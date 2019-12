11. Spuštění Gophernotes v Dockeru

12. Kombinace projektů Gophernotes, Gonum a Gomacro

13. Použití Markdownu

14. Matematická sazba

15. Víceřádkové vzorce

16. Načtení rastrových obrázků

17. Načtení vektorových obrázků ve formátu SVG

18. Obsah navazující části seriálu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Gophernotes: kombinace interaktivního prostředí Jupyteru s jazykem Go

„There is a tension, especially in scientific computing, between ease and simplicity“

V dnešním článku si popíšeme potenciálně velmi užitečný nástroj nazvaný Gophernotes, který uživatelům (a zdaleka se nemusí jednat pouze o vývojáře) používajícím programovací jazyk Go zpřístupňuje interaktivní prostředí založené na známém projektu Jupyter, který vznikl z neméně známého a používaného projektu IPython Notebook. Toto interaktivní prostředí, které se zobrazuje přímo ve webovém prohlížeči, obsahuje klasickou smyčku REPL (Read–Eval–Print–Loop), což mj. znamená, že se jednotlivé výrazy zapsané uživatelem mohou ihned vyhodnocovat s prakticky okamžitou zpětnou vazbou. Navíc však nástroj Gophernotes dokáže do okna prohlížeče vykreslovat základní grafy, a to jak s přímým využitím předaných dat (vektory či sekvence čísel), tak i při specifikaci funkce, jejíž průběh se má vykreslit (existují zde ovšem mnohá omezení, kterými se budu zabývat v navazujících kapitolách). Třešničkou na dortu je podpora pro práci se vzorci psanými v TeXu či LaTeXu.

Obrázek 1: Klasický IPython notebook – nástroj, který umožňoval interaktivní ovládání interpretru Pythonu z GUI, nabízel všechny možnosti konzolového IPythonu a navíc i podporoval práci s grafickými objekty (rastrové obrázky, grafy, diagramy atd.).

Celé grafické uživatelské rozhraní Gophernotes napodobuje diář (notebook), do kterého se zapisují jak poznámky, tak i programový kód a jeho výsledek, takže se tento systém může hodit i pro tvorbu (interaktivních) prezentací, použití sdílené pracovní plochy atd. Ostatně v tomto ohledu není přístup zvolený autory nijak nový ani přelomový, protože například i populární Matlab používá podobnou technologii (i když založenou na jiném programovacím jazyku).

Obrázek 2: Použití Pythonu v Jupyteru při výpočtu fraktálů. Složitější numerické výpočty jsou jednou z oblastí, v níž by bylo výhodnější použít jiný programovací jazyk, resp. přesněji jeho jádro propojené s Jupyterem.

Zdroj

Již v úvodním odstavci jsme si řekli, že Gophernotes je založen na projektu Jupyter. Ve skutečnosti Gophernotes do Jupyteru doplňuje modul (takzvaný kernel) zajišťující interakci s jazykem Go, podobně jako existují další podobné moduly určené pro programovací jazyky Python, Julia, Lua, jazyk Hy atd. V případě jazyka Go je ovšem situace poněkud složitější, protože Go je primárně překladačem. Aby bylo možné zkombinovat možnosti interpretru a klasického překladače, vznikl projekt pojmenovaný Gomacro, o jehož některých možnostech se zmíníme v navazujících kapitolách.

Obrázek 3: Nejenom pro numerické výpočty může být ideální kombinací jazyk Julia a projekt Jupyter notebook.

Zdroj

Poznámka: ve skutečnosti existuje hned několik kernelů pro Go: IGo, gopherlab a právě Gophernotes.

2. Projekt Gonum Numerical Packages (Gonum)

Samotný programovací jazyk Go obsahuje podporu pro práci s maticemi a řezy (ostatně se jedná o základní datové typy tohoto jazyka). Práce s těmito datovými strukturami je podporována i ve standardní knihovně jazyka. Ovšem například v porovnání se známou a velmi často používanou knihovnou NumPy ze světa Pythonu (nebo s možnostmi Matlabu či R) jsou možnosti standardní instalace Go v této oblasti mnohem menší. Ovšem některé operace, které známe z NumPy, byly implementovány v sadě knihoven, které jsou součástí projektu nazvaného jednoduše Gonum Numerical Packages. Tento projekt obsahuje zejména knihovnu pro práci s maticemi (naprosté základy si ukážeme níže a více se jim budeme věnovat příště), algoritmy lineární algebry, podporu pro tvorbu grafů, podporu práce s takzvanými „datovými rámci“ (ve světě Pythonu se používá pandas) atd.

Obrázek 4: Logo projektu Gonum Numerical Packages.

Poznámka: na tomto místě je však vhodné poznamenat, že integrace NumPy do Pythonu je mnohem lepší, než je tomu v případě projektu Gonum. Je tomu tak z toho důvodu, že jazyk Go nepodporuje přetěžování operátorů, takže například není možné implementovat maticové operace „přirozenou“ cestou (zrovna příklad NumPy ukazuje, že přetěžování operátorů, pokud je použito rozumně, může být velmi užitečné).

Samotnou sadu knihoven z projektu Gonum Numerical Packages nainstalujeme (pro aktivního uživatele) snadno, konkrétně příkazem „go get“:

$ go get -u gonum.org/v1/gonum/...

Poznámka: při instalaci více knihoven současně nezapomeňte na uvedení tří teček na konci cesty v „go get“.

S některými vlastnostmi knihovnu mat z projektu Gonum se setkáme po instalaci projektu Gomacro.

3. Projekt Gomacro

Jak jsme si již řekli v úvodní kapitole, aby bylo možné programovací jazyk Go zařadit do nástrojů typu Jupyter, je nutné, aby byl k dispozici buď přímo klasický interpret, nebo alespoň překladač umožňující postupný překlad jednotlivých výrazů, funkcí a metod s jejich následným spouštěním a zpracováním výsledků. A právě tato funkcionalita je nabízena projektem nazvaným Gomacro, který dokáže pracovat jako interpret jazyka Go a nabízí programátorům i plnohodnotnou smyčku REPL.

Instalace tohoto projektu se opět provede příkazem „go get“:

$ go get -u github.com/cosmos72/gomacro

Dále je nutné se přesvědčit o tom, že je adresář $HOME/go/bin zařazen do proměnné prostředí PATH. V opačném případě by totiž nebylo možné příkaz gomacro volat odkudkoli (což platí i pro další nástroje naprogramované v jazyku Go a instalované příkazem „go get“).

Pokud je $HOME/go/bin vložen do proměnné prostředí PATH, bude možné Gomacro spustit:

$ gomacro // GOMACRO, an interactive Go interpreter with generics and macros // Copyright (C) 2018-2019 Massimiliano Ghilardi <https://github.com/cosmos72/gomacro> // License MPL v2.0+: Mozilla Public License version 2.0 or later <http://mozilla.org/MPL/2.0/> // This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY. // // Type :help for help gomacro>

Poznámka: případné hlášení zobrazené níže znamená, že byly smazány zdrojové kódy Gomacra, což však jeho práci nijak zásadně neovlivní:

// warning: could not find package "github.com/cosmos72/gomacro" in $GOPATH = "/home/tester/go/", assuming package is located in "/home/tester/go/src/github.com/cosmos72/gomacro"

Aby bylo možné odlišit příkazy jazyka Go od nových příkazů zavedených Gomacrem, začínají příkazy Gomacra dvojtečkou:

gomacro> :help // type Go code to execute it. example: func add(x, y int) int { return x + y } // interpreter commands: :debug EXPR debug expression or statement interactively :env [NAME] show available functions, variables and constants in current package, or from imported package NAME :help show this help :inspect EXPR inspect expression interactively :options [OPTS] show or toggle interpreter options :package "PKGPATH" switch to package PKGPATH, importing it if possible :quit quit the interpreter :unload "PKGPATH" remove package PKGPATH from the list of known packages. later attempts to import it will trigger a recompile :write [FILE] write collected declarations and/or statements to standard output or to FILE use :opt Declarations and/or :opt Statements to start collecting them // abbreviations are allowed if unambiguous.

Dále je možné prozkoumat výrazy jazyka Go:

gomacro> :inspect 1*(2+3) 1*(2+3) = {int 5} // untyped.Lit 0. Kind = int // untyped.Kind 1. Val = 5 // constant.Value 2. basicTypes = [<nil> 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 <nil> <nil> <nil> <nil> <nil> <nil> <nil> 0x11060b0 <nil> 0x11060b0] // *[]xreflect.Type // type ? for inspector help

Prozkoumat lze i volání funkcí, kdy se mj. zobrazí jejich výsledek:

gomacro> import "fmt" gomacro> :inspect fmt.Printf("%d

", 42) // warning: expression returns 2 values, using only the first one: [int error] 42 fmt.Printf("%d

", 42) = 3 // int // type ? for inspector help

Popř. lze vypsat metody aplikovatelné pro zvoleného příjemce (receiver):

inspect fmt.Printf("%d

", 42)> methods methods of int: m0. func (int).Add(int, int) int m1. func (int).And(int, int) int m2. func (int).AndNot(int, int) int m3. func (int).Cmp(int) int m4. func (int).Equal(int) bool m5. func (int).Less(int) bool m6. func (int).Lsh(int, uint8) int m7. func (int).Mul(int, int) int m8. func (int).Neg(int) int m9. func (int).Not(int) int m10. func (int).Or(int, int) int m11. func (int).Quo(int, int) int m12. func (int).Rem(int, int) int m13. func (int).Rsh(int, uint8) int m14. func (int).Sub(int, int) int m15. func (int).Xor(int, int) int

Výpis tzv. prostředí, tj. dostupných funkcí a datových typů:

gomacro> :env // ----- builtin binds ----- Eval = {0x1213270 func(interface{}, interface{}) interface{}} // fast.Function EvalKeepUntyped = {0x1213320 func(interface{}, interface{}) interface{}} // fast.Function EvalType = {0x1213660 func(interface{}, interface{}) reflect.Type} // fast.Function Interp = {0x1213240 func(interface{}) interface{}} // fast.Function MacroExpand = {0x1214310 func(interface{}, interface{}) (go/ast.Node, bool)} // fast.Function MacroExpand1 = {0x1214400 func(interface{}, interface{}) (go/ast.Node, bool)} // fast.Function MacroExpandCodeWalk = {0x12144f0 func(interface{}, interface{}) (go/ast.Node, bool)} // fast.Function Parse = {0x1216310 func(string, interface{}) interface{}} // fast.Function append = 0x120efd0 // fast.Builtin cap = 0x120fb30 // fast.Builtin close = 0x1210290 // fast.Builtin complex = 0x1210880 // fast.Builtin copy = 0x1211f00 // fast.Builtin delete = 0x1212ae0 // fast.Builtin false = {bool false} // untyped.Lit imag = 0x1216e30 // fast.Builtin len = 0x1213960 // fast.Builtin make = 0x1214bd0 // fast.Builtin new = 0x1215bb0 // fast.Builtin nil = nil // panic = 0x1216020 // fast.Builtin print = 0x1216a60 // fast.Builtin println = 0x1216a60 // fast.Builtin real = 0x1216e30 // fast.Builtin recover = 0x12180e0 // fast.Builtin true = {bool true} // untyped.Lit // ----- builtin types ----- Pointer = unsafe.Pointer // unsafe.Pointer bool = bool // bool byte = uint8 // uint8 complex128 = complex128 // complex128 complex64 = complex64 // complex64 error = error // interface float32 = float32 // float32 float64 = float64 // float64 int = int // int int16 = int16 // int16 int32 = int32 // int32 int64 = int64 // int64 int8 = int8 // int8 rune = int32 // int32 string = string // string uint = uint // uint uint16 = uint16 // uint16 uint32 = uint32 // uint32 uint64 = uint64 // uint64 uint8 = uint8 // uint8 uintptr = uintptr // uintptr // ----- main binds ----- fmt = {fmt "fmt", 19 binds, 6 types} // *fast.Import

4. Klávesové zkratky použitelné v interaktivní smyčce projektu gomacro

Vzhledem k tomu, že je gomacro vybaveno i interaktivní smyčkou REPL, je důležité, aby bylo možné editovat příkazový řádek, mít k dispozici historii příkazového řádku (s možností vyhledávání) atd. Pro tento účel používá gomacro knihovnu https://github.com/peterh/liner naprogramovanou v jazyce Go, která je inspirována céčkovou knihovnou linenoise (ke které se ještě na stránkách Rootu vrátíme). V této kapitole jsou vypsány vybrané klávesové zkratky, které jsou ve výchozím nastavení použity v interaktivní smyčce projektu gomacro. Většina zkratek vychází z Emacsu a uživatelé je mohou znát například i z editoru Joe, z shellu (BASH atd.), pokud ovšem není nastaven režim emulující chování textového editoru Vi/Vim. Pro větší přehlednost jsou příkazy rozděleny do několika skupin.

Příkazy pro přesuny kurzoru

Základní příkazy pro přesun kurzoru používají kombinaci kláves Ctrl+znak, Alt+znak popř. alternativně Esc, znak v případě, že zkratky Alt+znak kolidují s emulátorem terminálu (například vyvolávají příkazy z menu). V případě, že je terminál správně nakonfigurován, měly by fungovat i kurzorové šipky, kombinace Ctrl+šipky a navíc i klávesy Home a End (se zřejmou funkcí):

Klávesa Alternativa Význam Ctrl+B šipka doleva přesun kurzoru na předchozí znak Ctrl+F šipka doprava přesun kurzoru na následující znak Alt+B Ctrl+šipka doleva přesun kurzoru na předchozí slovo Alt+F Ctrl+šipka doprava přesun kurzoru na další slovo Esc, B shodné s klávesovou zkratkou Alt+B Esc, F shodné s klávesovou zkratkou Alt+F Ctrl+A Home přesun kurzoru na začátek řádku Ctrl+E End přesun kurzoru na konec řádku

Mazání textu, práce s yank bufferem

Pro přesun části textu v rámci editovaného řádku (nebo na nějaký jiný řádek atd.) se používá takzvaný yank buffer (v Emacsu se používá označení kill ring), do něhož se smazaný text uloží. Pro vložení takto smazaného textu do jiné oblasti se používá operace nazvaná yank (odpovídá operaci paste). Některé dále uvedené příkazy dokážou s yank bufferem pracovat (obdoba cut/copy/paste):

Klávesa Význam Ctrl+H smaže znak před kurzorem BackSpace smaže znak před kurzorem Ctrl+K smaže text od kurzoru do konce řádku Ctrl+U smaže text od začátku řádku do pozice kurzoru Ctrl+W smaže předchozí slovo Alt+D smaže následující slovo Ctrl+Y vloží text z yank bufferu na místo, na němž se nachází kurzor (yank neboli paste) Alt+Y po operaci Ctrl+Y dokáže rotovat historií a obnovit tak (před)předchozí smazaný text Ctrl+D smaže jeden znak (pokud je ovšem na řádku nějaký obsah, jinak typicky ukončí aplikaci)

Práce s historií dříve zadaných příkazů

Velmi užitečné klávesové zkratky umožňují procházet historií dříve zadaných příkazů. Pro vyhledávání v historii slouží zkratka Ctrl+R:

Klávesa Význam Ctrl+P průchod historií – předchozí text Ctrl+N průchod historií – následující text Ctrl+R zpětné (interaktivní) vyhledávání v historii

Některé další dostupné příkazy

Mezi další užitečné zkratky patří režim completeru, v němž se gomacro snaží nalézt symbol z tabulky funkcí či metod:

Klávesa Význam Tab implicitní klávesa pro zavolání completeru Shift+Tab návrat na předchozí návrh doplnění jména funkce/metody Ctrl+T prohození dvou znaků (před kurzorem a na pozici kurzoru) Ctrl+L smazání obrazovky

fmt. nabídnou pouze funkce z balíčku „fmt“. Poznámka: v případě volání funkcí a metod bere completer do úvahy i kontext, takže se například pro textunabídnou pouze funkce z balíčku „fmt“.

5. Základní použití interaktivní smyčky REPL projektu Gomacro

V této kapitole se seznámíme s některými možnostmi, které nám interaktivní smyčka projektu Gomacro nabízí. Pokud na vstup zadáme nějaký výraz (aritmetický, logický, výraz s řetězci atd.), je tento výraz přeložen a ihned vyhodnocen. Jeho výsledek se vypíše na výstup, stejně, jako by jazyk Go byl interpretován:

gomacro> 1+1 {int 2} // untyped.Lit

Poznámka: povšimněte si, že se nevypíše pouze výsledek výrazu, ale i jeho typ, což může být velmi užitečné, jak uvidíme dále.

Můžeme provést i import knihovny (balíčku):

gomacro> import "fmt"

U funkce či výrazu vracejícího více hodnot se zobrazí všechny hodnoty. V případě funkce i se jmény a typy návratových hodnot (velmi praktické, protože ihned vidíme, že například funkce fmt.Println vrací ve druhé návratové hodnotě příznak chyby):

gomacro> fmt.Println("test") test 5 // int <nil> // error

Deklarovat můžeme i proměnné, a to libovolného typu, včetně řezů (slice):

gomacro> var a []int gomacro> a [] // []int gomacro> a=append(a, 10) gomacro> a [10] // []int

Zavolání metod objektů, zde konkrétně metody řezu:

gomacro> a.Cap() 1 // int gomacro> a.Len() 1 // int

Použít můžeme i programovou smyčku:

gomacro> for i := 1; i < 10; i++ { . . . . a=append(a, i) . . . . } gomacro> a [10 1 2 3 4 5 6 7 8 9] // []int gomacro> a.Cap() 16 // int gomacro> a.Len() 10 // int

Další příklad – funkce s několika návratovými hodnotami:

gomacro> func x(i int) (int, float64, byte) { . . . . return i, 1.0/float64(i), byte(i) . . . . } gomacro> x(10) 10 // int 0.1 // float64 10 // uint8

Funkce vracející chybu:

gomacro> f, err := os.Open("foobarbaz") gomacro> f // *os.File gomacro> err open foobarbaz: no such file or directory // error

Funkce, která naopak otevře existující soubor:

gomacro> f, err := os.Open(".bashrc") gomacro> f &{0xc00048d260} // *os.File gomacro> err <nil> // error

Malá připomínka, že k hodnotě nil je přiřazen i typ:

gomacro> var ii interface{} = nil gomacro> ii <nil> // interface{} gomacro> var p *int = nil gomacro> p <nil> // *int gomacro> var m map[string]string = nil gomacro> m map[] // map[string]string

6. Manipulace s maticemi (v REPL)

Nyní, když máme nainstalovánu jak interaktivní smyčku REPL (Gomacro) i projekt Gonum s několika numerickými knihovnami, si můžeme ukázat, jak se manipuluje s maticemi, které v oblasti numerických výpočtů mnohdy představují základní datový typ.

Používat budeme dva balíčky – standardní balíček „fmt“ a balíček „mat“ z Gonum:

gomacro> import "fmt" gomacro> import "gonum.org/v1/gonum/mat" // debug: looking for package "gonum.org/v1/gonum/mat" ... // debug: compiling "/home/ptisnovs/go/src/gomacro.imports/gonum.org/v1/gonum/mat/mat.go" ...

Pro reprezentaci matic se používá několik struktur. Základem je je dense matrix používaná pro matice běžné velikosti, které obsahují libovolné prvky (a kde typicky nepřevažují prvky nulové):

gomacro> zero := mat.NewDense(5, 6, nil) gomacro> zero &{{5 6 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 6} 5 6} // *gonum.org/v1/gonum/mat.Dense

Naplnění matice daty:

gomacro> m2 := mat.NewDense(3, 4, []float64{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12})

Poznámka: zde můžeme vidět, že práce s maticemi není tak elegantní, jako je tomu v knihovně NumPy.

7. Zobrazení vybraného obsahu rozsáhlých matic

Nyní se pokusme vytvořit relativně velkou matici o rozměrech 100×100 prvků:

gomacro> big := mat.NewDense(100, 100, nil)

Matici můžeme naplnit daty, a to pomocí metody Set (vyplníme jen prvky na hlavní úhlopříčce):

gomacro> for i := 0; i < 100; i++ { . . . . big.Set(i, i, 1) . . . . }

Přímý tisk hodnoty takové matice ovšem není přehledný:

gomacro> big &{{100 100 [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... ... ... 0 0 0 0 0 1] 100} 100 100} // *gonum.org/v1/gonum/mat.Dense

Ani přímý tisk přes standardní funkci fmt.Printf není ideální:

gomacro> fmt.Printf("%v

", big) &{{100 100 [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... ... ...

Výhodnější je použití funkce mat.Formatted, které se ve druhém parametru předá oddělovač hodnot na řádku a ve třetím parametru pak informace o tom, kolik mezních sloupců a řádků se má vytisknout. Pokud nám postačuje tisk prvních a posledních tří řádků a sloupců, lze použít:

gomacro> fmt.Printf("excerpt big identity matrix: %v



", . . . . mat.Formatted(big, mat.Prefix(" "), mat.Excerpt(3))) excerpt big identity matrix: Dims(100, 100) ⎡1 0 0 ... ... 0 0 0⎤ ⎢0 1 0 0 0 0⎥ ⎢0 0 1 0 0 0⎥ . . . ⎢0 0 0 1 0 0⎥ ⎢0 0 0 0 1 0⎥ ⎣0 0 0 ... ... 0 0 1⎦ 261 // int <nil> // error

V REPLu navíc nemusíme volat funkci fmt.Printf, protože se výsledná hodnota zobrazí automaticky:

gomacro> mat.Formatted(big, mat.Prefix(" "), mat.Excerpt(3)) Dims(100, 100) ⎡1 0 0 ... ... 0 0 0⎤ ⎢0 1 0 0 0 0⎥ ⎢0 0 1 0 0 0⎥ . . . ⎢0 0 0 1 0 0⎥ ⎢0 0 0 0 1 0⎥ ⎣0 0 0 ... ... 0 0 1⎦ // fmt.Formatter

Dtto, ale pro mezních pět řádků a sloupců:

gomacro> mat.Formatted(big, mat.Prefix(" "), mat.Excerpt(5)) Dims(100, 100) ⎡1 0 0 0 0 ... ... 0 0 0 0 0⎤ ⎢0 1 0 0 0 0 0 0 0 0⎥ ⎢0 0 1 0 0 0 0 0 0 0⎥ ⎢0 0 0 1 0 0 0 0 0 0⎥ ⎢0 0 0 0 1 0 0 0 0 0⎥ . . . ⎢0 0 0 0 0 1 0 0 0 0⎥ ⎢0 0 0 0 0 0 1 0 0 0⎥ ⎢0 0 0 0 0 0 0 1 0 0⎥ ⎢0 0 0 0 0 0 0 0 1 0⎥ ⎣0 0 0 0 0 ... ... 0 0 0 0 1⎦ // fmt.Formatter

8. Transpozice a součet matic

Mezi další podporované základní maticové operace patří transpozice a součet matic.

Nejdříve vytvoříme proměnnou pro uložení výsledku (nealokuje se žádná další paměť):

gomacro> var c mat.Dense gomacro> c {mat:{0 0 [] 0} capRows:0 capCols:0} // gonum.org/v1/gonum/mat.Dense

Dále vytvoříme dvě matice se třemi řádky a čtyřmi prvky na řádku:

gomacro> m1 := mat.NewDense(3, 4, {}) gomacro> m1 &{{3 4 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 4} 3 4} // *gonum.org/v1/gonum/mat.Dense gomacro> m2 := mat.NewDense(3, 4, []float64{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}) gomacro> m2 &{{3 4 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12] 4} 3 4} // *gonum.org/v1/gonum/mat.Dense

Obě matice vytiskneme v čitelném formátu:

gomacro> mat.Formatted(m1) ⎡0 0 0 0⎤ ⎢0 0 0 0⎥ ⎣0 0 0 0⎦ // fmt.Formatter gomacro> mat.Formatted(m2) ⎡ 1 2 3 4⎤ ⎢ 5 6 7 8⎥ ⎣ 9 10 11 12⎦ // fmt.Formatter

Výpočet transponované matice s jejím následným vytištěním:

gomacro> m3 := m2.T() gomacro> mat.Formatted(m3) ⎡ 1 5 9⎤ ⎢ 2 6 10⎥ ⎢ 3 7 11⎥ ⎣ 4 8 12⎦ // fmt.Formatter

Součet matic je řešen metodou:

gomacro> c.Add(m3, m3) gomacro> mat.Formatted(&c) ⎡ 2 10 18⎤ ⎢ 4 12 20⎥ ⎢ 6 14 22⎥ ⎣ 8 16 24⎦ // fmt.Formatter

Poznámka: v této knihovně vždy platí – funkce ani metody nemění obsah svých parametrů (matic). Změnit lze obsah jediné hodnoty – příjemce (receiveru) u metod.

9. Maticový součin a podobné operace

Podporována je i operace maticového součinu, ale pochopitelně pouze za předpokladu, že počet sloupců první matice odpovídá počtu řádků matice druhé:

gomacro> var c mat.Dense gomacro> c.Mul(m3, m2) mat: dimension mismatch

Pokud matice m2 a m3 předáme ve správném pořadí, bude možné matice vynásobit a uložit výsledek do příjemce:

gomacro> c.Mul(m2, m3) gomacro> mat.Formatted(&c) ⎡ 30 70 110⎤ ⎢ 70 174 278⎥ ⎣110 278 446⎦ // fmt.Formatter

Provést lze i násobení dvou matic prvek po prvku (což ovšem neodpovídá maticovému násobení):

gomacro> var c mat.Dense gomacro> c.MulElem(m3, m3) gomacro> mat.Formatted(&c) ⎡ 1 25 81⎤ ⎢ 4 36 100⎥ ⎢ 9 49 121⎥ ⎣ 16 64 144⎦ // fmt.Formatter

10. Použití projektu Gophernotes společně s Jupyter notebookem

Nástroj Gophernotes je založen na klasické technologii klient-server, kde klientem je webový prohlížeč spuštěný u uživatele (či uživatelů) a serverem je Jupyter s přidaným modulem (kernelem) pro jazyk Go vybaveným výše popsaným projektem gomacro. Výraz, popř. blok výrazů představujících programový kód napsaný v programovacím jazyce Go, je po stlačení klávesové zkratky Shift+Enter přenesen na server, kde je zpracován a výsledek je poslán zpět do prohlížeče.

JavaScriptový kód na straně prohlížeče zajistí interpretaci získaných výsledků a jejich zařazení na správné místo do dynamické webové stránky (jedná se vlastně o dnes tak populární SPA – Single Page Application se všemi přednostmi a zápory, které toto řešení přináší). Výsledky poslané serverem na klienta mohou být ve skutečnosti různého typu; typicky se jedná o fragment HTML (tabulky atd.), obrázek typu SVG (graf, histogram), rastrový obrázek (graf získaný například ze systému R), vzorec vykreslený z TeXového či LaTeXového zdrojového kódu apod. Samotná architektura nástroje Jupyter je otevřená a poměrně snadno rozšiřitelná, což znamená, že je v případě potřeby možné přidat například další typy grafů apod.

Existují i podobně koncipované projekty. Na stránkách Rootu jsme se například seznámili s projektem Gorilla REPL, který je určen pro programovací jazyk Clojure:

Obrázek 5: Interaktivní prostředí nástroje Gorilla REPL spuštěné v běžném webovém prohlížeči (zde konkrétně ve Firefoxu).

Obrázek 6: Standardní grafy jsou v Gorilla REPL do stránky vkládány ve formátu SVG.

Obrázek 7: Ukázka použití jednoduchého sloupcového grafu.

11. Spuštění Gophernotes v Dockeru

Nejjednodušší způsob, jakým lze spustit Gophernotes i se všemi potřebnými závislostmi, spočívá v použití Dockeru, protože již existuje připravený obraz obsahující Gophernotes, Jupyter, gomacro i další knihovny pro numerické výpočty a zpracování dat. Následující příkaz zajistí stažení obrazů, spuštění Gophernotesu a namapování HTTP serveru (Jupyter) na port 8888:

$ docker run -it -p 8888:8888 gopherdata/gophernotes:latest-ds Unable to find image 'gopherdata/gophernotes:latest-ds' locally Trying to pull repository docker.io/gopherdata/gophernotes ... sha256:e2ef4a5b318604b8e5116fcf470e11fecbb2c18631cb73bdbed46ed026e862a6: Pulling from docker.io/gopherdata/gophernotes a44d943737e8: Pull complete 0bbfb29b138b: Pull complete ef49c0fa046c: Pull complete Digest: sha256:e2ef4a5b318604b8e5116fcf470e11fecbb2c18631cb73bdbed46ed026e862a6 Status: Downloaded newer image for docker.io/gopherdata/gophernotes:latest-ds [I 15:14:32.110 NotebookApp] Writing notebook server cookie secret to /root/.local/share/jupyter/runtime/notebook_cookie_secret [I 15:14:32.998 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: / [I 15:14:32.999 NotebookApp] The Jupyter Notebook is running at: [I 15:14:33.000 NotebookApp] http://(6c7428d3f7f9 or 127.0.0.1):8888/?token=f4d754332b4be755cfb351018840af76767e80829d7dfc61 [I 15:14:33.000 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation). [C 15:14:33.006 NotebookApp] To access the notebook, open this file in a browser: file:///root/.local/share/jupyter/runtime/nbserver-1-open.html Or copy and paste one of these URLs: http://(6c7428d3f7f9 or 127.0.0.1):8888/?token=f4d754332b4be755cfb351018840af76767e80829d7dfc61

Poznámka: povšimněte si, že se zobrazil i token, který použijeme pro přihlášení a založení nového diáře.

12. Kombinace projektů Gophernotes, Gonum a Gomacro

„There is a tension, especially in scientific computing, between ease and simplicity“

Do adresního řádku webového browseru napíšeme adresu: http://127.0.0.1:8888.

Obrázek 8: Prohlížeč se zeptá na token, který zkopírujeme ze zprávy vypsané po spuštění Dockeru s gophernotesem.

Obrázek 9: Grafické uživatelské rozhraní Jupyteru s Gophernotesem.

Obrázek 10: Zprávy zapisované na chybový výstup jsou podbarveny červeně, zprávy zapisované na výstup standardní nemají podbarvení žádné (implicitní barvou je bílé pozadí).

Obrázek 11: Formátování matic tak, jak jsme si to ukázali v předchozích kapitolách.

13. Použití Markdownu

Vzhledem k tomu, že je možné projekt Jupyter použít i pro tvorbu prezentací, asi nás nepřekvapí, že je podporována tvorba poznámek, které mohou být naformátovány. Podporován je především známý a široce používaný formátovací jazyk Markdown. Podívejme se na následující příklad, v němž je Markdown použit pro zobrazení textu neproporcionálním písmem, tučným písmem a kurzivou:

Obrázek 12: Použití funkce Display.markdown.

14. Matematická sazba

Podporována je i matematická sazba odvozená od možností TeXu a LaTeXu. Příkladem může být zápis vzorce s integrálem a zlomkem:

F(x) &= \int^a_b \frac{1}{3}x^3

Další dva příklady ukazují použití horních indexů (mocnin), zlomku a zápisu druhé odmocniny:

Display(display.Math(`x^2+y^2`)) Display(display.Math(`\frac{1}{\sqrt{x}}`))

Poznámka: povšimněte si, že se řetězce zapisují do zpětných apostrofů. Díky tomuto zápisu lze v jazyce Go do řetězců zapsat libovolné znaky bez nutnosti jejich uvození zpětným lomítkem, což je právě u matematických vzorců TeXu a LaTeXu velmi častý znak.

Obrázek 13: Výsledek zobrazení vzorce \frac{1}{\sqrt{x}} .

15. Víceřádkové vzorce

Použít lze i víceřádkovou sazbu vzorců. Časté bývá použití matic, na jejichž začátku a konci musíme použít „velké“ hranaté závorky (namísto pouhého zápisu [ a ]):

Display(display.Math(`\left[ \begin{matrix} 1 & 0\\ 0 & 1 \end{matrix} \right]`))

Obrázek 14: Matice vykreslená TeXovským formátovačem.

Podobný zápis je vyžadován i u složitějších vzorců se zlomky, integrály, sumami, limity atd.:

Display(display.Math(` \left[ \frac{ N } { \left( \frac{L}{p} \right) - (m+n) } \right] `))

Obrázek 14: Složený zlomek vykreslený TeXovským formátovačem.

16. Načtení rastrových obrázků

Velmi často se setkáme s nutností zobrazit přímo v diáři rastrový obrázek. Ten může vzniknout několika způsoby, typicky se však jedná (ve světě výpočtů, simulací, ML atd.) o nějaký graf (heatmap atd.), výsledek aplikace rastrových operací na vstupní data atd. Pro zobrazení rastrového obrázku lze použít funkce dostupné z balíčku display, který je automaticky načten při inicializaci diáře, takže nemusíme provádět jeho explicitní import. V následujícím příkladu je ukázáno, jak lze načíst obrázek z externího zdroje (stáhneme ho pomocí http.Get) a zobrazit ho funkcí display.PNG (obrázek je reprezentován řezem bajtů obsahujícím jeho podobu zakódovanou do PNG – včetně hlaviček, palety, metadat atd.). Podobné funkce pochopitelně existují i pro rastrové obrázky uložené ve formátu JPEG či GIF:

import ( "image" "net/http" "io/ioutil" ) resp, err := http.Get("https://github.com/gopherdata/gophernotes/raw/master/files/gophernotes-logo.png") bytes, err := ioutil.ReadAll(resp.Body) resp.Body.Close() display.PNG(bytes)

Poznámka: jedná se o příklad převzatý přímo z dokumentace projektu Gophernotes

Obrázek 15: Rastrový obrázek s logem projektu Gophernotes načtený přímo do diáře.

17. Načtení vektorových obrázků ve formátu SVG

Zmiňme se o další užitečné vlastnosti projektu Gophernotes v kombinaci s Jypyterem. Jedná se o schopnost zobrazit přímo do vytvářeného diáře diagram, graf či nárys uložený do vektorového formátu SVG (Scalable Vector Graphics). Pro tento účel se používá funkce display.SVG, které se předá řez bajtů obsahující data s popisem SVG. Ta mohou vzniknout různým způsobem – lze je stáhnout, vytvořit programově atd. atd.:

resp, err := http.Get("http://jupyter.org/assets/nav_logo.svg") bytes, err := ioutil.ReadAll(resp.Body) resp.Body.Close() display.SVG(string(bytes))

Poznámka: opět se jedná o příklad převzatý přímo z dokumentace projektu Gophernotes

Obrázek 16: Logo projektu Jupyter je uloženo do vektorového formátu SVG a je ho tak možné přímo stáhnout a zobrazit v diáři.

18. Obsah navazující části seriálu

Možností, která nám nabízí kombinace projektů Gomacro, Gonum a Gophernotes, je pochopitelně mnohem více, než bylo naznačeno v předchozích kapitolách. I z tohoto důvodu se s touto trojicí projektů setkáme i v navazujících částech seriálu o programovacím jazyce Go.

