasma 6.5.0. První se týká vypnutí opakování stisku kláves pro některé globální klávesové zkratky, kdy věc často spouštěla nepěkné blikání celé obrazovky (týká se to Overview, full screen módu, maximalizace/de-maximalizace invertování barev).





Druhá novinka je úpravou chování Plasmy, kdy až po úspěšném spojení se objeví notifikace o začátku sdílení obrazovky. Třetí novinkou je dialog pro potvrzení smazání daného síťového připojení, který od Plasmy 6.5.0 bude používat dialog ve standardním KDE stylu. A nakonec tu máme úprav vzhledu ve widgetu globální nabídky, lépe odpovídající jednotlivým oknům.

Tento týden míří více oprav do aktualizace v podobě Plasmy 6.4.4, než do kódu budoucí Plasmy 6.5.0. Jedna drobnost se pak týká i KDE Frameworks 6.17. Počet chyb s vysokou prioritou zůstal na čtyřech, počet 15minutých chyb klesl z 32 na 28.

Týden v GNOME #209: probíhá konference GUADEC 2025

Pokud jste také minulý týden postrádali přehled novinek v projektu GNOME, pak vězte, že probíhá každoroční velké setkání vývojářů, konference GUADEC 2025. A tak se spíš schůzuje, nikoli maká v temných kobkách kanceláří a domovů, ale vývojářům to přejme, typicky z GUADECU poté vzejde spousta novinek.

Novinky zveřejněné před několika hodinami tak shrnují období od 11.do 25. července 2025. Jednou z nich je, že GTK dostává obezličku, která řeší chybu v ovladači GPU Adreno pro Android, přesněji jeho OpenGL rendereru, vedoucí k pádu.

Jak jsme psali již vícekrát v minulých týdnech, aplikace Kalendář hlásí dokončení změn pro ovládání Kalendáře jen s klávesnicí a pomocí čtečky obrazovky. Aplikace tak bude pro řadu uživatelů se specifickými potížemi přístupnější.

Z aplikací třetích stran shrnutí zmiňuje jak ryze mobilní terminál Phosh, tak stahovač audio a video souborů Parabolic (dostal řadu oprav) či novou verzi Signal klienta Flare 0.17.0. Dále pak se může hodit rozšíření GNOME axet's System Monitor

NTFS3 a symbolické odkazy z Windows

Aktuální NTFS ovladač v Linuxu, tedy projekt NTFS3, dosud neuměl korektně pracovat se „symlinky“ vytvořenými na tomto souborovém ovladači na Windows.

To se změní s vydáním jádra Linux 6.17, kde oprava této funkcionality je jednou z úprav, které ovladač přinese, přičemž lze předpokládat, že kód bude backportován i do starších verzí jádra, spolu s dalšími opravami mířícími do Linuxu 6.17. Druhou opravou pro symlinky je korektní vytváření těchto symbolických odkazů s relativní cestou. Vše je součástí příslušného pull requestu.

Lepší běh Linuxu na Apple M1 a M2

S jádrem verze 6.17 přijde do Linuxu schopnost provést reboot strojů s ARM SoC Apple M1 a M2. Do odpovídajícího subsystému jádra zamířily patche přinášející ovladač Apple System Management Controller (SMC).

Tento řadič ve strojích s Apple Silicon prvních generací řídí řadu věcí jako snímače teplot, měření napětí a proudů, GPIO a právě správu vypnutí a rebootu stroje. S podporou těchto dvou věcí (kde patche zavádějí potřebnou podporu „povídání si“ s SMC a zápisu do NVMEM) míří do jádra i dílčí základní funkcionalita, kterou mohou využít i počítače Apple z éry x86.

Za novým kódem stojí vývojáři z Asahi Linuxu, kde se kód objevil již dříve před jeho začleněním do samotného Linuxu. Lze dodat, že zatímco podpora běhu Linuxu na strojích s Apple M1 a M2 se nadále posouvá vpřed, pro generace M3 a M4 obrázek takto utěšený ani nadále není.