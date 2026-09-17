Jak rychlý je vlastně jazyk Action! na osmibitových Atari?

Dnes navážeme na článek Programovací jazyk Action! pro osmibitové domácí mikropočítače Atari, který na Rootu vyšel minulý týden. V předchozím článku jsme si popsali základní vlastnosti jazyka Action! Mj. jsme si řekli, že tento jazyk byl oblíbený i z toho důvodu, že programy v něm napsané byly velmi rychlé, zejména v porovnání s existujícími interpretry programovacího jazyka BASIC (a především se to týká původního Atari BASICu).
Co se dozvíte v článku
- Čekání na stisk klávesy START, SELECT nebo OPTION
- Měření času běhu benchmarku na osmibitových mikropočítačích Atari/
- Realizace měření času v jazyku Action!
- Praktický příklad na měření času realizovaného v jazyku Action!
- Jak rychlé jsou programy psané v jazyku Action! v porovnání s dobovými interpretry?
- Interpretry jazyka BASIC pro osmibitové mikropočítače Atari
- Porovnání rychlosti interpretrů jazyka BASIC pro osmibitová Atari
- Benchmark typu snowcrash napsaný v BASICu
- Výsledky benchmarku pro různé interpretry jazyka BASIC
- Přepis benchmarku do jazyka Action!
- Změřené výsledky, porovnání s dostupnými interpretry jazyka BASIC
- Knihovna dodávaná k jazyku Action!
- Procedury určené pro tisk hodnot různých typů
- Funkce PrintF v jazyku Action!
- Základní operace v grafickém režimu
- Vykreslení úseček v grafickém režimu GRAPHICS 7
- Jak rychlá je práce s grafikou při použití knihovních funkcí?
- Repositář s demonstračními příklady
- Odkazy na Internetu
Toto tvrzení je však dobré ověřit, takže si v úvodní části dnešního článku ukážeme jednoduchý benchmark, z něhož bude patrné, že je Action! skutečně velmi rychlý, pochopitelně pro určité operace (netýká se to ovšem práce s numerickými hodnotami s plovoucí řádovou čárkou atd.).
Ve druhé části článku se seznámíme s některými procedurami a funkcemi, které jsou součástí standardní knihovny jazyka Action! Nalezneme zde například různé varianty procedury PRINT, což je v praxi velmi užitečné. Ale ve standardní knihovně lze nalézt například i operace pro práci s grafickými režimy atd. (zde se kupodivu Action! do značné míry přibližuje BASICu).
Čekání na stisk klávesy START, SELECT nebo OPTION
V příkladech, které budou popsány v dalších kapitolách, budeme potřebovat interaktivně čekat na stisk nějaké klávesy. Prozatím jsme (při práci v assembleru) pro tento účel využívali službu operačního systému, ovšem samozřejmě je možné čekání realizovat vlastními silami. Jednou z nejjednodušších možností je čekání na stisk některé z kláves START, SELECT nebo OPTION. Stav těchto kláves lze přečíst z adresy $D01F. Nejnižší tři bity přečtené z této adresy mají následující význam (další bity jsou nulové):
|Bit
|Význam
|0
|0=stisk klávesy START
|1
|0=stisk klávesy SELECT
|2
|0=stisk klávesy OPTION
Stisk je tedy reprezentován nulovým bitem, což znamená, že hodnota 7 a vyšší značí, že žádná z kláves nebyla stlačena. Přečíst je možné i libovolnou kombinaci stisku kláves.
Realizaci čekání na stisk libovolné klávesy START, SELECT či OPTION (či jejich kombinace) je možné v jazyku Action! naprogramovat například s využitím programové smyčky WHILE s prázdným tělem mezi klíčovými slovy DO a OD:
PROC WAITKEY() BYTE CONSOL=$D01F WHILE CONSOL>6 DO OD RETURN
Měření času běhu benchmarku na osmibitových mikropočítačích Atari/
U benchmarků je v naprosté většině případů nutné nějakým způsobem měřit čas, který uplyne mezi začátkem a dokončením benchmarku. V případě osmibitových mikropočítačů Atari je realizace časovače poměrně triviální (a v assembleru ji lze realizovat jen několika instrukcemi). Můžeme totiž využít toho, že v operačním systému Atari už jeden časovač běží. S frekvencí 50 či 60 Hz (v závislosti na použité televizní normě) totiž dochází k modifikaci hodnot uložených na adresách 18, 19 a 20 ($12, $13, $14). Tato oblast se nazývá RTCLOK neboli real time clock. Předpokládejme, že máme osmibitové Atari upravené pro televizní normu PAL. V takovém případě se při každém VBLANKu (50× za sekundu, tedy každý půlsnímek) zvýší osmibitová hodnota uložená na adrese 20 ($14). Při přetečení hodnoty na adrese 20 ($14) se zvýší hodnota uložená na adrese 19 ($13) a pokud i tato hodnota přeteče (tedy po cca 21 minutách), tak se zvýší hodnota uložená na adrese 18 ($12).
Teoreticky tedy musíme na začátku benchmarku přečíst 24bitovou hodnotu a po jeho dokončení přečíst další 24bitovou hodnotu. Tyto hodnoty se od sebe odečtou a výsledek po vydělení padesáti bude reprezentovat dobu běhu benchmarku v sekundách. Ovšem ve skutečnosti to není 1) tak lehké 2) tak složité. Můžeme totiž časovač nejdříve vynulovat, čímž odstraníme potřebu odečítat dvě 24bitové hodnoty (a to si můžeme dovolit, protože lze předpokládat, že žádný další proces již v systému neběží). Navíc se můžeme omezit pouze na spodních šestnáct bitů, pokud bude benchmark dokončen v cca 21 minutách. A ta složitá část: vydělení padesáti sice je možné, ovšem jazyk Action! nepodporuje hodnoty s plovoucí řádovou čárkou, takže získáme jen údaj v celých sekundách. A to je pro benchmark běžící jen několik sekund velmi malé rozlišení. Proto je zapotřebí před dělením padesáti přemýšlet, v jakém kontextu se čas měří – dlouhé výpočty či relativně krátká smyčka?
Realizace měření času v jazyku Action!
Postup, který byl teoreticky popsán v předchozí kapitole, nyní můžeme přepsat do programovacího jazyka Action! Nejprve nadefinujeme trojici proměnných typu BYTE s určením jejich adres v operační paměti (v céčku by se tedy jednalo o ukazatele):
BYTE RTC1=18 BYTE RTC2=19 BYTE RTC3=20
Před déletrvající operací všechny tři proměnné vynulujeme:
BYTE RTC1=18 BYTE RTC2=19 BYTE RTC3=20
A po dokončení operace vypočteme čas v jednotkách nazývaných jitties (což jsou padesátiny nebo šedesátiny sekundy):
CARD TIME TIME=RTC2*256+RTC3
Převod na sekundy je již snadný:
PRINT("FINISHED IN ") PRINTC(TIME/50) PRINTE(" SECONDS")
Celý příklad může vypadat zhruba následovně:
PROC MAIN() BYTE RTC1=18 BYTE RTC2=19 BYTE RTC3=20 CARD TIME RTC1=0 RTC2=0 RTC3=0 ... ... ... TIME=RTC2*256+RTC3 PRINT("FINISHED IN ") PRINTC(TIME/50) PRINTE(" SECONDS") WAITKEY() RETURN
Sami si můžete otestovat, zda je možné pracovat s časovačem jako se šestnáctibitovou hodnotou typu CARD, nikoli jako s dvojicemi proměnných typu BYTE. Tím se omezí nutnost čtení dvou bajtů a násobení 256 (to je na MOS 6502 velmi pomalá operace).
Praktický příklad na měření času realizovaného v jazyku Action!
Měření času si můžeme otestovat na následujícím příkladu. Ten po svém spuštění čeká na stisk libovolné klávesy START, SELECT či OPTION (nebo jejich kombinace – viz úvodní kapitoly). Posléze se doba čekání získaná v jitties převede na sekundy a vypočtený výsledek se vypíše na obrazovku. Na konci programu pro jistotu opět čekáme na stisk klávesy, protože se může stát, že monitor zabudovaný do jazyka Action! obrazovku po dokončení programu přepíše (chová se odlišně, než například BASIC):
PROC WAITKEY() BYTE CONSOL=$D01F WHILE CONSOL>6 DO OD RETURN PROC MAIN() BYTE RTC1=18 BYTE RTC2=19 BYTE RTC3=20 CARD TIME RTC1=0 RTC2=0 RTC3=0 WAITKEY() TIME=RTC2*256+RTC3 PRINT("FINISHED IN ") PRINTC(TIME/50) PRINTE(" SECONDS") WAITKEY() RETURN
Jak rychlé jsou programy psané v jazyku Action! v porovnání s dobovými interpretry?
Podle stránek Tiobe i PYPL PopularitY of Programming Language je v současnosti nejvíce používaný programovací jazyk Python (resp. dotazy na Python jsou nejčastější). Každá z těchto stránek používá odlišné metriky (které navíc s nástupem AI asi přestávají platit) a v případě PYPL se pravděpodobně jedná o nějakou chybu (viz grafy s nápadným růstem Pythonu), ovšem Python je skutečně velmi populární. A prakticky stejnou niku na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století „okupoval“ programovací jazyk BASIC.
Ve skutečnosti se nejedná o jediný jazyk popsaný nějakou normou (i ta ovšem vznikla – a byla většinou implementací vesele ignorována), ale o rodinu jazyků sdílejících společnou myšlenku: umožnit relativně snadnou tvorbu programů i těmi uživateli, kteří nejsou profesionálními vývojáři. Z toho plyne i poměrně specifický přístup k datovým typům, který se v BASICu používal (omezení množství typů na nezbytné minimum: čísla, řetězce, jednorozměrná a dvourozměrná pole čísel a jednorozměrná, někdy i dvourozměrná pole řetězců – to je většinou vše).
Interpretry jazyka BASIC pro osmibitové mikropočítače Atari
V rámci dalších kapitol se pokusíme implementovat jednoduchý benchmark a změřit rychlosti jednotlivých implementací BASICu pro osmibitové domácí mikropočítače Atari. Ovšem o jaké BASICy se vlastně jedná?
V první řadě se jedná o originální Atari BASIC, který byl součástí standardní ROM (8kB BASIC+16kB operační systém). Jednalo se o velmi pomalý interpret, což si ostatně ověříme.
V roce 1983 byl společností OSS vydán dialekt BASICu pojmenovaný BASIC A+. Tento dialekt obsahoval opravy a vylepšení původního Atari BASICu a navíc byl tento interpret rychlejší, než původní BASIC. Zajímavé je, že BASIC A+ nebyl dodáván na cartridge, ale na disketě, a to společně se systémem OS/A+ a EASMD (Editor/Assembler). Celková cena za tyto tři programy byla 80 dolarů, takže je patrné že se jednalo o jiný segment trhu, než tomu bylo v případě profesionálnějších nástrojů BUG/65 a MAC/65. Samotný interpret zabral dalších 15 kB RAM. Byl (jak již víme) rychlejší než původní Atari BASIC, obsahoval základní podporu pro PMG (sprity) a taktéž základní podporu pro ladění programů.
O další rok později, tedy v roce 1984, vydala společnost OSS další interpret programovacího jazyka BASIC, který byl pojmenován BASIC XL, a to podle toho, že běžel na systémech Atari XL (s plnou RAM) a pochopitelně taktéž na Atari XE. Opět se jednalo o poměrně významné vylepšení a rozšíření možností původního BASICu, k dispozici byly i metody k urychlení výsledných (interpretovaných) programů.
V roce 1985 společnost OSS vydala svoji poslední verzi interpretru programovacího jazyka BASIC pro osmibitová Atari. Tato varianta se jmenovala BASIC XE, a to z toho důvodu, že byl podporován přístup do rozšířené paměti počítačů Atari 130 XE (celkem neuvěřitelných 128 kB RAM) – program bylo možné oddělit do dat, přičemž program byl umístěn ve druhé bance RAM. BASIC XE nabízel i rychlejší matematické operace a oproti BASICu XL nabízel i několik dalších vylepšení (ovšem ne mnoho).
Dalším interpretrem programovacího jazyka BASIC, s nímž se v dnešním článku ve stručnosti seznámíme, je Atari Microsoft BASIC. Na historii jeho vzniku jsme již upozornili v jednom z předchozích článků o počítačích Atari – původně totiž měly být domácí osmibitové mikropočítače Atari skutečně dodávány s Microsoft BASICem uloženým v ROM, ovšem nakonec nebylo možné tento interpret umístit do požadovaných osmi kilobajtů ROM, takže jako vhodnější alternativa vznikl Atari BASIC. Nicméně společnost Micro-soft skutečně Atari Microsoft BASIC vydala, a to již v roce 1981. Z několika pohledů se však jedná o dosti rozdílný interpret, než je tomu v (ideové) řadě Atari BASIC → BASIC A+ → BASIC XL → BASIC XE → Turbo BASIC.
O rok později po vydání původního Atari Microsoft BASICu (tedy v roce 1982) byla vydána jeho druhá verze s několika opravami a taktéž s několika novými příkazy. Jedná se zejména o příkaz AUTO zajišťující automatické generování čísel řádků a dále o velmi užitečný příkaz MOVE určený pro přesuny paměťových bloků (o dva až tři řády rychlejší, než v samotném BASICu). Příkazem COMMON bylo možné specifikovat ty proměnné, které „přežijí“ samotný program a bude je možné využít v dalším kódu – to teoreticky umožňuje vytvářet moduly, minimálně při použití disketové jednotky.
V žádném případě ovšem nesmíme zapomenout na slavný Turbo BASIC XL (či jen Turbo BASIC), jehož autorem je známý Frank Ostrowski (tento programátor později vytvořil GFA BASIC pro osobní počítače Atari ST). Turbo BASIC téměř splňoval všechny sny BASICových programátorů – byl rychlejší než původní Atari BASIC, byl s Atari BASICem plně kompatibilní, díky programovému „odklápění“ ROM nabízel vývojářům prakticky stejné nebo i větší množství volné operační paměti (což působilo téměř magicky) a navíc Turbo BASIC obsahoval poměrně velké množství nových příkazů, ať již určených pro strukturované programování (nové typy programových smyček), tak i příkazy zjednodušující programátorovu každodenní činnost.
Porovnání rychlosti interpretrů jazyka BASIC pro osmibitová Atari
Rychlost jednotlivých interpretrů programovacího jazyka BASIC zjistíme s využitím dvojice jednoduchých benchmarků. U obou benchmarků se bude měřit čas běhu části programu, přičemž pro měření použijeme časovač dostupný na adresách 18, 19 a 20, o němž jsme se již zmínili v předchozím textu. Tento časovač lze programově vynulovat, což jsme si již ukázali v úvodních kapitolách (v jazyku Action!). Stejné vynulování lze provést i v BASICech:
10 REM VYMAZANI CASOVACE 11 POKE 18,0 12 POKE 19,0 13 POKE 20,0
Na konci programu zjistíme stav časovače a převedeme ho na sekundy podělením půlsnímkovou frekvencí (tedy 50 či 60 Hz podle použité televizní normy):
40 REM PRECTENI CASOVACE 41 REM (PLATNE PRO PAL) 42 T=((PEEK(18)*65536+PEEK(19)*256+PEEK(20))/50) 50 PRINT "FINISHED IN ";T;" SECONDS"
Logická chyba, kterou jsme udělali v jazyku Action!, je přítomna i v tomto programu a vlastně je ještě horší, protože BASIC je o řád až dva řády pomalejší, než program naprogramovaný přímo v jazyku Action!.
Benchmark typu snowcrash napsaný v BASICu
Benchmark, který použijeme pro porovnání rychlostí interpretrů jazyka BASIC, je ve skutečnosti velmi jednoduchý. Testuje se v něm rychlost realizace počítaných programových smyček a taktéž rychlost zápisu do operační paměti. Program po svém spuštění nejprve provede přepnutí do grafického režimu GRAPHICS 8 a následně zaplní obrazovou paměť (pseudo)náhodnými hodnotami a simuluje tak „sněžení“ analogového televizoru bez antény:
Zdrojový kód tohoto příkladu, který je kompatibilní se všemi výše zmíněnými interpretry programovacího jazyka BASIC, vypadá následovně:
1 REM ***************************** 2 REM Vyplneni obrazovky v rezimu 3 REM 320x192 nahodnym vzorkem. 4 REM 5 REM Implementace pro Atari BASIC 6 REM 7 REM Upraveno do podoby benchmarku 8 REM ***************************** 9 REM 10 REM VYMAZANI CASOVACE 11 POKE 18,0 12 POKE 19,0 13 POKE 20,0 20 REM VLASTNI BENCHMARK 21 GRAPHICS 8 22 START=PEEK(88)+256*PEEK(89) 23 FINAL=START+320*160/8 30 FOR I=START TO FINAL 35 REM 17BITOVY POLY CITAC = RND 40 POKE I,PEEK(53770) 50 NEXT I 60 REM PRECTENI CASOVACE 70 REM (PLATNE PRO PAL) 80 T=((PEEK(18)*65536+PEEK(19)*256+PEEK(20))/50) 90 PRINT "FINISHED IN ";T;" SECONDS" 99 END
Tento zdrojový kód nahrajeme do BASICu příkazem ENTER:
A následně příkazem RUN benchmark spustíme:
Čas na dokončení tohoto benchmarku bude v případě Atari BASICu dosahovat přibližně 73 sekund:
Výsledky benchmarku pro různé interpretry jazyka BASIC
Stejný benchmark lze spustit i v dalších interpretrech jazyka BASIC dostupných pro osmibitové Atari (je totiž naprogramován tak, aby byl plně kompatibilní). Dosažené časy vyplnění obrazové paměti náhodnými hodnotami se pochopitelně pro různé interpretry BASICu liší, a to dosti podstatně, jak je ostatně patrné při pohledu na tabulku:
|Interpret
|Čas
|Atari BASIC
|73.28
|BASIC A+
|45.88
|Turbo BASIC XL
|17.14
|BASIC XL
|34.38
|BASIC XL (FAST)
|27.06
|BASIC XE
|63.14
|Microsoft Atari BASIC
|65.18
|Microsoft Atari BASIC II
|65.22
Vizualizace výsledků benchmarku:
Vítěz je v tomto případě zřejmý – je jím slavný Turbo BASIC XL Franka Ostrowskeho. Druhý nejrychlejší čas dosažený BASICem XL s příkazem FAST je mnohem horší (a to o celých deset sekund). Nejpomalejší je původní Atari BASIC, což by však nemělo být příliš překvapující – Atari BASIC se svojí pomalostí už stačil proslavit.
Přepis benchmarku do jazyka Action!
Ve standardní knihovně jazyka Action! je k dispozici procedura GRAPHICS(), která se chová prakticky stejně jako příkaz GRAPHICS v BASICu. Kompatibilita je zajištěna do takové míry, že se na adresy 88 a 89 uloží začátek obrazové paměti. Navíc je ve standardní knihovně Actionu dostupná i procedura POKE() což znamená, že přepis benchmarku z BASICu do jazyka Action! je prakticky bezproblémový (i když použití POKE výsledek spíše zpomalí).
Přepis dopadne následovně (a to i s pomocnou procedurou pro čekání na stisk klávesy). Dovolím si tvrdit, že tento program je čitelnější, než jeho BASICový protějšek:
PROC WAITKEY() BYTE CONSOL=$D01F WHILE CONSOL>6 DO OD RETURN PROC MAIN() BYTE RTC1=18 BYTE RTC2=19 BYTE RTC3=20 CARD TIME CARD GFXMEM=88 CARD START, FINAL CARD POLY=53770 CARD ADR RTC1=0 RTC2=0 RTC3=0 GRAPHICS(8) START=GFXMEM FINAL=START+(320/8*160) FOR ADR=START TO FINAL DO POKE(ADR, POLY) OD TIME=RTC2*256+RTC3 PRINT("FINISHED IN ") PRINTC(TIME/50) PRINTE(" SECONDS") WAITKEY() RETURN
Ve skutečnosti je benchmark dokončen tak rychle, že se změří čas nula sekund (!):
Musíme tedy provést malou úpravu benchmarku – čas se bude vypisovat v desetinách sekundy a ne v celých sekundách:
PROC WAITKEY() BYTE CONSOL=$D01F WHILE CONSOL>6 DO OD RETURN PROC MAIN() BYTE RTC1=18 BYTE RTC2=19 BYTE RTC3=20 CARD TIME CARD GFXMEM=88 CARD START, FINAL CARD POLY=53770 CARD ADR RTC1=0 RTC2=0 RTC3=0 GRAPHICS(8) START=GFXMEM FINAL=START+(320/8*160) FOR ADR=START TO FINAL DO POKE(ADR, POLY) OD TIME=RTC2*256+RTC3 PRINT("FINISHED IN 0.") PRINTC(TIME/5) PRINTE(" SECONDS") WAITKEY() RETURN
Obrazovka je překreslena přibližně za 0,4 sekundy:
Jen pro úplnost se podívejme na způsob překladu do strojového kódu:
; da65 V2.18 - Fedora 2.19-12.fc42 ; Created: 2026-09-10 22:04:58 ; Input file: OBJ2 ; Page: 1 .setcpu "6502" L10F8 := $10F8 L10FB := $10FB L1108 := $1108 L1114 := $1114 L117E := $117E L11A8 := $11A8 L11DD := $11DD L120E := $120E L2E30 := $2E30 L4553 := $4553 L4E49 := $4E49 LA000 := $A000 LA090 := $A090 LA46C := $A46C LA47F := $A47F LA4E6 := $A4E6 LA654 := $A654 LA777 := $A777 lda #$06 cmp $D01F bcc LFEE5 jmp L1108 LFEE5: jmp L10FB rts brk brk brk brk brk brk brk brk jmp L1114 ldy #$00 sty $12 sty $13 sty $14 lda #$08 jsr LA654 lda $59 sta $110C lda $58 sta $110B lda #$00 sta $85 lda #$08 sta $84 lda #$01 tax lda #$40 jsr LA090 sta $AE txa sta $AF lda #$00 sta $85 lda #$A0 sta $84 lda $AF tax lda $AE jsr LA000 sta $AC txa sta $AD clc lda $110B adc $AC sta $110D lda $110C adc $AD sta $110E lda $110C sta $1110 lda $110B sta $110F lda $110D sta $118F lda $110E sta $1190 LFF5E: lda $118F cmp $110F lda $1190 sbc $1110 bcs LFF71 jmp L11A8 brk brk LFF71: ldy $D20A ldx $1110 lda $110F jsr LA777 inc $110F bne LFF5E inc $1110 jmp L117E lda #$01 sta $85 lda #$00 sta $84 lda $13 ldx #$00 jsr LA000 sta $AE txa sta $AF clc lda $AE adc $14 sta $1109 lda $AF adc #$00 sta $110A jmp L11DD asl $4946 lsr $5349 pha eor $44 jsr L4E49 jsr L2E30 ldx #$11 lda #$CE jsr LA47F lda #$00 sta $85 lda #$05 sta $84 lda $110A tax lda $1109 jsr LA090 sta $A0 txa sta $A1 ldx $A1 lda $A0 jsr LA4E6 jmp L120E php jsr L4553 .byte $43 .byte $4F lsr $5344 ldx #$12 lda #$05 jsr LA46C jsr L10F8 rts rts .byte $E2 .byte $02 .byte $E3 .byte $02 ora ($11),y
Změřené výsledky, porovnání s dostupnými interpretry jazyka BASIC
Opět porovnejme čas všech benchmarků, nyní i s variantou naprogramovanou v jazyku Action!:
|Interpret
|Čas
|Action!
|0.4
|Atari BASIC
|73.28
|BASIC A+
|45.88
|Turbo BASIC XL
|17.14
|BASIC XL
|34.38
|BASIC XL (FAST)
|27.06
|BASIC XE
|63.14
|Microsoft Atari BASIC
|65.18
|Microsoft Atari BASIC II
|65.22
Z výsledků vyplývá, že legendy o rychlosti jazyka Action! vlastně vůbec nelhaly!
Knihovna dodávaná k jazyku Action!
V předchozím článku o jazyku Action! jsme si řekli, že jak samotný překladač tohoto jazyka, tak i jeho vývojové prostředí s editorem a monitorem bylo dodáváno na paměťové cartridgi s ROM (EPROM) o kapacitě 16 kB. To zajisté není z dnešního pohledu žádná závratná velikost (ostatně primitivní „Hello, world!“ napsaný v céčku se na moderní architektuře, moderním překladačem a na moderním operačním systému bez dalších úprav přeloží do souboru o velikosti 12 kB, o dalších překladačích ani nemluvě). Ovšem na začátku osmdesátých let minulého století se do oněch šestnácti kilobajtů vešlo jak již výše zmíněné vývojové prostředí (celoobrazovkový textový editor), překladač, monitor, tak i standardní knihovna. A právě na popis některých zajímavých a užitečných procedur a funkcí ze standardní knihovny se zaměříme v navazujících kapitolách.
Procedury určené pro tisk hodnot různých typů
Většina programů musí vypisovat informace v textové podobě, přičemž výstup (tisk) je proveden buď na obrazovku nebo na zvolené zařízení, včetně tiskárny, souboru uloženého na disketě atd. V BASICu se pro tento účel používá univerzální příkaz PRINT, jenž dokáže tisknout číselné hodnoty i řetězce, tiskne na zvolené zařízení (resp. přesněji řečeno do zvoleného kanálu) a můžeme určit, jestli se má za vytištěnou informací provést odřádkování nebo „odskočení“ na další tabelační zarážku. V jazyku Action! se namísto příkazu PRINT používá několik variant procedury, jejíž jméno taktéž začíná znaky PRINT, ovšem navíc s přidanými znaky v názvu. Jména všech variant procedury PRINT odpovídají tomuto vzoru:
Print{typ}{D|E}(parametry)
Součástí jména je jak typ hodnoty, která se má vytisknout, tak i určení, jestli má tisk proběhnout na obrazovku nebo do zvoleného kanálu. Navíc se znakem E může vynutit tisk znaku RETURN, tj. odřádkování. Všech šestnáct možných kombinací této procedury je vypsáno v tabulce:
|Variant
|řetězec
|BYTE
|CARD
|INT
|na obrazovku
|PrintB
|PrintC
|PrintI
|EOL
|PrintE
|PrintBE
|PrintCE
|PrintIE
|na zařízení
|PrintD
|PrintBD
|PrintCD
|PrintID
|zařízení+EOL
|PrintDE
|PrintBDE
|PrintCDE
|PrintIDE
Hlavičky jednotlivých procedur vypadají takto:
Tisk řetězce:
PROC Print(<řetězec>) PROC PrintE(<řetězec>) PROC PrintD(BYTE <číslo kanálu>, <řetězec>) PROC PrintDE(BYTE <číslo kanálu>, <řetězec>)
Tisk osmibitové hodnoty bez znaménka:
PROC PrintB(BYTE <číslo>) PROC PrintBE(BYTE <číslo>) PROC PrintBD(BYTE <číslo kanálu>, BYTE <číslo>) PROC PrintBDE(BYTE <číslo kanálu>, BYTE <číslo>)
Tisk šestnáctibitové hodnoty bez znaménka:
PROC PrintC(CARD <číslo>) PROC PrintCE(CARD <číslo>) PROC PrintCD(BYTE <číslo kanálu>, CARD <číslo>) PROC PrintCDE(BYTE <číslo kanálu>, CARD <číslo>)
Tisk šestnáctibitové hodnoty se znaménkem:
PROC PrintI(INT <číslo>) PROC PrintIE(INT <číslo>) PROC PrintID(BYTE <číslo kanálu>, INT <číslo>) PROC PrintIDE(BYTE <číslo kanálu>, INT <číslo>)
Interně je použití těchto procedur přeloženo na volání subrutiny.
Funkce PrintF v jazyku Action!
Kromě výše popsaných šestnácti procedur určených pro tisk hodnot různých typů na různá zařízení je ve standardní knihovně jazyka Action! definována i procedura nazvaná PRINTF, která se do jisté míry podobá známé funkci printf z jazyka C. I v proceduře PRINTF je možné používat formátovací znaky, ovšem není například možné definovat šířku tisku atd. Všechny podporované formátovací znaky jsou vypsány v následující tabulce:
|Formátovací znak
|Význam
|%S
|řetězec (S podle slova string)
|%I
|INT (I podle slova integer)
|%U
|CARD (U podle slova unsigned)
|%C
|znak (C podle slova character)
|%H
|CARD v hexadecimálním formátu
|%%
|znak %
|%E
|EOR (Return)
Příklad použití:
PROC TISK() PRINTF("%U%E", 42) PRINTF("%H%E", 42) RETURN
Výsledek by měl vypadat takto:
Základní operace v grafickém režimu
Pro grafické operace jsou nabízeny procedury, které se jmenují stejně jako příkazy v původním Atari BASICu:
|Procedura
|Stručný popis
|GRAPHICS
|nastavení grafického režimu
|SETCOLOR
|nastavení barvového registru 0–4
|PLOT
|vykreslení pixelu na zvolených souřadnicích barvou COLOR
|DRAWTO
|vykreslení úsečky od poslední souřadnice do nových souřadnic barvou COLOR
|FILL
|odpovídá původnímu XIO příkazu pro operaci „fill“
Barva vykreslování se volí zápisem do proměnné COLOR. V závislosti na zvoleném grafickém režimu může tato proměnná (typu BYTE) nabývat dvou či čtyř hodnot (v monochromatických režimech se rozlišuje jen mezi sudou a lichou hodnotou atd.). Pozor ovšem na nastavení COLOR=125, které vymaže obrazovku.
Základní příkazy pro vykreslování si otestujeme na tomto jednoduchém prográmku:
PROC MAIN() GRAPHICS(7) COLOR=1 PLOT(0,0) DRAWTO(159,79) COLOR=2 PLOT(159,0) DRAWTO(0,79) RETURN
S výsledkem:
Vykreslení úseček v grafickém režimu GRAPHICS 7
Vyzkoušejme si základní použití procedur GRAPHICS, PLOT a DRAWTO společně s proměnnou COLOR pro vykreslení několika svislých úseček. Využijeme přitom grafický režim GRAPHICS 7, který dokáže zobrazit čtyři barvy s rozlišením 160×80 pixelů (+ textové okno). Zdrojový kód tohoto příkladu je tak přehledný, že nevyžaduje podrobnější popis:
PROC WAITKEY() BYTE CONSOL=$D01F WHILE CONSOL>6 DO OD RETURN PROC MAIN() CARD X BYTE C GRAPHICS(7) C=0 FOR X=10 TO 150 STEP 5 DO COLOR=C C=C+1 PLOT(X, 0) DRAWTO(X, 70) OD WAITKEY() RETURN
Jak rychlá je práce s grafikou při použití knihovních funkcí?
Programy, které jsou přeloženy překladačem jazyka Action!, jsou většinou velmi rychlé, samozřejmě za předpokladu, že je rychlý samotný implementovaný algoritmus. Ovšem na tomto místě je nutné přiznat, že například procedura DRAWTO bude stejně rychlá (resp. spíše stejně pomalá), jako její obdoba v Atari BASICu. Ostatně si to můžeme ověřit vykreslením 160 svislých úseček společně s měřením času. Povšimněte si triku při výpočtu barvy – musíme totiž zamezit tomu, aby se obraz vymazal v případě, že nastavíme barvu číslo 125:
PROC WAITKEY() BYTE CONSOL=$D01F WHILE CONSOL>6 DO OD RETURN PROC DEMO() CARD X BYTE C GRAPHICS(7) C=0 FOR X=0 TO 159 STEP 1 DO COLOR=C C=C+1 C=C&3 PLOT(X, 0) DRAWTO(X, 70) OD RETURN PROC MAIN() BYTE RTC1=18 BYTE RTC2=19 BYTE RTC3=20 CARD TIME RTC1=0 RTC2=0 RTC3=0 DEMO() TIME=RTC2*256+RTC3 PRINT("FINISHED IN ") PRINTC(TIME/50) PRINTE(" SECONDS") WAITKEY() RETURN
Výsledek tohoto „benchmarku“ není příliš lichotivý:
V Atari BASICu se stejný obrazec vykreslí za přibližně sedm sekund, takže Action! zde již není tak oslnivě rychlý:
10 GRAPHICS 7 20 C=0 30 FOR X=0 TO 159 40 COLOR C 50 C=C+1 60 IF C=4 THEN C=0 70 PLOT X,0 80 DRAWTO X,79 90 NEXT X
Repositář s demonstračními příklady
Všechny demonstrační příklady, s nimiž jsme se v předchozích článcích i v článku dnešním seznámili a které jsou určeny pro překlad s využitím assembleru ca65, jsou dostupné, jak je zvykem, na GitHubu. V tabulce níže jsou uvedeny odkazy na jednotlivé zdrojové kódy příkladů psané v assembleru i „listingy“ vygenerované samotným assemblerem, ze kterých je patrné, jakým způsobem se jednotlivé příklady přeložily do výsledného XEX souboru:
Odkazy na Internetu
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http://www.6502.org/users/obelisk/6502/instructions.html
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https://gury.atari8.info/refs/file_formats_exe.php
- XEX Filter – A toolkit to analyze and manipulate Atari binary files
https://www.vitoco.cl/atari/xex-filter/index.html
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https://raw.githubusercontent.com/seban-slt/tcx_tools/refs/heads/master/chkxex.py
- ca65 Users Guide
https://cc65.github.io/doc/ca65.html
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- ld65 Users Guide
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- Překladače programovacího jazyka C pro historické osmibitové mikroprocesory (2)
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