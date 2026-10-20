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Jak rychlý je Fast Basic v porovnání s ostatními interpretry BASICu?

Pavel Tišnovský
Dnes
Doba čtení: 82 minut
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Projekt Atari perex.
Autor: Michal Tauchman, podle licence: CC BY-SA 4.0
Projekt Atari perex.
V článku o Fast Basicu jsme se zmínili o tom, že je tento dialekt BASICu rychlejší, než klasické interpretry. Dokonce by měl být rychlejší než Turbo BASIC XL. Co ale říkají reálné benchmarky?
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V článku Fast Basic: interpret jazyka BASIC s vlastním bajtkódem jsme se zabývali projektem Fast Basic. Připomeňme si, že se jedná o implementaci vlastního dialektu programovacího jazyka BASIC určeného pro osmibitové domácí mikropočítače Atari. Většina ostatních implementací BASICu používala čísla řádků a programy byly překládány do tokenizované podoby, která se následně interpretovala.

Co se dozvíte v článku
  1. Měření času v benchmarcích
  2. První benchmark: „snowcrash“
  3. Výsledky benchmarku pro různé interpretry jazyka BASIC kompatibilní s Atari BASICem
  4. Úprava benchmarku pro Fast Basic
  5. Výsledná podoba prvního benchmarku pro Fast Basic
  6. Celkové zhodnocení benchmarku: Fast Basic vs. pomalý zbytek světa
  7. Druhý benchmark: bubble sort
  8. Úprava benchmarku pro Fast Basic
  9. Bubble sort pole celočíselných prvků
  10. Porovnání všech variant druhého benchmarku
  11. Třetí benchmark: vertikální posun spritu na obrazovce
  12. Varianta třetího benchmarku pro Atari BASIC
  13. Varianta třetího benchmarku pro Turbo BASIC XL
  14. Varianta třetího benchmarku pro Fast Basic
  15. Výsledky měření třetím benchmarkem
  16. Závěrečné zhodnocení
  17. Repositář s demonstračními příklady
  18. Odkazy na Internetu

Ve Fast Basicu je tomu jinak – programy v něm zapsané spíše připomínají modernější skriptovací jazyky a překlad je prováděn do bajtkódu. Fast Basic je možné (i se svým vývojovým prostředím) spustit přímo na počítači Atari, ovšem existuje i jeho (cross) překladač pro PC. Tento crosss překladač je zajímavý mj. i tím, že provádí i peephole optimalizace, takže dokáže nahradit sekvenci instrukcí bajtkódu kratší a rychlejší sekvencí popř. sekvenci přímo odstranit.

Dnes popisovaný Fast Basic.

Obrázek 1: Prostředí Fast Basicu.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Otázkou ovšem zůstává, jak rychlé jsou vlastně programy psané ve Fast Basicu v porovnání s ostatními interpretry BASICů, které jsou dostupné pro počítače Atari. Všechny tyto interpretry (kromě originálního Atari BASICu) totiž mají jednu společnou vlastnost: v jejich manuálech se píše, že jsou rychlejší, než původní Atari Basic. Zbývá nám tedy jediné: vyvrátit nebo potvrdit tyto informace, porovnat rychlosti jednotlivých interpretrů a stanovit „výherce“.

Porovnávat budeme následující implementace BASIC:

Interpret Stručný popis interpretru
Atari BASIC původní BASIC, který je součástí ROM počítačů Atari (zabírá 8kB)
BASIC A+ společnost OSS, podpora PMG, strukturovaného programování atd.
Turbo BASIC XL Frank Ostrowski, rychlejší interpretr, podpora strukturovaného programování
BASIC XL společnost OSS, pro Atari XL (a samozřejmě XE), podporuje režim FAST
BASIC XE společnost OSS, podpora 128 kB RAM u Atari 130 XE
Microsoft Atari BASIC společnost Microsoft, snaha o kompatibilitu s dalšími platformami
Microsoft Atari BASIC II společnost Microsoft, opravná verze původního MS Basicu
Fast Basic minule a dnes popisovaná varianta BASICu
Turbo BASIC XL

Obrázek 2: Turbo BASIC XL.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Měření času v benchmarcích

Rychlost jednotlivých interpretrů programovacího jazyka BASIC se pokusíme zjistit s využitím dvojice jednoduchých benchmarků (a posléze doplníme třetí benchmark porovnávající pouze Atari BASIC, Turbo BASIC XL a Fast Basic). U všech tří benchmarků budeme měřit čas běhu části programu, přičemž pro měření použijeme časovač dostupný na adresách 18, 19 a 20, tj. jedná se o 24bitovou hodnotu, která se zvyšuje 50× nebo 60× za sekundu. Tento časovač (nazývaný taktéž hodiny reálného času) lze na začátku měření programově vynulovat, což nám zjednoduší výpočet celkového času (není nutné odečítat dvě 24bitové hodnoty). Toto vynulování lze provést ve všech BASICech zápisem na adresy 18, 19 i 20 příkazem POKE:

10 REM VYMAZANI CASOVACE
11 POKE 18,0
12 POKE 19,0
13 POKE 20,0

Na konci benchmarku zjistíme stav časovače a převedeme ho na sekundy podělením půlsnímkovou frekvencí (tedy 50 či 60 Hz podle použité televizní normy):

40 REM PRECTENI CASOVACE
41 REM (PLATNE PRO PAL)
42 T=((PEEK(18)*65536+PEEK(19)*256+PEEK(20))/50)
50 PRINT "FINISHED IN ";T;" SECONDS"

V praxi bude možné vynechat nejvyšší adresu (18), protože žádný výpočet nepřekročí 21 minut (cca 65536/50).

Poznámka: korektnější by ovšem bylo nulovat časovač od adresy 20 k adrese 18. Asi sami uhodnete, proč tomu tak je a jaké problémy (i když relativně málo pravděpodobné) mohou nastat při použití ukázané varianty (ostatně jsme se tímto tématem již zabývali v článku o jazyku Action!)

První benchmark: „snowcrash“

První benchmark, který v dnešním článku použijeme pro porovnání rychlostí interpretrů programovacího jazyka BASIC, je ve skutečnosti velmi jednoduchý. Testuje se v něm rychlost realizace počítaných programových smyček a taktéž rychlost zápisu do operační paměti. Tento benchmark po svém spuštění nejprve provede přepnutí do grafického režimu GRAPHICS 8 (rozlišení 320×160 pixelů s jedním bitem na pixel) a následně zaplní obrazovou paměť (pseudo)náhodnými hodnotami. Simuluje tak „sněžení“ analogového televizoru bez antény.

Poznámka: s tímto benchmarkem jsme se již setkali v článku o jazyku Action! Další benchmarky už budou „nové“.

Zdrojový kód tohoto benchmarku, který je kompatibilní se všemi výše zmíněnými interpretry programovacího jazyka BASIC (až na Fast Basic!), vypadá následovně:

1 REM *****************************
2 REM Vyplneni obrazovky v rezimu
3 REM 320x160 nahodnym vzorkem.
4 REM
5 REM Implementace pro Atari BASIC
6 REM
7 REM Upraveno do podoby benchmarku
8 REM *****************************
9 REM
10 REM VYMAZANI CASOVACE
11 POKE 18,0
12 POKE 19,0
13 POKE 20,0
20 REM VLASTNI BENCHMARK
21 GRAPHICS 8
22 START=PEEK(88)+256*PEEK(89)
23 FINAL=START+320*160/8
30 FOR I=START TO FINAL
35 REM 17BITOVY POLY CITAC = RND
40 POKE I,PEEK(53770)
50 NEXT I
60 REM PRECTENI CASOVACE
70 REM (PLATNE PRO PAL)
80 T=((PEEK(18)*65536+PEEK(19)*256+PEEK(20))/50)
90 PRINT "FINISHED IN ";T;" SECONDS"
99 END

Tento zdrojový kód nahrajeme do (libovolného) interpretru BASICu příkazem ENTER (například ENTER H:SNOWCRASH.BAS):

Benchmark pro vyplnění obrazovky zapsaný v prostředí Atari BASICu.

Obrázek 3: Benchmark pro vyplnění obrazovky zapsaný v prostředí původního Atari BASICu.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

A následně příkazem RUN benchmark spustíme:

Benchmark několik desítek sekund po spuštění.

Obrázek 4: Benchmark několik desítek sekund po spuštění.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

V případě Microsoft BASICu není příkaz ENTER dostupný, takže se použije:

LOAD "H:B.BAS"

Čas na dokončení tohoto benchmarku bude v případě Atari BASICu dosahovat přibližně 73 sekund:

Benchmark po dokončení a výpisu času, který uběhl.

Obrázek 5: Benchmark po dokončení a výpisu času, který uběhl.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Výsledky benchmarku pro různé interpretry jazyka BASIC kompatibilní s Atari BASICem

Výše uvedený benchmark je možné bez dalších úprav spustit i v ostatních interpretrech programovacího jazyka BASIC dostupných pro osmibitové Atari (je totiž naprogramován tak, aby byl plně kompatibilní, opět: kromě Fast Basicu). Dosažené časy vyplnění obrazové paměti náhodnými hodnotami se pochopitelně pro různé interpretry BASICu odlišují, a to dosti podstatně. Je to ostatně velmi dobře patrné při pohledu na tabulku s výsledky:

Interpret Čas
Atari BASIC 73.28
BASIC A+ 45.88
Turbo BASIC XL 17.14
BASIC XL 34.38
BASIC XL (FAST) 27.06  
BASIC XE 63.14
Microsoft Atari BASIC 65.18
Microsoft Atari BASIC II 65.22
Poznámka: na řádku BASIC XL (FAST) je ve skutečnosti měřen nepatrně upravený program – obsahuje příkaz FAST, který dokáže program urychlit (ovšem každá další úprava programu tento režim zase zruší).

Vizualizace výsledků benchmarku:

Výsledky benchmarku - porovnání rychlosti všech interpretrů jazyka BASIC.

Obrázek 6: Výsledky benchmarku – porovnání rychlosti všech interpretrů jazyka BASIC.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Úprava benchmarku pro Fast Basic

Fast Basic se od všech interpretrů BASICu zmíněných v úvodních kapitolách v několika ohledech odlišuje. Nejvýznamnějším rozdílem je, že tento BASIC není s ostatními BASICy kompatibilní na zcela fundamentální úrovni: neumožňuje totiž zapisovat čísla řádků. Navíc se výpočty (standardně) provádí se šestnáctibitovými hodnotami a aby toho nebylo málo, je nutné převést příkazy REM na styl zápisu poznámek začínajících znakem ' (apostrof). V důsledku to znamená nutnost přepisu benchmarku do nové podoby, což ovšem nebude příliš složité.

Začněme 16bitovými výpočty. Z tohoto důvodu budeme čas počítat jen se šestnáctibitovým rozsahem (což ovšem v praxi plně postačuje). Čas se uloží do proměnné s plovoucí řádovou čárkou, aby byl podíl T/50 proveden s přesností větší než jedna sekunda:

' PRECTENI CASOVACE
' (PLATNE PRO PAL)
T%=PEEK(19)*256+PEEK(20)
T%=T%/50
PRINT "FINISHED IN ";T%;" SECONDS"

V původním benchmarku je ovšem ještě jedna past. Jedná se o výpočet koncové adresy. Zde je nutné upravit druhou část, konkrétně přepsat 320*160/8 na 320/8*160:

START=PEEK(88)+256*PEEK(89)
FINAL=START+320/8*160
Poznámka: přiznám se, že mi trvalo poměrně dlouho zjistit, že chyba je právě zde (což je ovšem důsledek toho, že moderní překladače dokážou proměnnou vyhodnotit v době překladu i tehdy, pokud překračuje rozsah datového typu, a na tyto překladače jsem již zvyklý).

Výsledná podoba prvního benchmarku pro Fast Basic

První benchmark upravený a plně kompatibilní s Fast Basicem vypadá takto:

' *****************************
' Vyplneni obrazovky v rezimu
' 320x160 nahodnym vzorkem.
'
' Implementace pro Fast BASIC
'
' Upraveno do podoby benchmarku
' *****************************
'
' VYMAZANI CASOVACE
POKE 18,0
POKE 19,0
POKE 20,0
 
' VLASTNI BENCHMARK
GRAPHICS 8
 
START=PEEK(88)+256*PEEK(89)
FINAL=START+320/8*160
 
FOR I=START TO FINAL
' 17BITOVY POLY CITAC = RND
    POKE I,PEEK(53770)
NEXT I
 
' PRECTENI CASOVACE
' (PLATNE PRO PAL)
T%=PEEK(19)*256+PEEK(20)
T%=T%/50
PRINT "FINISHED IN ";T%;" SECONDS"
 
DO
LOOP

Celkové zhodnocení benchmarku: Fast Basic vs. pomalý zbytek světa

Jak je tento benchmark ve variantě pro Fast Basic rychlý? Podívejme se na screenshot:

První benchmark po vyplnění obrazovky.

Obrázek 7: První benchmark po vyplnění obrazovky.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Zde skutečně není pochyb o tom, že Fast Basic je nejenom rychlejší než Atari BASIC (to není žádné překvapení), ale dosti podstatným způsobem překonává i Turbo Basic XL:

Interpret Čas
Atari BASIC 73.28
BASIC A+ 45.88
Turbo BASIC XL 17.14
BASIC XL 34.38
BASIC XL (FAST) 27.06  
BASIC XE 63.14
Microsoft Atari BASIC 65.18
Microsoft Atari BASIC II 65.22
Fast Basic 2.34
Porovnání rychlosti vykonání prvního benchmarku.

Obrázek 8: Porovnání rychlosti vykonání prvního benchmarku.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Poznámka: v tomto případě lze předpokládat, že se projevila jak větší rychlost interpretace bajtkódu, tak i fakt, že Fast Basic používá výpočty se šestnáctibitovými hodnotami a nikoli s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou, které jsou na Atari dosti pomalé.

Druhý benchmark: bubble sort

Druhý benchmark, s nímž se dnes setkáme, je založen na měření doby setřídění padesáti čísel algoritmem bubble sort. Opět si nejdříve ukažme implementaci v Atari BASICu, která je bez potřeby dalších úprav spustitelná i dalšími interpretry (samozřejmě kromě Fast Basicu):

1 REM *****************************
2 REM Algorismus bubble sort
3 REM
4 REM Implementace pro Atari BASIC
5 REM
6 REM Upraveno do podoby benchmarku
7 REM *****************************
8 REM
9 REM
10 REM VYMAZANI CASOVACE
11 POKE 18,0
12 POKE 19,0
13 POKE 20,0
20 REM VLASTNI BENCHMARK
21 MAX=50
22 DIM A(MAX)
23 FOR I=0 TO MAX
24 A(I)=INT(100*RND(0))
25 NEXT I
26 GOSUB 100:REM TISK OBSAHU POLE
27 FOR I=MAX-1 TO 0 STEP -1
28 PRINT ".";
29 FOR J=0 TO I
30 IF A(J)<A(J+1) THEN X=A(J):A(J)=A(J+1):A(J+1)=X
31 NEXT J
32 NEXT I
33 PRINT ""
34 PRINT "SORTED:"
35 GOSUB 100:REM TISK OBSAHU POLE
40 REM PRECTENI CASOVACE
41 REM (PLATNE PRO PAL)
42 T=((PEEK(18)*65536+PEEK(19)*256+PEEK(20))/50)
50 PRINT "FINISHED IN ";T;" SECONDS"
99 END
100 REM TISK OBSAHU POLE
101 FOR I=0 TO MAX
102 PRINT I,A(I)
103 NEXT I
104 RETURN

Podívejme se nyní na výsledky prvního benchmarku, který byl prakticky beze změn v programovém kódu spuštěn ve všech osmi klasických interpretrech programovacího jazyka BASIC dostupných na osmibitových Atari. Provedli jsme pouze jedinou změnu, a to na pátém řádku, kdy byl doplněn příkaz FAST, jenž umožňuje přepočítat čísla řádků do podoby umožňující rychlejší (přímé) skoky. A tato změna skutečně způsobila nepatrné vylepšení výsledků (pro BASIC XE se již v případě příkazu FAST vyžaduje 128kB RAM, takže by byl použitelný jen na Atari 130 XE):

Interpret Čas
Atari BASIC 33.46
BASIC A+ 30.10
Turbo BASIC XL 15.86
BASIC XL 18.90
BASIC XL (FAST) 16.32
BASIC XE 20.9
Microsoft Atari BASIC 30.10
Microsoft Atari BASIC II 31.36

Úprava benchmarku pro Fast Basic

Nyní si ukažme, jak bude vypadat úprava pro Fast Basic. Musíme zajistit, že se bude zpracovávat pole s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou – nyní skutečně musíme přesně dodržet chování původního benchmarku. Výsledek bude vypadat následovně:

' BUBBLE SORT
' IMPLEMENTACE PRO FAST BASIC
' 
' ----------------------------
 
' ------------------------------
' VYMAZANI CASOVACE
' ------------------------------
POKE 18,0
POKE 19,0
POKE 20,0
 
MAX=50
DIM A%(MAX)
FOR I=0 TO MAX
    A%(I)=RAND(100)
NEXT I
EXEC PRINT_ARRAY
FOR I=MAX-1 TO 0 STEP -1
    PRINT ".";
    FOR J=0 TO I
        IF A%(J)<A%(J+1)
            X%=A%(J):A%(J)=A%(J+1):A%(J+1)=X%
        ENDIF
    NEXT J
NEXT I
PRINT ""
PRINT "SORTED:"
EXEC PRINT_ARRAY
 
' ------------------------------
' PRECTENI CASOVACE
' (PLATNE PRO PAL)
' ------------------------------
T=PEEK(19)*256+PEEK(20)
T=T/50
PRINT "FINISHED IN ";T;" SECONDS"
 
' ------------------------------
' KONEC
' ------------------------------
DO
LOOP
 
' ------------------------------
' TISK OBSAHU POLE
' ------------------------------
PROC PRINT_ARRAY
    FOR I=0 TO MAX
        PRINT I,A%(I)
    NEXT I
ENDPROC

Výsledek:

Seřazené pole hodnot typu FP.

Obrázek 9: Seřazené pole hodnot typu FP.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Bubble sort pole celočíselných prvků

Vzhledem k tomu, že Fast Basic dokáže pracovat s celočíselnými hodnotami i s poli obsahujícími celočíselné hodnoty, upravíme benchmark tak, aby řadil celočíselné prvky uložené v poli. Pochopitelně se jedná jen o doplnění předchozí sady benchmarků, protože měříme odlišné operace. Na druhou stranu nám to umožní zjistit, jak rychlé jsou celočíselné operace v porovnání s operacemi s FP hodnotami:

' BUBBLE SORT
' IMPLEMENTACE PRO FAST BASIC
' 
' ----------------------------
 
' ------------------------------
' VYMAZANI CASOVACE
' ------------------------------
POKE 18,0
POKE 19,0
POKE 20,0
 
MAX=50
DIM A(MAX)
FOR I=0 TO MAX
    A(I)=RAND(100)
NEXT I
EXEC PRINT_ARRAY
FOR I=MAX-1 TO 0 STEP -1
    PRINT ".";
    FOR J=0 TO I
        IF A(J)<A(J+1)
             X=A(J):A(J)=A(J+1):A(J+1)=X
        ENDIF
    NEXT J
NEXT I
PRINT ""
PRINT "SORTED:"
EXEC PRINT_ARRAY
 
' ------------------------------
' PRECTENI CASOVACE
' (PLATNE PRO PAL)
' ------------------------------
T%=PEEK(19)*256+PEEK(20)
T%=T%/50
PRINT "FINISHED IN ";T%;" SECONDS"
 
' ------------------------------
' KONEC
' ------------------------------
DO
LOOP
 
' ------------------------------
' TISK OBSAHU POLE
' ------------------------------
PROC PRINT_ARRAY
  FOR I=0 TO MAX
    PRINT I,A(I)
  NEXT I
ENDPROC

Výsledek:

Seřazené pole celočíselných hodnot.

Obrázek 10: Seřazené pole celočíselných hodnot.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Porovnání všech variant druhého benchmarku

Výsledky všech měření algoritmu pro bublinkové řazení si opět porovnáme (s tím, že celočíselná varianta je uvedena jen pro doplnění):

Interpret Čas
Atari BASIC 33.46
BASIC A+ 30.10
Turbo BASIC XL 15.86
BASIC XL 18.90
BASIC XL (FAST) 16.32
BASIC XE 20.9
Microsoft Atari BASIC 30.10
Microsoft Atari BASIC II 31.36
Fast Basic (FP) 6.58
Fast Basic (integer) 4.74

Z výsledků je patrné, že Fast Basic je opět výrazně rychlejší než ostatní interpretry. FP varianta algoritmu je přibližně dvakrát rychlejší oproti Turbo BASICu XL a cca pětkrát rychlejší, než Atari BASIC. A celočíselná varianta je (pochopitelně) ještě rychlejší, protože není nutné volat relativně pomalé FP rutiny uložené v ROM.

Porovnání doby provedení druhého benchmarku.

Obrázek 11: Porovnání doby provedení druhého benchmarku.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Třetí benchmark: vertikální posun spritu na obrazovce

Ve třetím a současně i posledním benchmarku se vykreslí sprite (první hráč) v režimu s 256 obrazovými řádky. Tento sprite je posléze 256× vertikálně posunut (jeho bitmapa je uložena v oblasti rezervované pro druhého hráče). Pro jednoduchost je paměťová oblast rezervovaná pro sprity umístěna na pevnou stránku paměti, což sice není zcela korektní, ovšem zjednoduší to výpočty stránek (musí být dělitelné čtyřmi resp. osmi atd. atd.). Tento benchmark existuje ve třech variantách:

  1. Varianta pro Atari BASIC musí posun realizovat počítanou smyčkou a kombinací příkazu POKE a funkce PEEK
  2. Varianta pro Turbo BASIC používá příkaz MOVE
  3. Varianta pro FastBasic taktéž používá příkaz MOVE
Poznámka: toto rozdělení není příliš férové k původnímu interpretru Atari BASICu, který postrádá velmi důležitý příkaz MOVE, takže je nutné tento příkaz nahradit počítanou programovou smyčkou, která je velmi pomalá. Ovšem na druhou stranu to odráží dobovou realitu.

Varianta třetího benchmarku pro Atari BASIC

První varianta třetího benchmarku je primárně určená pro Atari BASIC, ale bude spustitelná i v Turbo BASICu atd. Pokud se nechceme uchýlit k volání strojových subrutin, je přesun bitmapy řešen takto:

101 FOR I=0 TO 18
102 A=PEEK(MYPMBASE+256+I)
103 POKE MYPMBASE+I+Y,A

To je velmi (velmi) pomalé. Po spuštění benchmarku jsou jednotlivé přesuny bajtů viditelné. To ostatně uvidíme ve výsledcích.

Celý zdrojový kód benchmarku:

10 REM ------------------------------
11 REM nastaveni spritu
12 REM ------------------------------
20 PMBASE=54279
21 RAMTOP=106
22 SDMCTL=559
23 GRACTL=53277
24 HPOSP0=53248
25 PCOLR0=704
30 GOSUB 1200:REM inicializace PMG
40 GOSUB 1000:REM vymazani prvniho hrace
50 GOSUB 1100:REM bitmapa prvniho hrace
60 REM ------------------------------
61 REM vymazani casovace
62 REM ------------------------------
70 POKE 18,0
71 POKE 19,0
72 POKE 20,0
80 REM ------------------------------
81 REM vlastni benchmark
82 REM ------------------------------
100 FOR Y=0 TO 255
101 FOR I=0 TO 18
102 A=PEEK(MYPMBASE+256+I)
103 POKE MYPMBASE+I+Y,A
104 NEXT I
105 NEXT Y
200 REM precteni casovace
201 REM (platne pro pal)
202 T=((PEEK(18)*65536+PEEK(19)*256+PEEK(20))/50)
203 PRINT "FINISHED IN ";T;" SECONDS"
999 END
1000 REM ------------------------------
1001 REM
1002 REM vymazani oblasti prvniho hrace
1003 REM
1005 FOR I=MYPMBASE TO MYPMBASE+256
1006 POKE I,0
1007 NEXT I
1008 RETURN
1100 REM ------------------------------
1101 REM
1102 REM inicializace bitmapy prvniho hrace
1103 REM
1105 FOR I=MYPMBASE+256 TO MYPMBASE+256+17
1106 READ A
1107 POKE I,A
1108 NEXT I
1109 DATA 0,24,24,60,60,126,126,219,219,255,255,36,36,90,90,165,165,0
1110 RETURN
1200 REM ------------------------------
1201 REM
1202 REM inicializace PMG
1203 REM
1205 POKE PCOLR0,31
1206 REM stranka delitelna ctyrmi
1207 A=144
1208 POKE PMBASE,A
1209 MYPMBASE=256*A+1024
1210 POKE GRACTL,3
1211 POKE HPOSP0,120
1217 POKE SDMCTL,42+16
1220 RETURN

Varianta třetího benchmarku pro Turbo BASIC XL

Turbo BASIC XL je, jak vyplývá z předchozích benchmarků, podstatně rychlejší než původní Atari BASIC. Rychlost interpretru pochopitelně není vše, protože do značné míry záleží i na příkazech, které tento interpret podporuje. V Turbo BASICu XL se především (konečně!) objevuje příkaz MOVE určený pro přesuny (resp. přesněji řečeno kopie) bloků paměti:

101   MOVE MYPMBASE+256, MYPMBASE+Y, 18

Interně je pochopitelně tento příkaz implementován ve strojovém kódu, takže je mnohem rychlejší, než programová smyčka ukázaná v předchozí kapitole. To nám umožňuje přepsat třetí benchmark do mnohem rychlejší podoby:

10 ------------------------------
11 REM nastaveni spritu
12 ------------------------------
20 PMBASE=54279
21 RAMTOP=106
22 SDMCTL=559
23 GRACTL=53277
24 HPOSP0=53248
25 PCOLR0=704
30 EXEC INIT_PGM
40 EXEC ERASE_P0
50 EXEC INIT_P0_BITMAP
60 ------------------------------
61 REM vymazani casovace
62 ------------------------------
70 POKE 18,0
71 POKE 19,0
72 POKE 20,0
80 ------------------------------
81 REM vlastni benchmark
82 ------------------------------
100 FOR Y=0 TO 255
101   MOVE MYPMBASE+256, MYPMBASE+Y, 18
102 NEXT Y
200 REM precteni casovace
201 REM (platne pro pal)
202 T=((PEEK(18)*65536+PEEK(19)*256+PEEK(20))/50)
203 PRINT "FINISHED IN ";T;" SECONDS"
999 END
1000 ------------------------------
1001 REM
1002 REM vymazani oblasti prvniho hrace
1003 REM
1004 PROC ERASE_P0
1005   FOR I=MYPMBASE TO MYPMBASE+256
1006     POKE I,0
1007   NEXT I
1008 ENDPROC
1100 ------------------------------
1101 REM
1102 REM inicializace bitmapy prvniho hrace
1103 REM
1104 PROC INIT_P0_BITMAP
1105   FOR I=MYPMBASE+256 TO MYPMBASE+256+17
1106     READ A
1107     POKE I,A
1108   NEXT I
1109   DATA 0,24,24,60,60,126,126,219,219,255,255,36,36,90,90,165,165,0
1110 ENDPROC
1200 ------------------------------
1201 REM
1202 REM inicializace PMG
1203 REM
1204 PROC INIT_PGM
1205   POKE PCOLR0,31
1206   REM stranka delitelna ctyrmi
1207   A=120
1208   POKE PMBASE,A
1209   MYPMBASE=256*A+1024
1210   POKE GRACTL,3
1211   POKE HPOSP0,120
1217   POKE SDMCTL,42+16
1220 ENDPROC

Varianta třetího benchmarku pro Fast Basic

Varianta benchmarku určená pro Fast Basic přímo vychází z příkladu, který jsme si ukázali minule. Povšimněte si, že můžeme využít nové příkazy pro práci s PMG (sprity) a taktéž můžeme vidět použití příkazu MOVE. Realizace příkladu je nepatrně odlišná, protože pole s bitmapou spritu není uloženo ihned za pamětí rezervovanou pro PMG, ovšem to nemá na rychlost benchmarku žádný vliv:

' textovy rezim
graphics 0
 
' povoleni zobrazeni spritu
pmgraphics 1
 
' adresa bloku pro hrace 1
P0Mem = pmadr(0)
 
' vymazani pameti hrace
mset P0Mem, 256, 0
 
' nastavení barvy hrace
setcolor -4, 1, 15
 
' horizontalni pozice hrace na obrazovce
pmhpos 0, 120
 
' bitmapa hrace i se dvema "mazacimi" radky
DATA PMdata()  byte = 0, 24, 24, 60, 60, 126, 126, 219, 219, 255, 255, 36, 36, 90, 90, 165, 165, 0
 
' vymazani casovace
poke 18,0
poke 19,0
poke 20,0
 
' vlastni benchmark
for y=0 to 255
    ' kopie bitmapy hrace
    move adr(PMdata), P0Mem+y, 18
next y
 
' ------------------------------
' precteni casovace
' (platne pro pal)
' ------------------------------
t%=peek(19)*256+peek(20)
t%=t%/50
print "finished in ";t%;" seconds"
 
do
loop
Třetí benchmark je ve Fast Basicu skutečně rychlý.

Obrázek 12: Třetí benchmark je ve Fast Basicu skutečně rychlý.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Výsledky měření třetím benchmarkem

Třetí benchmark byl spuštěn celkem 4×, protože původní variantu určenou pro Atari BASIC jsem spustil i na Turbo BASICu XL. V tomto případě došlo ke trojnásobnému urychlení, což ovšem není tak podstatné, jako varianty s příkazem MOVE, které jsou v případě jak Turbo BASICu XL, tak i Fast Basicu rychlejší prakticky o dva řády v porovnání s původním Atari BASICem. Ovšem pro nás je důležitější porovnání obou variant s příkazem MOVE. Zde je Fast Basic více než dvakrát rychlejší, než Turbo BASIC XL:

Interpret Čas
Atari BASIC 94.5
Turbo BASIC XL 31.2
Turbo BASIC XL (MOVE) 1.04
Fast Basic (MOVE) 0.24

Grafické porovnání výsledků:

Školení Zabbix

Porovnání doby provedení třetího benchmarku (zde již lineární měřítko není dostačující).

Obrázek 13 :Porovnání doby provedení třetího benchmarku (zde již lineární měřítko není dostačující).

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Závěrečné zhodnocení

Fast Basic dostál svému jménu, protože je skutečně rychlejší (a to mnohdy výrazně), než ostatní interpretry programovacího jazyka BASIC, které byly dostupné pro osmibitové domácí mikropočítače Atari. Dokonce překonává i Turbo BASIC XL, který je v této oblasti etalonem. Větší rychlost Fast Basicu je do značné míry dána způsobem překladu (nikoli do tokenů, ale do bajtkódu), existencí peephole optimalizací (jen na PC s cross překladačem) a taktéž výrazně pomáhá možnost provádět výpočty s celočíselnými šestnáctibitovými hodnotami. Určitou nevýhodou (z dobového pohledu) je fakt, že se rozlišuje fáze editace a překladu, takže se zde poněkud vytratila interaktivnost, kterou zajišťovaly klasické interpretry BASICu. Pochopitelně se nedosahuje takové rychlosti, jako v případě jazyka Action! či při použití assembleru (to ovšem pravděpodobně nikdo ani neočekává), na druhou stranu stojí Fast Basic na cestě mezi optimalizovaným assemblerem a šnekovitě pomalým Atari BASICem spíše na straně assembleru.

Editor Fast Basicu (vidíme zde určitou inspiraci Emacsem).

Obrázek 14: Editor Fast Basicu.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Repositář s demonstračními příklady

Všechny demonstrační příklady, s nimiž jsme se v předchozích článcích i v článku dnešním seznámili a které jsou určeny pro překlad s využitím assembleru ca65, jsou dostupné, jak je zvykem, na GitHubu. V tabulce níže jsou uvedeny odkazy na jednotlivé zdrojové kódy příkladů psané v assembleru i „listingy“ vygenerované samotným assemblerem, ze kterých je patrné, jakým způsobem se jednotlivé příklady přeložily do výsledného XEX souboru:

# Příklad Stručný popis příkladu Adresa
1 Makefile definice cílů pro překlad všech demonstračních příkladů z této tabulky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/Makefile
2 linker.cfg konfigurační soubor pro linker https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/linker.cfg
       
3 dummy.asm pouze nekonečná smyčka https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy.asm
4 dummy_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy_list.asm
5 dummy_list.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy.map
       
6 background_color_1.asm změna barvy pozadí – základní varianta příkladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_1.asm
7 background_color_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_1_list.asm
8 background_color_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_1.map
       
9 background_color_2.asm změna barvy pozadí – využití předdefinovaných konstant https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_2.asm
10 background_color_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_2_list.asm
11 background_color_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color_2.map
       
12 print_a.asm tisk znaku přímo do obrazové paměti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a.asm
13 print_a_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a_list.asm
14 print_a.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a.map
       
15 color_computation_1.asm výpočet barvy, varianta bez bitových posunů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_1.asm
16 color_computation_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_1_list.asm
17 color_computation_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_1.map
       
18 color_computation_2.asm výpočet barvy, varianta s bitovými posuny https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_2.asm
19 color_computation_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_2_list.asm
20 color_computation_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation_2.map
       
21 subroutine_1.asm skok do podprogramu bez předávání parametrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_1.asm
22 subroutine_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_1_list.asm
23 subroutine_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_1.map
       
24 subroutine_2.asm skok do podprogramu s předáním parametru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_2.asm
25 subroutine_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_2_list.asm
26 subroutine_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine_2.map
       
27 hex_number_1.asm tisk jedné hexadecimální číslice (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_1.asm
28 hex_number_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_1_list.asm
29 hex_number_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_1.map
       
30 hex_number_2.asm tisk jedné hexadecimální číslice (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_2.asm
31 hex_number_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_2_list.asm
32 hex_number_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_2.map
       
33 hex_number_3.asm tisk jedné hexadecimální číslice (korektní varianta po refaktoringu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_3.asm
34 hex_number_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_3_list.asm
35 hex_number_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_3.map
       
36 hex_number_4.asm tisk jedné hexadecimální číslice, varianta postavená na makrech https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_4.asm
37 hex_number_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_4_list.asm
38 hex_number_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_4.map
       
39 hex_number_5.asm tisk jedné hexadecimální číslice, varianta postavená na makrech, lokální automaticky generovaná návěští https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_5.asm
40 hex_number_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_5_list.asm
41 hex_number_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_5.map
       
42 hex_number_6.asm příprava pro tisk dvouciferné hexadecimální hodnoty https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_6.asm
43 hex_number_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_6_list.asm
44 hex_number_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_6.map
       
45 hex_number_7.asm realizace tisku dvouciferné hexadecimální hodnoty https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_7.asm
46 hex_number_7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_7_list.asm
47 hex_number_7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_7.map
       
48 hex_number_8.asm makro pro logický posun doprava o zadaný počet bitů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8.asm
49 hex_number_8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8_list.asm
50 hex_number_8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8.map
       
51 hex_number_9.asm čekání na stisk klávesy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8.asm
52 hex_number_9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8_list.asm
53 hex_number_9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number_8.map
       
54 fill_block_1.asm vyplnění bloku, varianta se dvěma index registry https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_1.asm
55 fill_block_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_1_list.asm
56 fill_block_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_1.map
       
57 fill_block_2.asm vyplnění bloku, nekorektní varianta využívající jeden index registr https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_2.asm
58 fill_block_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_2_list.asm
59 fill_block_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_2.map
       
60 fill_block_3.asm vyplnění bloku, korektní varianta využívající jeden index registr https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_3.asm
61 fill_block_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_3_list.asm
62 fill_block_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_3.map
       
63 fill_block_4.asm vyplnění bloku delšího než 256 bajtů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_4.asm
64 fill_block_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_4_list.asm
65 fill_block_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_4.map
       
66 fill_block_5.asm vyplnění bloku, čítání směrem nahoru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_5.asm
67 fill_block_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_5_list.asm
68 fill_block_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block_5.map
       
69 pmg_01.asm inicializace PMG, povolení PMG, nastavení pozice a tvaru prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_01.asm
70 pmg_01_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_01_list.asm
71 pmg_01.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_01.map
       
72 pmg_02.asm nastavení pozice, tvaru a barvy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_02.asm
73 pmg_02_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_02_list.asm
74 pmg_02.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_02.map
       
75 pmg_03.asm vliv zákazu DMA na zobrazení PMG https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_03.asm
76 pmg_03_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_03_list.asm
77 pmg_03.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_03.map
       
78 pmg_04.asm postupná změna horizontální velikosti hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_04.asm
79 pmg_04_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_04_list.asm
80 pmg_04.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_04.map
       
81 pmg_05.asm odlišná bitová maska tvaru hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_05.asm
82 pmg_05_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_05_list.asm
83 pmg_05.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_05.map
       
84 pmg_06.asm inicializace a zobrazení dvou hráčů, kteří se překrývají https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_06.asm
84 pmg_06_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_06_list.asm
86 pmg_06.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_06.map
       
87 pmg_07.asm naivní způsob nastavení bitmapy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_07.asm
88 pmg_07_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_07_list.asm
89 pmg_07.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_07.map
       
90 pmg_08.asm elegantnější způsob nastavení bitmapy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_08.asm
91 pmg_08_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_08_list.asm
92 pmg_08.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_08.map
       
93 pmg_09.asm zobrazení všech čtyř hráčů, změna priority zobrazení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_09.asm
94 pmg_09_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_09_list.asm
95 pmg_09.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_09.map
       
96 pmg_10.asm nastavení bitmap všech čtyř hráčů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_10.asm
97 pmg_10_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_10_list.asm
98 pmg_10.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_10.map
       
99 pmg_stick_1.asm ovládání prvního hráče joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_1.asm
100 pmg_stick_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_1_list.asm
101 pmg_stick_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_1.map
       
102 pmg_stick_2.asm zobrazení všech čtyř střel https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_2.asm
103 pmg_stick_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_2_list.asm
104 pmg_stick_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_2.map
       
105 pmg_stick_3.asm střely zdánlivě tvoří pátého hráče (ovšem stále jsou samostatné) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_3.asm
106 pmg_stick_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_3_list.asm
107 pmg_stick_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_3.map
       
108 pmg_stick_4.asm korektní zobrazení pátého hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_4.asm
109 pmg_stick_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_4_list.asm
110 pmg_stick_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_4.map
       
111 pmg_stick_5.asm detekce stisku tlačítka joysticku, změna barvy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_5.asm
112 pmg_stick_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_5_list.asm
113 pmg_stick_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_5.map
       
114 pmg_11.asm automatický horizontální pohyb prvního hráče, realizace zpožďovací smyčky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_11.asm
115 pmg_11_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_11_list.asm
116 pmg_11.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_11.map
       
117 pmg_12.asm automatický horizontální pohyb prvního hráče, čekání na další snímek https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_12.asm
118 pmg_12_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_12_list.asm
119 pmg_12.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_12.map
       
120 pmg_13.asm vertikální posun spritu směrem dolů (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_13.asm
121 pmg_13_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_13_list.asm
122 pmg_13.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_13.map
       
123 pmg_14.asm vertikální posun spritu směrem dolů (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_14.asm
124 pmg_14_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_14_list.asm
125 pmg_14.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_14.map
       
126 pmg_15.asm vertikální posun spritu směrem nahoru (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_15.asm
127 pmg_15_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_15_list.asm
128 pmg_15.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_15.map
       
129 pmg_stick_6.asm ovládání PMG joystickem v horizontálním i vertikálním směru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_6.asm
130 pmg_stick_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_6_list.asm
131 pmg_stick_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick_6.map
       
132 pmg_collision_1.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_1.asm
133 pmg_collision_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_1_list.asm
134 pmg_collision_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_1.map
       
135 pmg_collision_2.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_2.asm
136 pmg_collision_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_2_list.asm
137 pmg_collision_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_2.map
       
138 pmg_collision_3.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči, detekce kolize první střely s hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_3.asm
139 pmg_collision_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_3_list.asm
140 pmg_collision_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_3.map
       
141 pmg_collision_4.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s hracím polem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_4.asm
142 pmg_collision_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_4_list.asm
143 pmg_collision_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision_4.map
       
144 pong.asm scéna ze hry Pong vykreslená jen s využitím spritů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong.asm
145 pong_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong_list.asm
146 pong.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong.map
       
147 antic_1.asm nastavení textového režimu se čtyřmi barvami a 20×12 znaky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_1.asm
148 antic_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_1_list.asm
149 antic_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_1.map
       
150 antic_2.asm nastavení textového režimu se čtyřmi barvami a 20×12 znaky, zlepšení čitelnosti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_2.asm
151 antic_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_2_list.asm
152 antic_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_2.map
       
153 antic_3.asm nastavení režimu, ve kterém se kombinují různé textové a grafické řádky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_3.asm
154 antic_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_3_list.asm
155 antic_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_3.map
       
156 antic_4.asm nastavení standardního textového režimu GR.0, výpis 256 znaků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_4.asm
157 antic_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_4_list.asm
158 antic_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_4.map
       
159 antic_5.asm volba mezinárodní znakové sady pro textový režim GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_5.asm
160 antic_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_5_list.asm
161 antic_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_5.map
       
162 antic_6.asm volba náhodné stránky pro fonty v textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_6.asm
163 antic_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_6_list.asm
164 antic_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_6.map
       
165 antic_7.asm tisk 64 znaků ve čtyřech barvách v režimu GR.1 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_7.asm
166 antic_7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_7_list.asm
167 antic_7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_7.map
       
168 antic_8.asm určení, které znaky se budou tisknout v režimu GR.1 nebo GR.2 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_8.asm
169 antic_8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_8_list.asm
170 antic_8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_8.map
       
171 antic_9.asm nastavení textového režimu GR.12 a výpis znaků na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_9.asm
172 antic_9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_9_list.asm
173 antic_9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_9.map
       
174 antic_A.asm vlastní znaková sada (naivní přístup) pro textový režim GR.12 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A.asm
175 antic_A_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A_list.asm
176 antic_A.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A.map
       
177 antic_B.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B.asm
178 antic_B_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B_list.asm
179 antic_B.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B.map
       
180 antic_bitmap_1.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_1.asm
181 antic_bitmap_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_1_list.asm
182 antic_bitmap_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_1.map
       
183 antic_bitmap_2.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů, jednodušší zápis display listu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_2.asm
184 antic_bitmap_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_2_list.asm
185 antic_bitmap_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_2.map
       
186 antic_bitmap_3.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 160×96 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_3.asm
187 antic_bitmap_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_3_list.asm
188 antic_bitmap_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_3.map
       
189 antic_bitmap_4.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 160×192 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_4.asm
190 antic_bitmap_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_4_list.asm
191 antic_bitmap_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_4.map
       
192 antic_bitmap_5.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, nekorektní display list, nekorektní zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_5.asm
193 antic_bitmap_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_5_list.asm
194 antic_bitmap_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_5.map
       
195 antic_bitmap_6.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, zarovnání bitmapy do bloku 4096 bajtů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_6.asm
196 antic_bitmap_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_6_list.asm
197 antic_bitmap_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_6.map
       
198 antic_bitmap_7.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, korektní display list, rozdělená bitmapa https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_7.asm
199 antic_bitmap_7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_7_list.asm
200 antic_bitmap_7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_7.map
       
201 antic_bitmap_8.asm nastavení čtyřbarevného grafického režimu s rozlišením 160×96 pixelů, zobrazení čtyřbarevného obrázku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_8.asm
202 antic_bitmap_8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_8_list.asm
203 antic_bitmap_8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap_8.map
       
204 chars.bas tisk všech znaků na obrazovku (varianta naprogramovaná v BASICu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/chars.bas
       
205 image_80x48.asm data obrázku 80×48 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_80x48.asm
206 image_160x96.asm data obrázku 160×96 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160x96.asm
207 image_160x192.asm data obrázku 160×192 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160x192.asm
208 image_320x192.bin čistě binární data obrázku 320×192× https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320x192.bin
209 image_320x192_1.bin čistě binární data obrázku 320×96× (první polovina) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320x192_1.bin
210 image_320x192_2.bin čistě binární data obrázku 320×96× (druhá polovina) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320x192_2.bin
211 image_160x96x2.bin čistě binární data obrázku 320×192× https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160x96x2.bin
       
212 antic_dli_1.asm výpis všech 128 znaků v přímé i inverzní podobě v režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_1.asm
213 antic_dli_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_1_list.asm
214 antic_dli_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_1.map
       
215 antic_dli_2.asm dočasná modifikace barvy pozadí provedená v DLI (dvanáctý textový řádek) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_2.asm
216 antic_dli_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_2_list.asm
217 antic_dli_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_2.map
       
218 antic_dli_3.asm opakované čekání na synchronizační pulz v DLI, výběr odlišné barvy pozadí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_3.asm
219 antic_dli_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_3_list.asm
220 antic_dli_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_3.map
       
221 antic_dli_4.asm display list obsahující několik instrukcí DLI, opakovaná změna barvy pozadí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_4.asm
222 antic_dli_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_4_list.asm
223 antic_dli_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_4.map
       
224 antic_dli_5.asm display list obsahující několik instrukcí DLI, opakovaná změna barvy pozadí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_5.asm
225 antic_dli_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_5_list.asm
226 antic_dli_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_5.map
       
227 antic_dli_pmg.asm zobrazení osmi spritů namísto spritů čtyř s využitím DLI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg.asm
228 antic_dli_pmg_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg_list.asm
229 antic_dli_pmg.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg.map
       
230 antic_vbi_1.asm aktivní čekání na dokončení vykreslení snímku (bez VBI) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_1.asm
231 antic_vbi_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_1_list.asm
232 antic_vbi_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_1.map
       
233 antic_vbi_2.asm pohyb PMG realizovaný ve VBI (první způsob nastavení vektoru) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_2.asm
234 antic_vbi_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_2_list.asm
235 antic_vbi_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_2.map
       
235 antic_vbi_3.asm pohyb PMG realizovaný ve VBI (druhý způsob nastavení vektoru) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_3.asm
236 antic_vbi_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_3_list.asm
238 antic_vbi_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_3.map
       
239 antic_vbi_dli_1.asm změna pozice PMG ve VBI, modifikace barvy herního pole v DLI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_1.asm
240 antic_vbi_dli_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_1_list.asm
241 antic_vbi_dli_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_1.map
       
242 antic_vbi_dli_2.asm dtto, ale s odstraněním nadbytečné instrukce RTS ve VBI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_2.asm
243 antic_vbi_dli_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_2_list.asm
244 antic_vbi_dli_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_2.map
       
245 antic_vbi_dli_3.asm přepis předchozího příkladu s využitím subrutin https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_3.asm
246 antic_vbi_dli_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_3_list.asm
247 antic_vbi_dli_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_3.map
       
248 antic_vbi_dli_4.asm přepis předchozího příkladu s využitím maker https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_4.asm
249 antic_vbi_dli_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_4_list.asm
250 antic_vbi_dli_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli_4.map
       
251 antic_scrolling_1.asm příprava pro scrolling: dvojice hodnot ovládaných joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_1.asm
252 antic_scrolling_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_1_list.asm
253 antic_scrolling_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_1.map
       
254 antic_scrolling_2.asm příprava na scrolling, tisk horizontálního a vertikálního posunu na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_2.asm
255 antic_scrolling_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_2_list.asm
256 antic_scrolling_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_2.map
       
257 antic_scrolling_3.asm realizace vertikálního scrollingu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_3.asm
258 antic_scrolling_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_3_list.asm
259 antic_scrolling_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_3.map
       
260 antic_scrolling_4.asm realizace horizontálního i vertikálního scrollingu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_4.asm
261 antic_scrolling_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_4_list.asm
262 antic_scrolling_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling_4.map
       
263 antic_playfield_1.asm úzké, standardní a rozšířené herní pole https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield_1.asm
264 antic_playfield_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield_1_list.asm
265 antic_playfield_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield_1.map
       
266 gtia_mode_1.asm základ pro další demonstrační příklady: monochromatický grafický režim 320×192 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_1.asm
267 gtia_mode_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_1_list.asm
268 gtia_mode_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_1.map
       
269 gtia_mode_2.asm nastavení GTIA režimu 9 s vykreslením vzorku barev https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_2.asm
270 gtia_mode_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_2_list.asm
271 gtia_mode_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_2.map
       
272 gtia_mode_3.asm nastavení GTIA režimu 9 s postupnou změnou základního odstínu barvy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_3.asm
273 gtia_mode_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_3_list.asm
274 gtia_mode_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_3.map
       
275 gtia_mode_4.asm nastavení GTIA režimu 11 s vykreslením vzorku barev https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_4.asm
276 gtia_mode_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_4_list.asm
277 gtia_mode_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_4.map
       
278 gtia_mode_5.asm nastavení GTIA režimu 11 s postupnou změnou intenzity barev https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_5.asm
279 gtia_mode_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_5_list.asm
280 gtia_mode_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_5.map
       
281 gtia_mode_6.asm zobrazení barevné škály v režimu GTIA 10 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_6.asm
282 gtia_mode_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_6_list.asm
283 gtia_mode_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_6.map
       
284 gtia_mode_7.asm obrazovka s různými textovými režimy, přepnutí do „zobrazení“ GTIA https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_7.asm
285 gtia_mode_7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_7_list.asm
286 gtia_mode_7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_7.map
       
287 gtia_mode_8.asm   https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_8.asm
288 gtia_mode_8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_8_list.asm
289 gtia_mode_8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_8.map
       
290 gtia_mode_9.asm zobrazení palety se šestnácti stupni šedi https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_9.asm
291 gtia_mode_9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_9_list.asm
292 gtia_mode_9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_9.map
       
293 gtia_mode_A.asm rozšíření palety na 256 barev na jediné obrazovce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A.asm
294 gtia_mode_A_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A_list.asm
295 gtia_mode_A.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A.map
       
296 gtia_mode_B.asm kombinace 256 barev na obrazovce se sprity https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B.asm
297 gtia_mode_B_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B_list.asm
298 gtia_mode_B.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B.map
       
299 rainbow_1.asm zobrazení duhy ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_1.asm
300 rainbow_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_1_list.asm
301 rainbow_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_1.map
       
302 rainbow_2.asm scrollující duha zobrazená ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_2.asm
303 rainbow_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_2_list.asm
304 rainbow_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_2.map
       
305 rainbow_3.asm dvě nezávisle na sobě scrollující duhy ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_3.asm
306 rainbow_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_3_list.asm
307 rainbow_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_3.map
       
308 rainbow_4.asm dvě nezávisle na sobě scrollující duhy ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_4.asm
309 rainbow_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_4_list.asm
310 rainbow_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_4.map
       
311 rainbow_5.asm změna barvy v průběhu zobrazení televizních řádků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_5.asm
312 rainbow_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_5_list.asm
313 rainbow_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_5.map
       
314 rainbow_6.asm změna barvy (duha) na obrazovce bez display listu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_6.asm
315 rainbow_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_6_list.asm
316 rainbow_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow_6.map
       
317 sound_1.asm čistý tón komorního A https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_1.asm
318 sound_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_1_list.asm
319 sound_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_1.map
       
320 sound_2.asm tón komorního A modulovaný šumem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_2.asm
321 sound_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_2_list.asm
322 sound_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_2.map
       
323 sound_3.asm původní tón komorního A, ovšem nyní je frekvence snížena na 15kHz https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_3.asm
324 sound_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_3_list.asm
325 sound_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_3.map
       
326 sound_4.asm nejnižší tón, který lze získat ze zvukového kanálu s osmibitovým děličem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_4.asm
327 sound_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_4_list.asm
328 sound_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_4.map
       
329 sound_5.asm zázněje získané ze dvou zvukových kanálů s podobnou výstupní frekvencí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_5.asm
330 sound_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_5_list.asm
331 sound_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_5.map
       
332 sound_6.asm zázněje získané ze čtyř zvukových kanálů s podobnou výstupní frekvencí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_6.asm
333 sound_6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_6_list.asm
334 sound_6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_6.map
       
335 sound_7.asm ukázka všech kombinací generátorů šumu (jeden kanál) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_7.asm
336 sound_7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_7_list.asm
337 sound_7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_7.map
       
338 sound_8.asm ovládání osmibitové děličky zvukového kanálu pomocí joysticku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_8.asm
339 sound_8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_8_list.asm
340 sound_8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_8.map
       
341 sound_9.asm ovládání šestnáctibitové děličky dvou spojených zvukových kanálů pomocí joysticku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_9.asm
342 sound_9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_9_list.asm
343 sound_9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_9.map
       
344 sound_A.asm nastavení horní propusti pro první zvukový kanál https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_A.asm
345 sound_A_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_A_list.asm
346 sound_A.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_A.map
       
347 sound_B.asm první zvukový kanál s horní propustí, ovládání frekvencí pomocí joysticku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_B.asm
348 sound_B_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_B_list.asm
349 sound_B.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_B.map
       
350 sound_C.asm první zvukový kanál s horní propustí, ovládání frekvencí pomocí joysticku, změna generátoru šumu pro první kanál https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_C.asm
351 sound_C_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_C_list.asm
352 sound_C.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_C.map
       
353 sound_D.asm přivedení generátoru šumu na horní propust https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_D.asm
354 sound_D_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_D_list.asm
355 sound_D.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_D.map
       
356 sound_E.asm přímé ovládání reproduktoru (generuje se poškozený zvuk) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_E.asm
357 sound_E_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_E_list.asm
358 sound_E.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_E.map
       
359 sound_F.asm přímé ovládání reproduktoru bez dalších přerušení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_F.asm
360 sound_F_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_F_list.asm
361 sound_F.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound_F.map
       
362 rnd_1.asm tisk náhodných ATASCII znaků s hodnotami přečtenými z registru RANDOM https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_1.asm
363 rnd_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_1_list.asm
364 rnd_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_1.map
       
365 rnd_2.asm vyplnění 48 obrazových řádků v grafickém režimu 80×48 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_2.asm
366 rnd_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_2_list.asm
367 rnd_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_2.map
       
368 rnd_3.asm vyplnění celé obrazovky režimu 80×48 pixelů pseudonáhodnými daty (verze bez maker) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_3.asm
369 rnd_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_3_list.asm
370 rnd_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_3.map
       
371 rnd_4.asm vyplnění celé obrazovky režimu 80×48 pixelů pseudonáhodnými daty (verze s makry) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_4.asm
372 rnd_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_4_list.asm
373 rnd_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rnd_4.map
       
374 paddle_1.asm příprava pro ovládání horizontální pozice spritu s využitím paddle https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_1.asm
375 paddle_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_1_list.asm
376 paddle_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_1.map
       
377 paddle_2.asm ovládání horizontální pozice spritu s využitím paddle https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_2.asm
378 paddle_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_2_list.asm
379 paddle_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/paddle_2.map
       
380 key_1.asm zobrazení stavu kláves START, SELECTOPTION https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_1.asm
381 key_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_1_list.asm
382 key_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_1.map
       
383 key_2.asm řízení barvy hráče (spritu) klávesami START, SELECTOPTION https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_2.asm
384 key_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_2_list.asm
385 key_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_2.map
       
386 key_3.asm přečtení kódu naposledy stisknuté klávesy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_3.asm
387 key_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_3_list.asm
388 key_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_3.map
       
389 key_4.asm využití systémové rutiny pro čtení kódu stisknuté klávesy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_4.asm
390 key_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_4_list.asm
391 key_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_4.map
       
392 key_5.asm detekce stisku klávesy BREAK https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_5.asm
393 key_5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_5_list.asm
394 key_5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/key_5.map
       
395 cio_put_char.asm zápis jednoho znaku do kanálu číslo 0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_char.asm
396 cio_put_char_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_char_list.asm
397 cio_put_char.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_char.map
       
398 cio_put_block.asm zápis bloku dat do kanálu číslo 0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_block.asm
399 cio_put_block_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_block_list.asm
400 cio_put_block.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_put_block.map
       
401 cio_get_block.asm přečtení bloku z kanálu číslo 0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_get_block.asm
402 cio_get_block_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_get_block_list.asm
403 cio_get_block.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_get_block.map
       
404 cio_modify_block.asm přečtení bloku, jeho modifikace a zpětný zápis (tisk) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_modify_block.asm
405 cio_modify_block_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_modify_block_list.asm
406 cio_modify_block.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_modify_block.map
       
407 cio_print_1.asm zápis textových dat či binárních dat? první varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_1.asm
408 cio_print_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_1_list.asm
409 cio_print_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_1.map
       
410 cio_print_2.asm zápis textových dat či binárních dat? druhá varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_2.asm
411 cio_print_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_2_list.asm
412 cio_print_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_2.map
       
413 cio_write_to_c.bas zápis několika bajtů na kazetu ve standardním formátu (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_write_to_c.bas
414 cio_write_to_d.bas zápis několika bajtů do souboru uloženého na disketě (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_write_to_d.bas
415 cio_write_to_h.bas zápis několika bajtů do souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_write_to_h.bas
416 cio_print_to_h.bas zápis textové zprávy do souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_print_to_h.bas
417 cio_read_from_h.bas přečtení textové zprávy ze souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_read_from_h.bas
418 cio_write_to_h_2.bas zápis jediného bajtu do souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_write_to_h_2.bas
419 function_sin_plot_bmp.bas uložení screenshotu do souboru ve formátu BMP (TurboBASIC XL) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/curves/ex­plicit/function_sin_plot_bmp­.bas
       
420 cio_write_byte_1.asm práce se zařízeními přes CIO v assembleru – kostra programu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_1.asm
421 cio_write_byte_1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_1_list.asm
422 cio_write_byte_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_1.map
       
423 cio_write_byte_2.asm práce se zařízeními přes CIO v assembleru – funkční řešení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_2.asm
424 cio_write_byte_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_2_list.asm
425 cio_write_byte_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_2.map
       
426 cio_read_file.asm přečtení obsahu souboru (jeden textový řádek) přes CIO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file.asm
427 cio_read_file_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file_list.asm
428 cio_read_file.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file.map
       
429 cio_read_file_2.asm přečtení obsahu celého souboru přes CIO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file_2.asm
430 cio_read_file_2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file_2_list.asm
431 cio_read_file_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_read_file_2.map
       
432 cio_print_3.asm zápis s kontrolou výsledku operace (korektní provedení) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_3.asm
433 cio_print_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_3_list.asm
434 cio_print_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_3.map
       
435 cio_print_4.asm zápis s kontrolou výsledku operace (provedení vede k chybě) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_4.asm
436 cio_print_4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_4_list.asm
437 cio_print_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_print_4.map
       
438 cio_write_to_h_3.bas zápis jediného bajtu do souboru uloženého v adresáři namapovaného emulátorem (Atari Basic), realizace přes XIO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_write_to_h_3.bas
       
439 cio_plot.bas vybarvení pixelu přes CIO operace https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_plot.bas
440 cio_drawto.bas kreslení úseček s využitím XIO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_drawto.bas
441 cio_fill_1.bas kreslení polygonu s využitím XIO (bez zarážky) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_fill_1.bas
442 cio_fill_2.bas kreslení polygonu s využitím XIO (se zarážkou) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/cio_fill_2.bas
       
443 cio_write_byte_3.asm kontrola chyby po zápisu bajtu na zvolené zařízení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_3.asm
444 cio_write_byte_3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_3_list.asm
445 cio_write_byte_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_write_byte_3.map
       
446 cio_null_device.asm definice „nulového“ zařízení, které pro všechny operace hlásí úspěšné provedení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device.asm
447 cio_null_device_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device_list.asm
448 cio_null_device.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device.map
       
449 cio_null_device_err.asm definice „nulového“ zařízení, které pro všechny operace hlásí chybu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device_err.asm
450 cio_null_device_err_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device_err_list.asm
451 cio_null_device_err.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_null_device_err.map
       
452 cio_custom_device.asm zařízení, které vypisuje informace o své činnosti na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_custom_device.asm
453 cio_custom_device_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_custom_device_list.asm
454 cio_custom_device.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/cio_custom_device.map
       
455 g_device.asm zařízení pro ovládání spritu/spritů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/g_device.asm
456 g_device_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/g_device_list.asm
457 g_device.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/g_device.map
       
458 g_device.bas komplexní demo ukazující možnosti zařízení G (Atari Basic), realizace přes CIO https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/g_device.bas
459 g_device_1.bas demo ukazující možnosti zařízení G (Atari Basic): otevření a zavření https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/g_device_1.bas
460 g_device_2.bas demo ukazující možnosti zařízení G (Atari Basic): práce s více zařízeními https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/g_device_2.bas
       
461 PRG1.asm jednoduchý program se třemi instrukcemi (bez komentářů) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/PRG1.asm
462 listing1.asm listing vygenerovaný Atari Assembler/Editorem při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/listing1.asm
463 PRG2.asm jednoduchý program se třemi instrukcemi (s komentáři) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/PRG2.asm
464 listing2.asm listing vygenerovaný Atari Assembler/Editorem při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/listing2.asm
465 sprites.asm zobrazení spritů, ovládání horizontální pozice prvního hráče joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/sprites.asm
466 listing3.asm listing vygenerovaný Atari Assembler/Editorem při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Assembler-editor/
       
467 prg1.asm nastavení barvy okraje obrazovky, varianta pro MAC-65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg1.asm
468 prg1_list.asm listing vygenerovaný assemblerem MAC-65 při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg1_list.asm
469 prg2.asm nastavení barvy okraje obrazovky, přidání přepínače pro překlad do paměti, varianta pro MAC-65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg2.asm
470 prg2_list.asm listing vygenerovaný assemblerem MAC-65 při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg2_list.asm
471 prg3.asm nastavení barvy okraje obrazovky, přidání podmíněných skoků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg3.asm
472 prg3_list.asm listing vygenerovaný assemblerem MAC-65 při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/prg3_list.asm
473 sprites.asm zobrazení spritů, ovládání horizontální pozice prvního hráče joystickem, varianta pro MAC-65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/sprites.asm
474 sprites_list.asm listing vygenerovaný assemblerem MAC-65 při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/sprites_list.asm
475 macro.asm definice jednoduchého makra bez parametrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/macro.asm
476 macro_list.asm listing vygenerovaný assemblerem MAC-65 při překladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/MAC-65/macro_list.asm
       
477 hello.act program typu „Hello, world!“ naprogramovaný v jazyku Action! https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/hello.act
478 color1.act nastavení barvy pozadí s využitím proměnné uložené na určitém místě v paměti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/color1.act
479 color1.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/color1.asm
480 color2.act nastavení barvy pozadí s využitím proměnné uložené na určitém místě v paměti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/color2.act
481 color2.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/color2.asm
482 sprite1.act zobrazení spritu s nastavením jeho horizontální pozice a barvy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite1.act
483 sprite1.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite1.asm
484 sprite2.act horizontální pohyb spritu s čekáním na dokončení zobrazení snímku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite2.act
485 sprite2.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite2.asm
486 sprite3.act horizontální pohyb spritu řízený joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite3.act
487 sprite3.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/sprite3.asm
488 inc.act překlad operace inkrementace hodnoty pro proměnné různých typů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/inc.act
489 inc.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/inc.asm
490 rsh.act překlad operace pro posun doprava pro proměnné různých typů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/rsh.act
491 rsh.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/rsh.asm
492 lsh.act překlad operace pro posun doleva o větší počet bitů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/lsh.act
493 lsh.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/lsh.asm
494 multiply.act překlad součinu obsahu proměnné s konstantou https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/multiply.act
495 multiply.asm výsledek překladu demonstračního příkladu do strojového kódu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Action!/multiply.asm
       
496 Makefile make soubor pro překlad příkladů překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/Makefile
497 poke.c změna barvy pozadí textu s využitím makra POKE https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/poke.c
498 poke.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/poke.asm
499 poke.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/poke.map
500 background_color.c změna barvy pozadí textu přes struktury namapované na přesné adresy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/background_color.c
501 background_color.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/background_color.asm
502 background_color.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/background_color.map
503 sprite1.c vykreslení spritu s využitím makra POKE https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite1.c
504 sprite1.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite1.asm
505 sprite1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite1.map
505 sprite2.c vykreslení spritu přes struktury namapované na přesné adresy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite2.c
506 sprite2.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite2.asm
507 sprite2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite2.map
508 sprite3.c pohybující se sprite, řešeno přes struktury namapované na přesné adresy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite3.c
509 sprite3.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite3.asm
510 sprite3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite3.map
511 sprite4.c pohybující se sprite, řešeno čtením z paměti přes ukazatele https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite4.c
512 sprite4.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite4.asm
513 sprite4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite4.map
514 sprite5.c pohybující se sprite, řešeno přes makro PEEK https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite5.c
515 sprite5.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite5.asm
516 sprite5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite5.map
       
517 sprite6.c využití lokálních proměnných označených jako register https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite6.c
518 sprite6.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite6.asm
519 sprite6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite6.map
520 sprite7.c přímý přístup k akumulátoru z céčka https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite7.c
521 sprite7.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite7.asm
522 sprite6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/sprite6.map
523 print_1.c zápis do obrazové paměti: idiomatická varianta psaná v céčku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_1.c
524 print_1.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_1.asm
525 print_1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_1.map
526 print_2.c počitadlo smyčky i ukazatel uložený v nulté stránce paměti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_2.c
527 print_2.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_2.asm
528 print_2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_2.map
529 print_3.c využití makra POKE pro zápis do obrazové paměti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_3.c
530 print_3.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_3.asm
531 print_3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_3.map
532 print_4.c kombinace céčka a assembleru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_4.c
533 print_4.asm kód v assembleru vygenerovaný překladačem cc65 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_4.asm
534 print_4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-cc65/print_4.map
       
535 hello_1.bas Hello world ve Fast Basicu, nekorektní varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/hello_1.bas
536 hello_2.bas Hello world ve Fast Basicu, korektní varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/hello_2.bas
537 add.bas součet hodnot dvou proměnných https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/add.bas
538 add.asm součet hodnot dvou proměnných po překladu do assembleru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/add.asm
539 fact_1.bas výpočet faktoriálu, celočíselná varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/fact_1.bas
540 fact_2.bas výpočet faktoriálu, FP varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/fact_2.bas
541 fact_3.bas výpočet faktoriálu, přepis z Turbo BASICu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/fact_3.bas
542 gfx_01.bas vykreslení kříže ze dvou barev https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/gfx_01.bas
543 gfx_02.bas vykreslení vlajky, výplň části plochy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/gfx_02.bas
544 pmg1.bas zobrazení prvního hráče na obrazovce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/pmg1.bas
545 pmg2.bas řízení prvního hráče joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/pmg2.bas
546 pmg3.bas řízení prvního hráče joystickem, kratší varianta https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/pmg3.bas
       
547 snowcrash.bas benchmark: vyplnění bloku paměti náhodnými hodnotami https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/snow­crash.bas
548 bubble_sort_fp.bas benchmark: seřazení prvků pole (FP varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/bub­ble_sort_fp.bas
549 bubble_sort_int.bas benchmark: seřazení prvků pole (celočíselná varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/bub­ble_sort_int.bas
550 move.bas benchmark: vertikální posun spritu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/FastBasic/move.bas
       
553 snowcrash.bas benchmark: vyplnění bloku paměti náhodnými hodnotami (Atari BASIC) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/snowcrash.bas
554 bubble_sort.bas benchmark: seřazení prvků pole (Atari BASIC) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/bubble_sort.bas
555 move.bas benchmark: vertikální posun spritu (Atari BASIC) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari%20BA­SIC/move.bas
       
556 snowcrash.bas benchmark: vyplnění bloku paměti náhodnými hodnotami (Atari BASIC) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Turbo-Basic%20XL/snowcrash.bas
557 bubble_sort.bas benchmark: seřazení prvků pole (Atari BASIC) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Turbo-Basic%20XL/bubble_sort.bas
558 move.bas benchmark: vertikální posun spritu (Atari BASIC) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Turbo-Basic%20XL/move.bas

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Seriál: Programování pro osmibitová Atari
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Autor článku

Pavel Tišnovský

Pavel Tišnovský

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.

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