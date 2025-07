Jádro verze 6.17 a nové verze Mesa posunou svět Linuxu

Již dříve jsme budoucímu jádru Linux 6.17 věnovali jeden a druhý článek a též několik dílčích zpráviček, včetně skutečnosti, že toto jádro bude tím, které bude pohánět podzimní Ubuntu 25.10. V posledních dnech zamířily do této vývojové verze další novinky.

Vylepšení výkonu Btrfs

Správce Btrfs, David Štěrba ze Suse, zaslal do jádra požadavek na začlenění nových vlastností pro tento souborový systém. Najdeme zde novou, prozatím experimentální, konfigurační volbu pro velká folia (large folios; věc čeká obsáhlejší testování). Btrfs obecně zrychlí v několika oblastech, pro vytváření prázdných souborů má jít o 20% nárůst výkonu.

Další optimalizace se zase týkají typů zátěže s vysokým podílem metadat, zrychlí čtecí operace a dojde i na aktualizace DEFRAG ioctl, omezení okamžitých zápisů na blokové zařízení po přimountování. Vylepšeno je nakládání s chybami, zónový mód, došlo na další čištění kódu a různé opravy chyb. Podrobnosti v daném pull requestu.





Další práce na ovladači Nvidia Nova

V Rustu psaný otevřený ovladač Nova pro grafické karty Nvidia dostane s jádrem 6.17 také svůj balíček vylepšení. Stále to samozřejmě nebude na běžné používání. Práce na ovladači jsou spíše architektonického rázu, novinky zahrnují vylepšenou podporu DMA, implementaci potřebných prvků pro VBIOS či probíhající práce na podpoře běhu s Rustem v Linuxu, včetně DRM.

Oprava pro hibernaci míří do AMDGPU

Linux 6.17 také přinese opravu v ovladači AMDGPU, která řeší tragicky dlouhé doby hibernace se systémy s velkými GPU se spoustou paměti, kdy proces hibernace na velkých GPU serverech mohl trvat i 50 minut.

Oprava míří příslušným pull requestem do větve drm-misc-next a ocení ji zejména provozovatelé AI / ML serverů na bázi karet AMD Instinct, kde poslední generace zpřístupňuje pro dané GPU až 192 GB paměti, a to až s osmi kartami v systému. Na těchto systémech se dokonce mohlo stávat, že hibernace selhala kvůli nedostatku volné systémové paměti pro její provedení.

Jak uvádí autor pull requestu Samuel Zhang z AMD, pro normální hibernaci není potřeba oživovat GPU, neb není účastno procesu zápisu obrazu hibernace, což na stroji s 8× 192GB dGPU při 98% využití VRAM a 1,7TB systémové paměti ušetří právě oněch 50 minut času. Oprava je součástí balíku změn kolem hibernace v AMDGPU.





Mesa 25.3 s Vulkan AMD Anti-Lag

Rozšíření VK_AMD_anti_lag je součástí API Vulkan od verze 1.3.281 z loňského roku a nyní se jeho podpora dostává do projektu Mesa. Objeví se konkrétně ve verzi 25.3 tohoto balíku.

Cílem rozšíření je samozřejmě snížení latencí při hraní her na Radeonech. Rozšíření pracuje tak, že dává rytmus chodu CPU, aby se příliš nepředběhlo s tím, co dělá GPU a nebyl příliš velký rozptyl mezi tím, co jsou vstupy od uživatele, a co se zobrazuje na monitoru. Novinku do Mesa ale nepřidává AMD, ale jak už je zvykem, někdo z Valve, konkrétně Daniel Schürmann. Věc byla v procesu vývoje a ověřování funkčnosti poslední tři měsíce.

Mesa 25.1.6 s Xe3 / Panther Lake vydána

Když už jsme u balíku Mesa, tak jedna formální drobnost: nově vydaná verze 25.1.6 už přichází s aktivní podporou třetí generace Xe jader Intelu, tedy Xe3 v provedení dokončovaných procesorů budoucí rodiny Panther Lake. Tato verze zahrnuje backportované změny z řady 25.2, která má být vydána zhruba za dva-tři týdny. Podpora pro Xe3 je v Intel Iris i ANV a jelikož si věc optimálně žádá i Xe ovladač ve vhodné verzi, je doporučeno kombinovat s Linuxem 6.17.

AMD má v této verzi mezi novinkami kupříkladu opravy ve Vulkan ovladači RADV (včetně oprav pro RDNA4 a jiné opravy pro generace starší, sahající až k RDNA1).

GTK3 port gconfig se objeví pro Linux 6.17